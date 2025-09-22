GZSZ-Star im Dschungelcamp? RTL äußert sich zu Gerüchten

Borchert ist nicht nur ein GZSZ-Liebling, sondern hat auch eine bewegende Vergangenheit. Vor fünf Jahren erhielt er die Diagnose Hodenkrebs, verlor einen Hoden und ließ vorsorglich Spermien einfrieren. Lange Zeit glaubte er, möglicherweise niemals Vater werden zu können. Doch das Blatt hat sich gewendet: Gemeinsam mit seiner Partnerin Louisa erwartet er im Winter das erste Kind. Sollte er tatsächlich ins Dschungelcamp ziehen, wäre er ein frisch gebackener Papa.