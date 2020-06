GZSZ-Streit: Entzweit der Inzest-Mord Katrin und Maren?

Sie hält es für besser, wenn Maren sich eine Auszeit gönnt. Doch Maren sieht das ganz anders und die Freundinnen geraten in einen hässlichen Streit. Gekränkt geht Maren die überraschet Katrin an: „Was tust du, wenn ich nicht fahre? Willst du mich auch im Fundament versenken?“ Katrin versucht vergeblich zu retten, was zu retten ist: „Du hast das vollkommen in den falschen Hals bekommen.“

Alexander ahnt nicht, dass seine Liebste eine Killerin ist. Er findet die Idee von Katrin trotzdem gut und versucht Maren den Zwangsurlaub schmackhaft zu machen: „Das Ende von der MT hat dich schon ziemlich belastet. Ein bisschen Entspannung täte dir wahrscheinlich ganz gut." Kann er seine Freundin umstimmen? Oder kann Maren ihrer einstigen Vertrauten nicht verzeihen und kündigt Katrin die Freundschaft?