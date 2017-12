GZSZ-Vorschau: Tuner gibt Lilly auf

Was passiert als Nächstes bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"? Hier erfahrt Ihr alle brandheißen News zu Eurer Lieblings-Soap und verpasst garantiert keine wichtige GZSZ-Info mehr...

04. Dezember 2017

Tuner hat Lilly aufgegeben

Lilly holen die Erinnerungen an die Verletzung durch Tuner wieder ein und sie unterbricht den nahen Moment mit ihm. Während Tuner daraufhin einsieht, dass er Lilly nicht länger bedrängen kann, gerät Lilly ins Zweifeln...

Sunny und Chris glauben nun endlich etwas gegen Gerner in der Hand zu haben und nehmen den Kampf gegen ihn wieder auf. Doch schon bald folgt die Ernüchterung: Wolfs Brief hat vor Gericht keinen Bestand. Während Chris daraufhin erkennt, dass er sein Glück in Sunny doch längst gefunden hat, lässt diese der Ärger über Gerner einfach nicht mehr los.

Als Ben beim Wichteln für die Mauerwerk-Weihnachtsfeier Shirin zieht, setzt er sich selber unter Druck. Schließlich ist sie seine Chefin. Anni findet das zwar albern, bietet aber spontan an, für ihn etwas über Shirin herauszubekommen, damit er ihr das richtige Geschenk machen kann. Als sich die Gelegenheit ergibt, stöbert Anni sogar in Shirins Spind.

01. Dezember 2017

Liebes-Comeback bei Lilly und Tuner

Auch wenn Lilly sich von Tuner losreißt, erkennt dieser, dass er ihr alles andere als egal ist. Er beschließt, weiter um sie zu kämpfen, und sucht sie unter einem Vorwand im Krankenhaus auf. Doch Lilly geht Tuner weiter aus dem Weg...

Sunny ärgert es, dass sie Gerner lediglich mit ihrer kindischen Aktion bestrafen konnte. Sie hofft, dass er endlich seine gerechte Strafe bekommt. Chris macht sich hingegen Sorgen, dass der Kampf gegen Gerner Sunny wieder zusetzt und entführt sie auf den Weihnachtsmarkt. Tatsächlich erlebt das Paar eine unbeschwerte Zeit, und Sunny beschließt, den Ärger mit Gerner endlich hinter sich zu lassen. Doch da hält Chris plötzlich das alles entscheidende Beweisstück in den Händen.

Paul realisiert, dass seine Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Es gelingt ihm auch nicht, neue Aufträge an Land zu ziehen. Paul weiß nicht, wie er Emily weiterhin finanziell unterstützen soll. Doch als die ahnungslose Emily Paul voller Leidenschaft von ihren beruflichen Fortschritten erzählt, kann Paul sie einfach nicht enttäuschen.

30. November 2017

Drogen-Skandal in der Mädels-WG

Die WG-Bewohnerinnen können sich an die Ereignisse der letzten Nacht nicht erinnern und messen auch dem Schlüssel keine weitere Bedeutung bei. Doch als ausgerechnet die Männer, die sie 'ausräuchern' wollten, verschwunden bleiben, ahnen sie schnell, dass sie mit dem Verschwinden etwas zu tun haben könnten. Während die Männer im Keller versuchen, sich aus ihrem Versteck zu befreien, erkennen die Frauen, dass sie ihre Opfer irgendwo eingesperrt haben...

Emily ist begeistert, dass ihre Clutch im Internet so viele Fans gefunden hat. Deswegen macht Paul ihr erneut Mut, an ihren beruflichen Plänen festzuhalten und kann sie schließlich überzeugen, seine finanzielle Hilfe doch noch anzunehmen. Emily macht daraufhin Nägel mit Köpfen, kauft Material ein und kündigt den Mieterinnen in ihrem Laden. Da erfährt Paul, dass sein lukrativer Auftraggeber Insolvenz angemeldet hat.

29. November 2017

Drogen-Skandal!

Die WG-Bewohnerinnen feiern Sunnys und Lauras Einzug mit einem Essen und gehen anschließend im Mauerwerk feiern. Nur eines trübt die Stimmung: Die Menschen, die ihnen in der letzten Zeit schwer zugesetzt haben. Als die Mädels in der Nacht feststellen, dass sie sich irgendwie komisch fühlen, schieben sie ihre Bedenken beiseite und genießen einfach nur die berauschende Stimmung. Erst am nächsten Tag merken die Freundinnen verwundert, dass sie sich an nichts erinnern...

Emily hadert mit ihrer Dreifachbelastung: Ihr Kind zu versorgen, den Nähkurs zu absolvieren und der Arbeit im Mauerwerk. Da Kate gerade sehr anhänglich ist, will Emily voll und ganz für sie da sein und beschließt, ihre beruflichen Ambitionen nach hinten zu stellen. Doch ausgerechnet jetzt wird eine ihrer selbstgenähten Täschchen zu einem viralen Hit.

28. November 2017

Hat das Gewalt-Drama endlich ein Ende?

