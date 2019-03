GZSZ-Star Felix van Deventer: Peinliches Sex-Video

Der Soap-Darsteller, der am Sonntag 22 Jahre alt wurde, feierte seinen Ehrentag in der tschechischen Hauptstadt und wollte sich von dort aus auch für die Glückwünsche seiner Fans bedanken. Und das tat er auf eine denkbar sonderbare Art. In seinen -Storys postete ein kurzes Video, in dem er - nun ja - recht eindeutige Bewegungen stehend hinter einer nackten Statue ausübte. Sein Text dazu "Danke für die zahlreichen Glückwünsche. Ah ja.

Bei der Statue handelt es sich offenbar um die "Miminkas", die krabbelnde Babys darstellen sollen, des Bildhauers David Černý, dessen Werke vielfach in Prag zu finden sind.

GZSZ-Star Felix van Deventer: So verliebt in seine Freundin!

Felix van Deventer total versext

Was genau der Schauspieler seinen Fans damit sagen wollte, bleibt wohl sein Geheimnis. Ob ihn da seine Serienrolle ein bisschen zu sehr beeinflusst hat? Bei GZSZ lässt Felix van Deventer jedenfalls nichts anbrennen, seine Rolle Jonas konnte sich bisher noch auf keine Frau festlegen.

Privat ist Felix van Deventer mit seiner Wieder-Freundin Vivien liiert. Die beiden waren nach einem Fremd-Flirt kurzzeitig getrennt. Bleibt zu hoffen, dass seine Vivien den gleichen Humor hat wie er - sonst könnte Felix van Deventer mit seinem schrägen Video jetzt wohl für Beziehungszoff gesorgt haben...