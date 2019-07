Niklas Osterloh begeistert bei "GZSZ" täglich mit wuscheliger Surfer-Frisur. Jetzt hatte er offenbar Lust auf eine Veränderung!

GZSZ: Große Sorge um Niklas Osterloh

Neuer Frisur fällt bei den Fans durch

Auf präsentiert Niklas den Fans seinen neuen Look. Mit glatt gekämmten Pony guckt er etwas unsicher in die Kamera. Der Schauspieler ist sich selber noch nicht ganz sicher, was er davon halten soll. "Neue Frisur, was sagt Ihr? Bin mir noch unschlüssig, ob mir meine neue Frisur gefällt, aber auf jeden Fall was Besonderes, was nicht jeder trägt. So lassen?", fragt er seine Follower.

Die Fans sind von dem neuen Look überhaupt nicht begeistert. "Nein bloß nicht ", "So haben wir früher ausgesehen, wenn wir uns selbst den Pony geschnitten haben mit der Haushaltsschere" und "Die Frisur geht mal gar nicht. Bitte so wie vorher!", urteilen seine Anhänger. Und auch sein Kollege Timur Ülker kann sich einen ironischen Kommentar nicht verkneifen: "Prinz Eisenherz", scherzt er. Na dann kann die nächste Kostüm-Party ja kommen...