Nina und Martin empfangen Luis mit großer Freude und Nina ist sich sicher: Sie und Martin sind wieder ein gutes Team. Als Luis nicht nur für sie, sondern auch für Martin ein kleines Präsent aus Madrid mitgebracht hat, scheint alles perfekt. Doch Martin verheimlicht Nina eine entscheidendes Detail.

Chris steht zu seinem Entschluss: Er wird Felix helfen, damit er in Berlin bleiben darf. Sunny zeigt wenig Verständnis für Chris´ Handeln, als sie davon erfährt. Doch Chris verspricht ihr, dass er den Kontakt zu Felix auf ein Minimum reduziert. Während Sunny daraufhin versöhnlicher gestimmt ist, bedankt sich Felix bei seinem Bruder, den das alles nicht unberührt lässt.

Maren setzt alles daran, Shirins abgeschleppten Wagen zurückzubekommen, während Jonas seinerseits alles gibt, um Shirin abzulenken. Doch Shirin durchschaut Jonas und drängt ihn zur Wahrheit zum Verbleib des Autos. Gerade als Jonas eingeschüchtert beichten will, kommt Maren ins Mauerwerk gehetzt...

27. November 2017

Laura hat ihre Gefühle nicht im Griff

Laura ärgert sich, dass sie ihre Gefühle für Philip nicht im Griff hatte, der sich prompt wieder Hoffnungen macht. Vor Anni gibt Philip zu, aus Laura nicht schlau zu werden. Anni will Laura auf den Zahn fühlen und macht den Matchmaker, doch Laura hat sich längst wieder im Griff.

Während Felix Rosas Plan, ihn nach Hamburg zu holen, wehrlos ausgesetzt ist, fällt es Chris immer schwerer, das Schicksal seines Bruders nicht an sich heranzulassen. In seiner Verzweiflung bittet Felix Chris um Hilfe. Aber wird sich Chris durchringen, seinem Bruder gegen Rosa beizustehen?

Maren ist Shirin dankbar, als sie ihr spontan für eine Besorgungsfahrt ihr Auto leiht. Von Jonas verleitet, lässt Maren sich auf eine Spritztour ein, um den Sportwagen mal richtig zu testen. Sorgfältig verwischt Maren alle Spuren ihres Ausflugs und übersieht dabei ein entscheidendes Detail...

23. November 2017

Baby-Glück für Emily

Emily ist kurz davor, zu Kate nach Gomera zu fliegen und ahnt nicht, dass Paul Kate bereits nach Berlin geholt hat. Dank Leon erfährt Emily noch rechtzeitig von Pauls Überraschung. Glücklich schließt sie ihre Tochter in die Arme und macht Paul eine Liebeserklärung.

Nina bleibt Martin gegenüber auf Distanz, auch wenn der versucht die Wogen zu glätten. Als Nina sieht, wie sehr Martin sich bemüht, lässt sie sich zögerlich auf einen Versöhnungsversuch ein.

Tuner und Lilly sitzen unfreiwillig auf dem Hausboot fest. Als Lilly wegen der absurden Situation lachen muss, ist das Eis gebrochen. Tuner hofft, dass Lilly ihm noch eine Chance gibt, doch Lilly kann ihm einfach nicht verzeihen, dass er sie betrogen hat.

23. November 2017

Todes-Drama um Lilly und Tuner

Es ist der Horror für alle GZSZ-Fans!

Der Serien-Ausstieg eines Soap-Lieblings rückt immer näher.

Ein schlimmes Todes-Drama erschüttert den Kolle-Kiez und könnte am Ende nicht nur eins, sondern sogar zwei Opfer fordern.

23. November 2017

Susan Sideropoulos: "Ich bin zurück bei GZSZ!"

Kreisch-Alarm bei allen GZSZ-Fans. Susan Sideropoulos ist zurück. Das bestätigt sie jetzt selber in ihrer Insta-Story!

22. November 2017

Wird Emily Kate jemals wiedersehen?

Emily vermisst ihre Tochter so sehr, dass Paul eine Überraschung plant und Kate mit Jananis Hilfe heimlich von Gomera einfliegt. Nur ahnt er leider nicht, dass Emilys Sehnsucht so groß ist, dass sie sich spontan auf den Weg macht, ihre Tochter abzuholen...ebenfalls von Gomera.

Tuner ist frustriert, als Lilly nicht auf seine Botschaften auf dem Kiez reagiert. Darum überzeugt er ausgerechnet Jonas, ihm zu helfen. Unter einem Vorwand lockt Jonas seine Schwester zum Hausboot, wo Tuner eine Überraschung plant, die aber gewaltig nach hinten losgeht.

Chris fällt es immer schwerer, sich von Felix zu distanzieren. Auch wenn er versucht, kein Mitleid mit Felix zu haben, kann er doch nicht aufhören, an seinen Bruder zu denken.

21. November 2017

Kinder-Zoff bei Alex und Maren

Um Alexander seinen Kinderwunsch auszureden, greift Maren zu einem ungewöhnlichen Mittel. Sie zeigt ihm anhand eines imaginären Kindes, wie einschneidend und belastend eine Rundumbetreuung bei ihren Lebensumständen wäre. Sie kann Alexander überzeugen und der schlägt sich seinen Kinderwunsch vorerst aus dem Kopf.

