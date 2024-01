"GZSZ"-Toni: "Die Reaktionen berühren mich!" Olivia Marei spricht über das Drogen-Drama

Toni ist kein Einzelfall. Allein in Deutschland sind etwa 2,7 Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Deshalb wollten die "GZSZ"-Macher das Thema unbedingt in der Daily-Soap beleuchten. "Tonis Geschichte zeigt, wie schnell man als gefestigter Charakter in eine Medikamentenabhängigkeit rutschen kann. Sie zeigt aber auch, dass man es wieder herausschaffen kann: Mit professioneller Hilfe und viel Kraft ist ein Weg aus der Sucht möglich", erklärt Dominique Moro, Produzentin UFA Serial Drama, gegenüber RTL. "'GZSZ' ist ganz klar ein Unterhaltungsformat und dennoch ist es wichtig, unsere Reichweite auch für ernste Themen zu nutzen. Wenn wir nur einen Menschen für das Thema Medikamentensucht sensibilisiert oder wachgerüttelt haben, hat es sich schon gelohnt!"