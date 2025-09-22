GZSZ-Star im Dschungelcamp? RTL äußert sich zu Gerüchten
GZSZ-Stars im Dschungelcamp haben mittlerweile Tradition. Nun steht ein neuer Name ganz oben auf der RTL-Wunschliste.
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten” – so lässt sich für viele Promis auch der Aufenthalt im Dschungelcamp zusammenfassen.
Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um die nächste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nun steht ein neuer Name im Fokus: Lennart Borchert (25), bekannt als Moritz Bode aus der RTL-Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten”. Hinter den Kulissen sollen bereits konkrete Gespräche laufen – doch offiziell hält sich der Sender noch bedeckt.
Ein Schauspieler mit bewegender Geschichte
Borchert ist nicht nur ein GZSZ-Liebling, sondern hat auch eine bewegende Vergangenheit. Vor fünf Jahren erhielt er die Diagnose Hodenkrebs, verlor einen Hoden und ließ vorsorglich Spermien einfrieren. Lange Zeit glaubte er, möglicherweise niemals Vater werden zu können. Doch das Blatt hat sich gewendet: Gemeinsam mit seiner Partnerin Louisa erwartet er im Winter das erste Kind. Sollte er tatsächlich ins Dschungelcamp ziehen, wäre er ein frisch gebackener Papa.
Rückkehr ins Rampenlicht
Seit 2020 verkörpert Borchert die Rolle des Moritz Bode. Nach einer zweijährigen Pause feierte er 2024 sein Comeback in der Serie und ist seither wieder regelmäßig auf den Bildschirmen zu sehen. Dass RTL Interesse daran haben könnte, einen seiner bekannten Soap-Darsteller ins Dschungelcamp zu schicken, liegt nahe.
Auf die konkreten Spekulationen angesprochen, bleibt der Sender jedoch vage: „An Spekulationen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen wir uns grundsätzlich nicht“, so ein RTL-Sprecher auf Anfrage.
Tradition im Dschungel
Ein möglicher Einzug Borcherts würde eine lange Tradition fortsetzen: Schon mehrere GZSZ-Stars wagten das Abenteuer Australien. Raúl Richter landete 2020 auf Platz 5, Felix von Jascheroff schaffte es 2024 auf Platz 7. Timur Ülker kämpfte sich 2025 sogar bis ins Halbfinale vor (Platz 4). Felix van Deventer landete 2019 um Haaresbreite auf dem Thron.
Weitere Namen im Gespräch
Neben Borchert werden für die kommende Staffel weitere Promis gehandelt: darunter Reality-Star Calvin Kleinen, „Kampf der Realitystars“-Gewinner Serkan Yavuz, Sänger Gil Ofarim und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou. Ob tatsächlich einer von ihnen ins Camp zieht – und ob Lennart Borchert am Ende wirklich dabei ist – bleibt vorerst das Geheimnis der Produktion.