Auch wenn Tuner mit ungewöhnlichen Mitteln versucht sich Lilly anzunähern, gibt sie ihm keine Chance. Stattdessen lässt sie sich nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten auf einen Flirt mit einem Kollegen ein. Als sie sich jedoch einen Ruck gibt und ihren Verehrer um ein Date bittet, reagiert der anders als erwartet...

Gerner droht Sunny, indem er das Obdachlosenprojekt torpediert. Doch anstatt sich von ihrem Großvater einschüchtern zu lassen, bietet sie ihm die Stirn. Es ist Chris, der seine Freundin schließlich überzeugt, sich statt mit der Vergangenheit, lieber mit der Zukunft zu beschäftigen - bis Chris von Rosa und Felix unsanft ausgebremst wird.

20. November 2017

Baby-Wunsch bei Alex und Maren

Alexander bietet Leon an, auf Oskars Kindergeburtstag Fotos zu machen. Zwar verlangen ihm die Kinder alles ab, dennoch macht es Alexander riesigen Spaß mit ihnen. Selbst Maren muss gerührt zugeben, dass er mit Kindern echt gut kann. Während sie beim Anblick all der Kinder jedoch einfach nur froh ist, dass ihre bereits aus dem Haus sind, kommt Alexander ins Schwärmen...

Jonas ist wenig begeistert, als Luis sein letztes Date mit Maria vor deren Abreise stört. Als er dann auch noch erfährt, dass Luis mit der schönen Spanierin zurück nach Madrid reisen wird, setzt Jonas alle Hebel in Bewegung, um Luis auszustechen. Doch auch der hat noch ein paar Tricks auf Lager.

Gerner verhindert in letzter Sekunde, dass Sunny Johanna alles erzählt. Sunny macht sich daraufhin sogar selbst Vorwürfe. Als Gerner ihr jedoch wütend Rache unterstellt, platzt Sunny der Kragen und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Gerner kann nicht mehr ignorieren, dass Sunny zu einer Gefahr für ihn wird und er entscheidet sich zu einem Warnschuss.

17. November 2017

Lillys und Tuners Streit eskaliert

Lilly könnte vor Scham im Boden versinken, als die Polizei tatsächlich Tuner herausklingelt, der Marens Geschichte zum Glück bestätigt. Zwar ist Lilly weit davon entfernt, sich bei Tuner zu bedanken, aber immerhin putzt sie ihre alberne Schmiererei von seiner Scheibe - nur um kurz darauf eine neue Botschaft auf der Scheibe des Vereinsheims vorzufinden...

Während Nina immer noch tief getroffen ist, bekommt Martin den Eindruck, sie hätte vor den Seefelds geplaudert. Als er Nina darauf hin auf Arbeit abpasst und sie zur Rede stellt, ist sie zutiefst davon entsetzt.

Sunny weicht unwohl aus, als Johanna unbedingt Felix besuchen möchte. Als sie sich schließlich auf eigene Faust aufmacht, eilt Sunny ihr bestürzt hinterher. Zu ihrem Leidwesen weigert sich Johanna jedoch, zu gehen, ohne Felix gesehen zu haben und beleidigt Sunny. Dieser platzt daraufhin der Kragen, und sie droht Gerner, Johanna die Wahrheit über ihn und Felix zu erzählen.

16. November 2017

Kann Lilly Tuner widerstehen?

Lilly erträgt sich in ihrem Liebeskummer selbst nicht mehr und besucht ihre Mutter im neuen Mauerwerk, wo sie es mit Sunny krachen lässt. Einen Moment lang kann Lilly alles um sich herum vergessen, bis Tuner plötzlich vor ihr steht. Zwar räumt er freiwillig das Feld, aber Lillys Wut und Verletzung kochen wieder hoch und sie lässt sich zu einer albernen Dummheit hinreißen...

Emily wird schnell klar, dass ihre Impuls-Kündigung ein dummer Fehler war, da sie den Job im Mauerwerk dringend benötigt. Leider verweigert ihr John seine Hilfe, sodass Emily bei Shirin zu Kreuze kriechen muss. Doch Shirin ist Emilys Entschuldigung herzlich egal, da sie auf deren Diven-Alarm keinen Wert legt. Emily verzichtet aufs Betteln und schafft es stattdessen, Shirin von ihren Türsteher-Qualitäten zu überzeugen.

Nach ihrem Streit mit Martin verlässt Nina aufgebracht die Wohnung und trifft ausgerechnet auf Alexander. Nina nimmt dankbar eine Tasse Tee an und beschließt, sich mit Arbeit abzulenken. Doch dann erinnert sie Luis daran, dass sie heute einen Familienabend geplant haben. Wird Nina sich überwinden können und mit Martin an einem Tisch sitzen?

13, November 2017

Luis verliebt sich in die Neue

Familie Ahrens eine Austauschschülerin bei sich aufgenommen - und Jonas ist sofort hin und weg von der hübschen Italienerin. Er trägt Luis sogar auf, für ihn den Wingman zu spielen, doch Luis beginnt selbst, sich für Maria, die Austauschschülerin, zu interessieren. Und Maria sich für ihn. Bis sie von Jonas erfährt, dass Luis angeblich schwul ist...

