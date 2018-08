GZSZ-Star Sila Sahin: Baby-Name enthüllt!

Reddit this

Wie süß! Seit der Geburt ihres niedlichen Sohnes Mitte Juli verwöhnt "GZSZ"-Star ihre Fans immer wieder mit bezaubernden Baby-Schnappschüssen, die alle Fan-Herzen höher schlagen lassen. Ihre Anhänger hatten dadurch die Möglichkeit, die ersten Wochen des Wonneproppens live mitzuerleben. Ein wichtiges Detail blieb dabei jedoch stets geheim: Der Baby-Name. Doch jetzt die Überraschung...

Sila Sahin: Sie zeigt endlich ihr Baby!

Sila Sahin: Baby-Fotos bezaubern ihre Fans

Via "Social Media" versorgte Sila ihre Fans immer wieder mit neuen Baby-Fotos, die stets eine wahre Baby-Euphorie auslösten. So lassen sich unter den Posts eine Vielzahl von Komplimenten zu dem süßen Nachwuchs der Schauspielerin finden. Eine Frage blieb dabei jedoch unbeantwortet: "Welchen Namen haben sich Sila und Ehemann Samuel Radlinger für ihren kleinen Sohn überlegt?" In einem Interview lüftet Sila jetzt endlich das Geheimnis...

Sila Sahin: So heißt ihr Baby!

Wie Sila jetzt berichtet, haben sie und Samuel sich für einen ganz besonderen Baby-Namen entschieden. So verrät die Schauspielerin im "Bunte"-Interview, als sie über die Geburt ihres Sohnes berichtet: "Das hat mir so einen Kraftschub gegeben, dass Elija dann kurz danach endlich bei mir war. Ich konnte es kaum fassen, als er auf meiner Brust lag." Wie niedlich! Mal sehen, wann wir die nächsten Bildchen von Elija bestaunen können. Wir freuen uns schon jetzt...