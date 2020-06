GZSZ-Trennung: Zerstört Mesut die Beziehung von Emily und Tayfun?

Auch Tayfun (Tayfun Baydar) hat noch starke Gefühle für seine Ex und hat ihr noch eine Chance gegeben. Doch kann dieses Glück von Dauer sein? Nicht, wenn es nach Mesut (Mustafa Alin) geht, vielleicht könnte er sogar für eine erneute Trennung des Paares verantwortlich sein. Als er die Neuverliebten beim Knutschen erwischt, kommt ihm fast die Galle hoch. Mesut fährt seinen Kumpel entsetzt an: „Was willst du denn mit Emily? Die hat dich betrogen, die hat dir dein Kind weggenommen.“ Tayfun aber vertraut seiner Liebsten: „Emily hat kapiert, was wichtig ist: Familie, Vertrauen.“

Nur Emily selbst ist sich nicht ganz so sicher, ob Tayfun ihr wieder vertrauen kann. Sie will ihn nicht nocheinmal verlieren und versucht ihm zu zeigen, dass ihr Ehrlichkeit wichtig ist: „Wenn dich irgendetwas an mir stört, dann musst du mir das sagen.“ Kurzerhand sitzt das Paar am Tisch und schreibt eine Liste mit Kritikpunkten. Während Tayfun schreibt und schreibt, ist Emily schnell fertig: „Ich liebe dich so wie du bist.“ Tayfun wirft seine ellenlange Liste in die Ecke, so etwas haben sie doch gar nicht nötig. Lieber die Zeit miteinander und ihre Liebe genießen. Aber Emily lässt ein Gedanke nicht mehr los: Was zur Hölle hat Tayfun aufgeschrieben?

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.