GZSZ: Valentina Pahde spricht über Hochzeit mit Raul Richter

Oder etwa nicht?

Die GZSZ-Schauspielerin findet die Idee jedenfalls nicht ganz abwegig. "Natürlich will ich irgendwann heiraten", verriet sie jetzt gegenüber der "B.Z.". "Ich bin ja nur mit ihm zusammen, weil ich denke, er ist der Richtige. Doch so schnell geht es nicht." Dass sie ihren Liebsten heiraten möchte, steht also außer Frage. Nur das "Wann" ist noch nicht geklärt.

Zugegeben - die Sunny-Darstellerin ist mit ihren 21 Jahren ja auch noch ziemlich jung. Aber es klingt dennoch ganz so, als würde Valentina wirklich bereits eifrig Zukunftspläne schmieden. Schließlich ist sie in einem Jahr bei GZSZ auch ziemlich erwachsen geworden, wie sie selbst feststellt. "Ich bin jetzt richtig selbstständig. Früher war ich nie länger als zwei Wochen von zu Hause weg."