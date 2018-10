GZSZ: Unfall-Schock! Wird Sunny den Serientod sterben?

Mobbing, Entführungen und Todesdramen - Die "GZSZ"-Figuren mussten schon so einige Krisen durchstehen. Jetzt geht es spektakulär weiter. In der morgigen Folge wird Sunny in ein einen schweren Autounfall verwickelt. "Es wird etwas Großartiges passieren", verspricht in einem kurzen Vorschau-Clip von . „Großartig positiv gesehen, weil es einfach keine Alltagssituation ist. Und zwar kommt es heute zu einem Unfall. Wir haben Stuntleute am Set. Ein Auto wird explodieren - und Sunny ist mittendrin.“

GZSZ: Schlimmer Rassismus-Skandal!

Achtung Spoiler!

Sascha Keller (Aaron Thiesse) ist wieder zurück im Kiez - und plant schon das nächste Verbrechen. Nachdem Jo Gerner (Wolfgang Bahro) von ihm lebendig begraben wurde, schwört Jo Rache. Blöd nur, dass Sascha den Plan durchschaut. Er droht Jo, seiner Tochter Johanna (Charlott Reschke) etwas anzutun, wenn er ihm nicht 3 Millionen Euro gibt. Doch auf einmal gerät auch seine Enkelin Sunny in Gefahr. Es kommt zu einem explosiven Unfall. Wird Sunny überleben?

Das zeigt sich am 26.10. um 19:40 Uhr bei RTL...