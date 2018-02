GZSZ: Todes-Drama!

Sie hockt verzweifelt neben ihm, er liegt in einer Blutlache regungslos auf dem Asphalt. Dieses Bild schockiert aktuell alle GZSZ-Fans! Doch was ist passiert?

GZSZ: Ist Jonas tot?

Das tragische Foto postet RTL jetzt auf der Facebook-Seite von GZSZ. Der einzige Kommentar: "Heute Abend!" Die Fans sind sprachlos. Wer liegt dort tot auf der Erde? Die meisten sind sich sicher, dass es sich um Jonas handelt. Aber muss er wirklich den Serien-Tod sterben?

Ein Beitrag geteilt von GZSZ (@gzsz) am Feb 2, 2018 um 8:19 PST

GZSZ: Trauert Maren hier um Jonas?

Die Fans sind sich nicht nur sicher, dass Jonas dort regungslos auf dem Boden liegt. Sie erkennen in der Blondine auch seine Mutter Maren. Trrotzdem glauben sie nicht an einen Serientod. "Bestimmt hat die gute Maren ihr Kopfkino angeschmissen und sowas geträumt" oder "Das ist nur ei Traum von Louis", schreiben sie unter das Bild. Was es aber wirklich damit auf sich hat?