Nach dem intimen Moment mit Philip geht Laura sofort wieder auf Distanz. Ihr widersprüchliches Verhalten nervt. Als Philip Laura deswegen zur Rede stellt, erkennt er, dass sie ihren vermeintlichen Freund nur erfunden hat. Philip ist überzeugt, dass Laura mehr für ihn empfindet und fragt sich, warum sie sich ihre Gefühle verbietet.

03. November 2017

Gerner einigt sich mit Wolf, ihm ein neues Leben im Ausland zu finanzieren. Er ahnt nicht, dass Sunny alles mitgehört hat und sofort Chris informiert. Sunny hofft, dass sie Gerner und Wolf doch noch zur Rechenschaft ziehen kann. Chris überlegt derweil, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Kapitel abzuschließen und nach vorne zu sehen. Doch Sunny lässt der Gedanke keine Ruhe, dass Gerner so einfach ungeschoren davonkommen soll...

Tuner ist froh, dass Jule es ihm nicht nachträgt, dass er sie versehentlich Lilly genannt hat und tut das Ganze als dummen Versprecher ab. So ist es für die beiden auch kein Problem, dass Lilly zu Annis Geburtstagsparty kommen will. Angespannt sieht Tuner Lillys Ankunft entgegen und ist tatsächlich enttäuscht, als klar wird, dass Lilly doch nicht kommt.

Maren und Alexander haben peinlicherweise vergessen, dass sie Nina und Luis zum Essen eingeladen haben. Nina nimmt es locker und freut sich stattdessen auf einen gemütlichen Abend, den Maren wiederum crasht, als die spontan doch mit einer Flasche Wein vor der Tür steht. Über die gemeinsame Vorliebe für ein trashiges TV-Format, ist das Eis schnell gebrochen. Umso mehr ärgert es Maren, als ihr ein dummes Missgeschick passiert.

03. November 2017

Noch ein Baby für Maren?

Das hat es bei GZSZ noch nie gegeben. Ein Baby mit über 50! Einfach unglaublich!

Eine tolle Nachwuchs-Überraschung, die jedoch für eine Menge Ärger auf dem Kolle-Kiez sorgt...

02. November 2017

Sunny will nur noch weg!

Chris rät Sunny, nicht voreilig bei KFI zu kündigen - und sie hört vorerst auf ihn. Doch als Chris auf Dr. Wolf trifft, der feige vor ihm flieht, wächst in Sunny die Wut, dass Gerner und Wolf niemals zur Rechenschaft gezogen werden, für das, was sie Chris angetan haben. Umso entschlossener will sie den Bruch zu ihrem Großvater und bei KFI aufhören. Doch als sie Gerner aufsucht, hat der Besuch von Dr. Wolf...

Jule ist überglücklich, dass sich Tuner von Lilly getrennt hat. Mit neuem Mut will sie die romantische Fahrt im Doppeldeckerbus neu aufleben lassen, doch alles geht schief: Ihre Bank ist belegt und nervige Teenager stören mit lauter Handymusik die Romantik. Tuner nimmt es locker - bis er sich einen peinlichen Versprecher leistet!

Laura ist kurz davor, in Gerners Falle zu tappen, doch ihre innere Stimme warnt sie und in letzter Sekunde bricht Laura die Transaktion ab. Zwar scheint Anni keinen Verdacht mehr gegen sie zu hegen, doch Laura spürt, dass Gerner noch nicht von ihrer Unschuld überzeugt ist. Um von sich abzulenken, inszeniert Laura einen weiteren Hacker-Angriff.

02. November 2017

Schwangerschafts-Beichte von Chryssanthi Kavazi

Seit gut zwei Jahren sind GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi Schauspieler Tom Beck jetzt ein Paar. Und eins ist klar: Wenn diese beiden Nachwuchs bekommen, kann der nur zuckersüß werden! Was Babys angeht ist zwar noch nichts offiziell - dennoch legte Chryssanthi Kavazi in einem "RTL"-Interview jetzt ein Schwangerschafts-Geständnis ab.

01. November 2017

Gerner und Anni stellen Laura eine Falle

Gerner verdächtigt Laura, heimlich aufs Stiftungskonto zugegriffen zu haben. Tatsächlich hat Laura eine Spur auf Luis' Laptop hinterlassen, die ihr zum Verhängnis werden könnte. Geschickt manipuliert sie Luis jedoch, um den Beweis zu vernichten. Laura glaubt sich in Sicherheit, doch Gerner bleibt misstrauisch und stellt ihr mit Annis Hilfe eine Falle...

Emily ist dankbar, dass Paul es schafft, sie aus dem Restaurant zu bringen, ohne dass ihr zerrissenes Kleid für Aufsehen sorgt. Zwar kann Emily über den peinlichen Vorfall lachen, doch es wurmt sie, dass ihr selbstgenähtes Kleid so ein Totalausfall ist. Doch ausgerechnet ihr Scheitern bringt Emily auf eine neue Idee.

