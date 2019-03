GZSZ: Vergiftet! Stirbt Sunny den Serientod?

Reddit this

Entführungen, Mobbing und Autounfälle - Sunny ( ) musste bei "GZSZ" schon so einiges durchstehen. An Silvester nahm sie eine Überdosis Drogen, sprang dem Tod nur knapp von der Schippe. Doch jetzt schwebt sie schon wieder in Lebensgefahr, wie die -Vorschau verrät...

Achtung Spoiler!

Neuzugang Karla (Janina Kranz) tut alles, um die Anerkennung von Chefin Emily ( ) zu bekommen. Doch dann darf ausgerechnet Sunny ihr großes Vorbild auf ein Event begleiten. Für Karla ein Schlag ins Gesicht! Sie schmiedet einen tückischen Plan: Sie vergiftet Sunny mit Abführmitteln. Als Sunny mit schweren Magenproblemen das Bett hüten muss, springt - na klar - Karla ein.

GZSZ: Chris lebt! Kommt Eric Stehfest zurück in den Kolle-Kiez?

Krankeheits-Drama um Sunny

Sunny geht es derweil immer schlechter. Sie bekommt durch das Medikament einen allergischen Schock - und schwebt sogar in Lebensgefahr! Emily eilt sofort zu ihrer Freundin ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt ahnt sie jedoch nicht, dass Karla für das ganze Drama verantwortlich ist. Wird sie dahinterkommen? Das zeigt sich in den nächsten Wochen bei "GZSZ" (täglich um 19:40 Uhr bei RTL)...