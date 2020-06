GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen: Das Baby ist da!

Am 4. Dezember 2012 um 7.34 Uhr erblickte die Kleine das Licht der Welt. Und nicht nur Papa Björn Geske (37) freut sich über sein Baby. Auch die GZSZ-Kollegen von Eva Mona Rodekirchen sind hellauf begeistert.

Sila Sahin kündigt schon ihren Besuch an: "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Wir haben ja schon bei dir zu Hause eine Riesen-Baby-Shower gefeiert. Ich hoffe, du kannst auch alle diese tollen Strampler für dein Baby benutzen und du bist ja bestens ausgestattet. Ich komme auf jeden Fall vorbei und freue mich schon jetzt, euch zu sehen!"

Ihr Freund Jörn Schlönvoigt wagt schon einen Blick in die Zukunft: "Liebe Eva-Mona, alles Gute zur Geburt deines Kindes. Du wirst eine ganz tolle Mutter sein. Komm bald wieder an Set. Wir freuen uns auf dich!"

"Herzlichen Glückwunsch Eva! Viel Spaß und Liebe und Kraft für das neue Abenteuer - und zur Erholung komm schnell wieder zu den Guten Zeiten, ich mach dir als Katrin Flemming-Gerner gern das Serienleben süß-sauer!", verspricht Ulrike Frank.

"Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe und Gute! Ich freue mich auf eure Prinzessin und bin schon so gespannt!", so Janina Uhse.

