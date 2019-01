GZSZ-Star Thomas Drechsel: Serientod für Tuner

Tuner gehört zu den beliebtesten Figuren bei GZSZ. Er ist lustig, charmant und hat ein gutes Herz. Doch müssen die Fans jetzt bald auf ihn verzichten?

Thomas Drechsel: So hat er sagenhafte 30 Kilo abgenommen!

Thomas Drechsel: Steigt er bei GZSZ aus?

In Berlin präsentierte der GZSZ-Star sein neues Buch "Schwer in Ordnung" und sprach mit inTouch Online darüber, wie seine Zukunft bei GZSZ aussieht. Er denkt nämlich gar nicht daran, die Serie zu verlassen - nicht einmal eine Pause ist geplant!

"Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir viel nebenbei machen. Eine Pause ist aber nicht angesetzt. Danach müssen wir einfach mal weiterschauen. Ich mag meine Rolle, ich mag es zu arbeiten, ich mag die Leute am Set", schwärmt er total happy.

So soll Tuner die Serie verlassen

Sollte Thomas Drechsel aber irgendwann doch aussteigen, weiß er genau, was er für einen Abgang will. Der würde alles andere als langweilig.

"Ich will an einem Dienstagabend auf einer Bananenschale ausrutschen und wäre tot. Wir haben so wunderbare Geschichten über Ausstiege, aber ich glaube, wenn keiner damit rechnet und es keine Pressemitteilung gibt oder sonst etwas, wäre das ganz cool. Und alle würden am nächsten Tag darüber reden: ‚Hast du gestern geguckt?! Tuner ist gestorben!‘ Das wäre doch geil", lacht er.

Hoffentlich bleibt er seinen Fans aber noch lange erhalten...