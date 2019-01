GZSZ-Star Valentina Pahde zeigt endlich ihren neuen Schatz!

Reddit this

Nein wie süß! GZSZ -Star Valentina Pahde präsentiert via Facebook ihre neue Liebe.

Ganz verkuschelt ist die Schauspielerin auf einem Foto zu sehen, auf dem sie einen kleinen, schwarzen Hund im Arm hat.

Zu dem Bild schreibt sie: "Mein neuer Schatz Teo. Bin ganz verliebt." Das sieht man ihr auch an der Nasenspitze an. Und auch ihre Fans sind ganz vernarrt in das kleine Hündchen.

Was es genau es nun mit dem Vierbeiner auf sich hat, wollte die Sunny-Darstellerin offensichtlich nicht verraten.

Aufgenommen wurde das Bild zumindest am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Aber ob es sich bei dem Hündchen um einen neuen, tierischen Schauspieler handelt, bleibt ungeklärt.

Ebenso wie die Gerüchte darüber, dass ihr Herz an den ehemaligen GZSZ-Charmebolzen verloren haben soll.

Auch wenn die zwei immer wieder zusammen gesehen werden sollen, ein offizielles Liebes-Outing blieb bislang aus.