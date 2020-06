GZSZ: Valentina Pahde lässt tief blicken

Und dabei lässt sie ziemlich tief blicken...

"Ich hatte heute einen der schönsten Tage meines Lebens! Ich war in der Wüste Abu Dhabis! Die Landschaft ist unbeschreiblich!!!!! Das werde ich niemals mehr vergessen", schwärmte die Sunny-Darstellerin bei Facebook. Dazu postete sie einen Urlaubs-Schnappschuss, auf dem sie im weißen Sommerkleidchen in die Luft springt - und beinahe einen Schlüpfer-Blitzer liefert...

Die Fans sind von der Aufnahme so oder so total begeistert. "Wow so ein Hammer Foto", "Flying Angel", "Oh du bist so schön", lauten die Kommentare.

Auf die nächsten Urlaubs-Fotos des GZSZ-Traumpaars sind wir jetzt schon gespannt...