Sunny wirkt so glücklich wie lange nicht mehr. Mit viel Energie und Spaß unterstützt sie Chris bei seinem Sozialprojekt, ehe sie sich wieder der Realität und der Arbeit bei KFI widmen muss.

01. November 2017

Eric Stehfest: Haare ab!

Alle weiblichen GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Der süße Man Bun von Eric Stehfest, der in der Serie Chris Lehmann spielt, scheint nun Geschichte zu sein.

27. Oktober 2017

Steigt John jetzt aus?

John hat Leons Abschied mehr getroffen, als er zugeben will. Umso mehr rührt es ihn, als die Crew ihn solidarisch aufmuntert. Als Shirin sich dann auch noch als perfekte Partnerin mit denselben Visionen erweist, beginnt John, nach vorne zu schauen und mit Shirin den Umbau des Mauerwerks zu planen. Doch die neue Partnerschaft wird schnell auf eine harte Probe gestellt...

Laura versucht Annis Handy zu klauen, da Anni darin den Bank-PIN für das Stiftungskonto abgespeichert hat. Als ein erster Versuch scheitert, heftet sie sich an Annis Fersen und landet auf einer Lesben-Party. Zu ihrer eigenen Überraschung hat Laura mit Anni Spaß und die beiden unterschiedlichen Frauen freunden sich an. Nur leider passen Freundschaftsgefühle überhaupt nicht zu Lauras Plänen...

26. Oktober 2017

Leon steigt aus!

Der Tag ist gekommen, an dem Leon tatsächlich seine Anteile am Mauerwerk verkauft. Die Tinte auf dem Kaufvertrag ist noch nicht trocken, da überrascht ihn seine Crew mit einer spontanen Abschiedsparty, auf der Leon wie auch John daran erinnert werden, was für ein cooles Team sie all die Jahre waren. Bewegt versucht John wenigstens ihre Freundschaft zu retten...

Gerner ist fassungslos als Dr. Wolf fordert, ihm ein neues Leben zu finanzieren, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Gerner will sich auf keinen Fall von ihm erpressen lassen. Stattdessen macht er Wolf ein Gegenangebot, das diesen noch mehr gegen ihn aufbringt.

Sunny merkt im Taxi, dass sie ihre Handtasche samt Geld und Handy vergessen hat. Mit einem großen Appell an die Liebe, schafft sie es, das Herz des Taxifahrers zu erweichen. Leider ist das Bodenpersonal am Flughafen nicht so sentimental und weigert sich, ihr zu helfen. Sie hat Angst, dass Chris bereits mit dem Flieger auf dem Weg nach Tokio ist, als er plötzlich vor ihr steht!

26. Oktober 2017

Endlich ein Happy-End für Chris und Sunny

Endlich ist es soweit! Der Wunsch etlicher GZSZ-Fans geht in Erfüllung: Sunny (Valentina Pahde) und Chris (Eric Stehfest) gestehen sich ihre Liebe.

26. Oktober 2017

Valentina Pahde heiratet

Gute Zeiten für die Soap-Darsteller von GZSZ! Gerade erst hat Iris Mareike Steen, die in der Serie die Lilly spielt, geheiratet und jetzt ist schon die nächste an der Reihe!

Die Glückliche Valentina Pahde (Sunny). Die hat nämlich auf Steens Hochzeit den Brautstrauß gefangen. Bedeutet: Bald muss auch sie vor den Traualtar treten.

Verplappert! Dieser GZSZ-Star heiratet bald

26. Oktober 2017

GZSZ-Liebling: Schock-Diagnose!

Riesen Schock für alle GZSZ-Fans!

Ein Serien-Charakter bekommt in den kommenden Wochen eine dramatische Diagnose.

Und es ist auch noch ein echter Liebling! Wird die Rolle viielleicht sogar den Serien-Tod sterben?

25. Oktober 2017

Lilly verlässt Berlin

Tuner dämmert, dass er Lilly mit seiner Geheimhaltungstaktik unnötig Hoffnungen gemacht hat. Als er das Gespräch mit Lilly sucht, schleudert die ihm ihre ganze Verletzung ins Gesicht und hat danach Mühe, sich auf ihren Job im Krankenhaus zu konzentrieren. Mitfühlend bietet Philip ihr seinen Platz auf einem Medizinerkongress an, damit sie ein paar Tage aus der Stadt kommt. Lilly nimmt dankbar an, während Tuner sich damit abfinden muss, dass Lilly nichts mehr mit ihm zu tun haben will.

Sunny gesteht Chris, dass sie sich nach zwei katastrophalen Beziehungen nicht gleich in die nächste stürzen will. Chris reagiert verständnisvoll und schafft es sogar, Sunny zum Lachen zu bringen. Als es jedoch so aussieht, als wäre Chris ohne Abschied nach Tokio geflogen, um Abstand zu gewinnen, wirft Sunny ihre Ängste über Bord und rast zum Flughafen...

Gerner freut sich auf einen entspannten Tag mit Johanna, als er zufällig auf Dr. Wolf trifft, der mit argen Gewissensbissen zu kämpfen hat. Vor seiner Tochter hat Gerner keine Zeit, Wolf zu beruhigen, allerdings glaubt er nicht, dass von Chris' ehemaligem Psychiater eine Gefahr ausgeht. Zumal dessen Gewissensbisse sicherlich nicht schwerer wiegen als die Angst vor dem Gefängnis. Doch dann steht Dr. Wolf plötzlich in Gerners Büro und will unbedingt mit ihm reden.

