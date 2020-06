GZSZ: Steigt Katrin wirklich aus? Erpressung spitzt sich dramatisch zu

Bei GZSZ dominiert in den nächsten Wochen vor allem ein großes Thema: Felix' (Thaddäus Meilinger) Erpressung gegen Katrin Flemming (Ulrike Frank).

Was ist passiert? Felix fand heraus, dass Katrin Fahrerflucht begangen hat und setzt sie mit seinem Wissen enorm unter Druck. Die Situation spitzt sich so sehr zu, dass sie sogar die Stadt verlässt. Doch der Ausstieg ist nur von kurzer Dauer: In der Folge am 3. Juli kehrt sie bereits zurück, und es dauert nicht lange, bis Felix davon Wind bekommt. Sein Erpressungsversuch wird danach nur noch heftiger...