GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen ist schwanger

"Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf eine spannende Zeit!", erklärten die werdenden Eltern gegenüber dem Sender RTL.

Noch einige Wochen wird Maren Seefeld ein Teil von GZSZ sein und anschließend in die Babypause gehen. Der Sender hofft, dass Eva Mona Rodekirchen schnell wieder vor der Kamera der beliebten Soap steht.

Aber erst einmal freuen sich alle Kollegen über die tolle Nachricht.

Auch ihr GZSZ-Partner Clemens Löhr (44, alias Alexander Cöster) ist begeistert: "Meiner Lieblings-Eva - und natürlich auch ihrem Lieblings-Björn - einen herrlich-herzlichen Glückwunsch zum Volltreffer! Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist das beste was mir je passiert ist! Vergesst das Schlafen, vergesst ausschweifende Abende und wilde Partys wild und ausschweifend wird ab jetzt jemand ganz anderes sein, den oder die ich auf diesem Wege schon mal herzlich Willkommen heiße!

