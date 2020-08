GZSZ-Tanja: Ihr Comeback endet in einem Drama

Da staunt Lilly (Iris Mareike Steen) nicht schlecht, als plötzlich die Tür aufgeht und ihre Schwester Tanja (Senta-Sofia Delliponti) vor ihr steht. Gerade als Lilly in der Trauer um Alex zu versinken droht, taucht Tanja zum richtigen Zeitpunkt wieder auf dem GZSZ-Kiez auf.

Das große Comeback von Tanja Seefeld war von RTL schon vor Wochen groß angekündigt worden. Kein Wunder, schließlich passiert es nicht alle Tage, dass ein Urgestein wie Senta-Sofia Delliponti in die Soap zurückkehrt. Sieben Jahre sind seit ihrem Ausstieg vergangen. In der Serie wanderte sie damals nach Australien aus, im wahren Leben startete sie als Sängerin unter dem Namen Oonagh durch. Die Freude über das Wiedersehen sollte also groß sein, könnte man annehmen. Doch viele GZSZ-Fans sehen das offenbar anders...

Tanjas GZSZ-Comeback sorgt für Kritik

Bei Instagram hagelt es vor allem genervte Kommentare über Tanjas Comeback. "Die hat mir gerade noch gefehlt. Ich war so froh, als sie damals gegangen ist", "Och neee, sorry aber nööö", "Ich fand sie immer nervig" oder "Braucht man nicht zurück. Sinnfrei", schreiben die User.