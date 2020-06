GZSZ-Stars: Janina Uhse und Co im Weihnachts-Talk

"Ich wäre tatsächlich gerne mal einen Tag ein Mann", erklärt Janina, die in der Vorabendserie Jasmin Flemming verkörpert. Die drei Schauspielerinnen kichern, erzählen und stellen sich gegenseitig Fragen. So geht es zum Beispiel darum, was nie fehlen darf, wenn man das Haus verlässt. Linda alias "Anni" zeigt ein paar Eindrücke aus ihrer Wohnung und stellt fest, dass sie bereits 16 Mal in ihrem Leben umgezogen ist!

Zugegeben, wirklich weihnachtlich ist der Talk der GZSZ-Stars nicht. Aber das ist auch nicht verwunderlich, schließlich haben Janina, Linda und Elena das Video bereits vor einer Woche aufgezeichnet, allerdings erst jetzt veröffentlicht. Als lieben Gruß für die Weihnachtsfeiertage eignet sich das aufgezeichnete Gespräch allemal. Und da die drei sich auch abseits der Kameras gut miteinander verstehen, stellen sie sich auch Fragen, die in einem gewöhnlichen Interview wohl nicht zur Sprache gekommen wären.