GZSZ-Star Ulrike Frank: Verwirrung um ihren Ausstieg!

Schon vor Wochen kochte die Gerüchteküche auf: Wird Ulrike Frank GZSZ verlassen? Jetzt schürrt sie noch mehr Verwirrung um ihren Ausstieg!

Ulrike Frank: Theater statt GZSZ! Verlässt sie die Serie?

Ulrike Frank: GZSZ-Pause für drei Monate?

Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Ulrike Frank in wenigen Tagen auf der Theaterbühne stehen wird. Am 12. Mai feiert das Stück "Kasimir und Kaukasus" Premiere. "Ich hatte die ganze Zeit Sehnsucht danach, neben den Dreharbeiten auch wieder auf der Bühne zu stehen. Es ist großartig, zurück zu sein", freut sich Ulrike Frank im Interview mit "Bild". Doch wird sie deswegen eine Pause von der Serie einlegen?

Das zumindest behauptet jetzt "Bunte". Angeblich soll der GZSZ-Star drei Monate Drehfrei haben, um sich ganz auf das Theater zu konzentrieren. Vor einigen Tagen klang das aber noch ganz anders....

Ulrike Frank: Bleibt sie GZSZ treu oder nicht?

Anfang Mai erklärte Ulrike Frank jedenfalls noch, dass sie weiterhin bei GZSZ zu sehen sein wird. "Ich liebe meine Rolle bei GZSZ. Katrin Flemming ist großartig, mit ihr kann man so viele Geschichten erzählen, das will ich auch weiterhin tun", verkündet sie. Während den Proben drehte sie weiter. Morgens stand sie für GZSZ vor der Kamera, abends auf der Theaterbühne. Für die Schlussproben hat sie sich zwar zwei Wochen freigenommen, doch das wars. "Aber ansonsten läuft das parallel", so Ulrike Frank weiter. Nach einer dreimonatigen Pause klingt das irgendwie nicht....