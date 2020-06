GZSZ: Sunny droht nach dramatischem Unfall zu erfrieren

Doch was ist genau passiert? Sie soll einem russischen Interessenten den Gerner-Tower präsentieren, doch weil sie bei der Begehung in Eile ist und eigentlich schnell zu Vince (Vincent Krüger) will, achtet sie nicht darauf, wo sie hintritt. Plötzlich verliert sie den Halt und stürzt auf der Baustelle drei Meter tief in einen Aufzugsschacht. Besonders dramatisch: Niemand hört ihre Hilferufe. Für Sunny vergehen bange Stunden in klirrender Kälte. "Sunny selbst weiß auch nicht, ob sie gefunden wird. Ob sie aus dieser Lage befreit werden kann", so Valentina Pahde.

Bei der Unfall-Szene wurde sogar der Schauspielerin ganz mulmig zumute. "Als ich dieses Loch gesehen habe, in dem ich liegen werde, war ich froh, dass mich jemand doubelt. Es ist wirklich sehr tief", erklärte sie gegenüber RTL.

Wer sie am Ende aus ihrer verzweifelten Lage befreit, zeigt sich heute Abend ab 19.40 Uhr bei GZSZ.