GZSZ: Tanja durchschaut ihre Schwester Lilly

Pia und John haben auf der Single-Party eine Fahrt in Mesuts Flirt-Taxi gewonnen! Zu Beginn sind die beiden wenig begeistert, doch nach einiger Zeit tauen die beiden auf und es kommt sogar zu einem Kuss zwischen dem ehemaligen Paar. Pia ist sich nun sicher: sie will um John kämpfen und ihn unbedingt zurückgewinnen!

Zac hat mal wieder Mist gebaut: Den Interessenten an seiner App hat er eine Absage erteilt und er wurde beim Schwänzen der Abi-Klausur erwischt. Wahrscheinlich hat er sich nun seinen Abschluss verbaut. Zac bleibt nichts anderes übrig, als Gerner um Rechtsbeistand zu bitten, um sein Abi zu retten. Doch dieser verlangt wie immer eine Gegenleistung.

Tanja ist stolz, dass ihre Schwester Lilly so fleißig für ihr Abitur paukt. Doch irgendwie findet sie es merkwürdig, dass sie so viele Süßigkeiten in sich hineinstopft. Allmählich beginnt Tanja zu verstehen, was in Lilly vorgeht und wo ihr Problem liegt...

Für Ayla bricht eine Welt zusammen: Emily hat sich dazu entschieden Kate zu behalten. Und das obwohl Emily ihrer Schwägerin das Baby versprochen hat. Nun will Ayla Philip dazu bewegen, dass er mit seiner Schwester Emily spricht. Doch Philip will nichts an der momentanen Situation ändern im Gegenteil! Er ist erfreut darüber, dass Emily Kate behalten will...