24. Oktober 2017

Sunny und Chris kommen sich näher

Sunny fühlt bei Felix' Anblick nichts. Weder Wut noch Trauer. Einfach nichts. Die Anziehung zu Chris ist nach ihrer Rückkehr dafür umso stärker. Doch bevor die beiden reden können, wird Sunny von Lilly als Freundin gebraucht. Also verabreden sich Chris und Sunny zum Frühstück. Während Chris dem neuen Tag vorfreudig entgegenfiebert, hadert Sunny jedoch mit ihren Gefühlen...

Emily sieht wenig Sinn in dem Nähkurs, muss dann aber feststellen, dass sie das Niveau des Kurses unterschätzt hat. Dennoch schmeißt sie alles hin. Aber da hat sie die Rechnung ohne Paul gemacht - er macht ihr ein Ansage! Um es sich und Paul zu beweisen, trotzt Emily ihrer Nähmaschine wagt sie sich dann doch wieder zurück in den Nähkurs.

Lilly wundert es, dass Tuner und Jule nicht längst ein Paar sind. Ihr Bruder vermutet, dass Tuner seine Entscheidung bereits bereut und nur zu feige ist, um Lilly zu kämpfen. In Wahrheit kann Tuner nämlich nichts mehr gegen seine Gefühle für Jule tun und kommt schließlich mit ihr zusammen. Das hält er jedoch noch geheim, um Lilly nicht zu verletzen. Entsprechend ahnungslos ringt Lilly sich durch, um ihre Liebe zu kämpfen und bringt sich so in eine furchtbar demütigende Situation...

23. Oktober 2017

Sunny ist zurück!

Chris ist aufgeregt, als er erfährt, dass Sunny zurückkommt. Er hat ein Problem damit, dass Sunny nach ihrer Rückkehr gleich mit den Neuigkeiten rund um Felix konfrontiert werden könnte. Chris möchte es Sunny selbst sagen muss jedoch erkennen, dass er zu spät kommt.

Emily hat ihren Laden vermietet und fällt nach dem Ende von Tussi Attack in ein seelisches Tief. Paul gelingt es nicht, Emily aufzuheitern, doch als sie ihn in seiner Werkstatt besucht, kann sie ihre Sorgen für einen Moment vergessen. Aber sie erkennt auch traurig, dass sie im Gegensatz zu Paul nichts gelernt hat. Emily fühlt sich nutzlos und wünschte, sie könnte wenigstens richtig nähen. Der pragmatische Paul meldet Emily daraufhin einfach bei einem Nähkurs an.

Luis gelingt es, Jonas zu retten. Als er kurz darauf nach Hause kommt, atmet Nina erleichtert auf und ahnt nicht, in welcher Gefahr ihr Sohn wieder einmal war. Aber Luis zieht sich weiter zurück. Er lässt weder Martin noch Nina an sich heran.

23. Oktober 2017

GZSZ Neu-Zugang

Wieder ein Neuzugang bei GZSZ! Schauspielerin Marla Menn kommt von der Kino-Leinwand auf den Kolle-Kiez. Im ersten Teil der Filmreihe "Ostwind" spielte Menn die Michelle, bei GZSZ steigt sie als italienische Austausch-Schülerin Maria del Santa ein und verdreht den Soap-Boys die Köpfe.

23. Oktober 2017

Mega Baby-Überraschung

Das ist mal eine mega Baby-Überraschung! Und noch etwas: Auch mit dem Paar, das wohl Nachwuchs erwartet, hätte vermutlich keiner gerechnet! Auf Instagram wurde auf dem offiziellen GZSZ-Profil ein Bild gepostet, auf dem Valentina Pahde (Sunny) und Max Braun (Luis Ahrens) sich liebevoll umarmen und dabei ein Baby im Arm halten.

20. Oktober 2017

Jonas in Gefahr

Nina erhält einen Anruf aus der Schule, dass ihr Sohn Luis nicht zum Unterricht erschienen ist. Offensichtlich nicht das erste Mal. Nina hat Angst, dass Luis wieder eine waghalsige Kletteraktion riskiert und bittet Martin seine Abreise zu verschieben. Die beiden suchen Luis vergeblich, der tatsächlichwieder in gefährlicher Höhe herumklettert, doch in diesem Fall bringt er Jonas mit in Gefahr.

Als Jule aus Heidelberg wiederkommt, erfährt sie, dass sich Tuner und Lilly getrennt haben. Jule kann nicht anders, als sich Hoffnungen auf Tuner zu machen, doch der hält sich bedeckt. Als Jule die Option hat, in Heidelberg eine neue Ausbildung zu beginnen, verlangt sie von Tuner, sich zu entscheiden.

Laura hat ihre Taktik gewechselt und versucht nun, auf privater Ebene an Katrin und Gerner heranzukommen. Also hilft sie den beiden beim Bändigen der jungen Partygäste. Auch wenn sie dadurch einen Schritt weiterkommt, weil Gerner ihr anbietet, erst mal im Townhouse wohnen zu bleiben, wird sie dennoch von den Erinnerungen ihrer schwierigen Vergangenheit eingeholt.

20. Oktober 2017

Nachwuchs für Emily und Paul

Das wurde aber auch mal Zeit! Endlich gibt es wieder Nachwuchs bei GZSZ - und zwar für Emily und Paul.

19. Oktober 2017

Jule zerstört Tuners Beziehung

Als Lilly erkennt, dass Tuner noch Gefühle für Jule hat, trennt sie sich voller Schmerz von ihm. Während Lilly in Chris´ Armen zusammenbricht, erkennt Tuner, dass er die Trennung akzeptieren muss und zieht aus der WG aus.

Nina freut sich auf einen freien Tag mit der Familie, doch Martin muss jobbedingt absagen. Als Nina später auf Martin trifft, erkennt sie, dass er wegen der Kanzlei unter großem Druck steht. Er wird überraschend auf einen komplizierten Fall in Düsseldorf angesetzt. Nina bemüht sich nach Kräften, Martin so gut es geht zu unterstützen.

Gerner gibt mit Katrins Hilfe eine Überraschungsparty für Johannas Geburtstag. Doch Johanna enttäuscht ihre Eltern, als sie ihren Besuch in Berlin kurzfristig absagt. Katrin und Gerner erkennen wehmütig, dass ihre Tochter langsam flügge wird und vergessen darüber, den Gästen abzusagen...

18. Oktober 2017

Tuner betrügt Lilly mit Jule

Tuner lässt der Sex mit Jule nicht los. Er ist sich seiner Gefühle für Lilly nicht mehr sicher. Darum kann Tuner ihr kaum unter die Augen treten. Lilly bemerkt, dass er sich eigenartig verhält. Als auch Jule Lilly anders behandelt als sonst, sucht Lilly mit einer unguten Vorahnung das Gespräch mit Tuner.

Auch wenn Emily begeisterte Abnehmer für ihre Kollektion findet, glaubt sie nicht an eine weitere Existenz von Tussi Attack. Traurig beerdigt sie ihr Label und räumt den Laden. Nur wie sie Jasmin das Ende von Tussi Attack beibringen soll, weiß sie noch nicht...

John verscherzt es sich erneut mit Shirin. Eine Partnerschaft der beiden scheint nicht möglich zu sein. Leon ist sauer und verlangt von John, dass er Shirin zurück an Bord holt. John sieht ein, dass er zu weit gegangen ist und stellt sich der Herausforderung.

17. Oktober 2017

Tuner kommt zurück

Lilly pariert Jules Vorwurf souverän und ist umso glücklicher, als Tuner unerwartet früher zurückkommt. Während Lilly und Tuner glücklich Wiedersehen feiern, hängt Jule deprimiert im Mauerwerk ab. Als Lilly überraschend zur Arbeit beordert wird, trifft Tuner zufällig auf Jule im Mauerwerk und die beiden beschließen endlich, Freunde zu bleiben.

John hat das Geld zusammen, um Leon 25% der Mauerwerkanteile abzukaufen. Wehmütig lenkt er sich im Vereinsheim ab, immerhin bedeutet dies das Ende seiner Zusammenarbeit mit seinem ehemals besten Freund. Als John mit einer ungewöhnlichen Unbekannten Bekanntschaft macht, kann er seine Trauer für einen Moment vergessen. Doch schon kurz darauf verscherzt John es sich mit Shirin, seiner neuen Bekanntschaft, nicht ahnend, dass sie sich schon bald wiedersehen werden...

Emily und Paul finden im Laden den Brief von "CityStylz", der ihr den Verkauf der Kollektion untersagt. Emily lässt ihren Frust an Paul aus, sieht aber schnell ein, dass ihn keine Schuld trifft. Traurig erklärt Emily, dass sie es nicht übers Herz bringt, ihre Kollektion einfach in den Müll zu schmeißen. Da kommt Emily auf einen ganz anderen Gedanken.

17. Oktober 2017

GZSZ-Comeback

Eine wirklich tolle Nachricht für alle GZSZ-Fans! Lea Marlen Woitack alias Sophie Lindt steigt nach ihrer Auszeit wieder in die Serie ein.

16. Oktober 2017

Selbstmord-Drama um Jule

Nachdem sich Jule aus Versehen an der Pulsader verletzt hat, kann sie Lilly davon überzeugen, dass sie sich nicht umbringen wollte. Lilly, die von Jules Verhalten genervt war, entwickelt durch den Vorfall nun doch wieder Mitleid und will ihr dabei helfen, einen neuen Ausbildungsplatz zu finden. Doch Jule reagiert anders als erwartet.

Emily kann das Mittagessen mit Paul nicht genießen - zu groß ist ihre Angst, ihre teure Handtasche könnte bei Jonas doch noch verloren gehen. Und tatsächlich: Als sie endlich die Gelegenheit hat, sie doch noch an sich zu bringen, erklärt Jonas, die Besitzerin habe sich bei ihm gemeldet. Als Emily Jonas entsetzt an den Kragen will, gibt sich Paul zu erkennen, der Emily eine Lehre erteilen wollte...

13.Oktober 2017

Jule geht es immer schlechter

Jule geht es schlecht: Nicht nur, dass ihr Ausbildungsplatz weg ist, sie kann auch Lillys Liebesglück mit Tuner nicht entkommen, obwohl letzterer noch nicht einmal in Berlin ist. Als Anni ihrer Halbschwester ins Gewissen redet, versucht diese ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und bemüht sich um einen neuen Ausbildungsplatz.

Laura setzt alles auf eine Karte. Sie gibt sich bei der Bank als Anni aus, um das Stiftungskonto abzuräumen und aus Berlin zu verschwinden. Während Laura auf der Bank warten muss, ahnt sie nicht, dass Anni eigentlich schon auf dem Weg ist - wenn nur ihr Auto endlich anspringen würde...

Paul ist stolz auf Emily, die alles tut, um sich aus ihrer finanziellen Schieflage selbst zu befreien. Doch als Emily eine teure Tasche sieht, muss sie sehr gegen ihre alten Shoppinggewohnheiten ankämpfen.

13.Oktober 2017

Dr. Wolf kommt zurück

Es ist eine Nachricht, über die sich nicht alle GZSZ-Fans freuen dürften, aber es ist dennoch bereits offiziell: Dr. Wolf (Guido Broscheit) kommt zurück.

12. Oktober 2017

Hat Leons und Johns Freundschaft doch noch eine Chance?

Leon begreift, dass John bereit wäre, sich Geld bei zwielichtigen Kreditgebern zu leihen, nur um seine Anteile übernehmen zu können. Um seinen ehemaligen Kumpel zu schützen, sagt Leon den Deal hinter Johns Rücken ab. Als Leon begreift, auch Johns Belange in einer geschäftlichen Trennung berücksichtigen zu müssen, macht er ihm ein faires Angebot.

Als Katrin plant, die gesammelten Spendengelder an die Forschung auszuzahlen, fasst Laura einen riskanten Plan. Sie will sich bei der Bank als Anni ausgeben, die eine Verfügungsberechtigung über das Stiftungskonto hat. Nachdem Laura sogar Annis Ausweis an sich gebracht hat, ahnt sie nicht, dass sich Anni zur selben Zeit auf den Weg macht und ihre Machenschaften aufzufliegen drohen.

Gerner kocht vor Wut, nachdem Chris ihn vor der Presse vorgeführt hat. Während er nach einem Weg sucht, seine, vor laufender Kamera, gemachten Versprechen für soziale Projekte zurückzunehmen, führt ihm Katrin die Chancen vor Augen, die ein solches Engagement mit sich bringen kann. Erst als Gerner begreift, dadurch bei Sunny punkten zu können, lässt er Chris' Forderungen über sich ergehen.

11. Oktober 2017

Nina wieder in Gefahr

Martins Hilfe für Nina geht leider nach hinten los und sie verliert den Kunden. Doch statt zu kapitulieren, schafft es Nina schließlich aus eigener Kraft, den Mann zu einer Kaufentscheidung zu bringen. Martin hingegen ist in seiner neuen Kanzlei erneutem Druck ausgesetzt. Ist Nina wieder in Gefahr?

Durch eine Presseveröffentlichung über Felix' Unfall wird die Öffentlichkeit auf den Gesellschafterwechsel bei KFI aufmerksam. Katrin und Gerner sehen sich zu einer Stellungnahme gezwungen, weshalb sie ausgerechnet den ehemaligen KFI-Feind Christian Lehmann zum neuen Gesellschafter für seinen verunglückten Bruder Felix berufen. Als Gerner Chris zwingt, eine nicht ganz der Wahrheit entsprechende offizielle Version mitzutragen, dreht der den Spieß um...

Leon will sich so schnell wie möglich beruflich von John trennen und erwägt dafür sogar, seine Anteile ausgerechnet an Gerner zu verkaufen. John will das unbedingt verhindern und besorgt sich das nötige Kapital auf riskantem Wege.

10. Oktober 2017

Ausstiegs-Drama um Leon

Leon hat verkündet, sich aus dem Mauerwerk zurückzuziehen und seine Anteile zu verkaufen. Seine Krankheit hat ihm bewusst gemacht, dass er keinen Tag länger als nötig mit John zusammenarbeiten möchte. Da John aber kein Kapital besitzt, um Leons Anteile am Club zu übernehmen, sucht Leon nach einem anderen Käufer. Da kommt Jo Gerner ganz gelegen...

Jonas und Alexander sitzen eingeschlossen im Badezimmer. Unter Stress platzt aus Alexander heraus, wie sehr ihn Jonas gerade nervt. Jonas reagiert getroffen, in der Enge des Badezimmers sprechen sich die beiden aus - und finden schließlich eine unkonventionelle Lösung, sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien...

Nina hat weiter Probleme Vertrauen zu fassen, dass Martin sich ändern kann. Umso mehr stürzt sie sich in die Arbeit bei KFI, wo ein unentschlossener Kunde nur schwer von einem Wohnungskauf zu überzeugen ist. Martin will ihr schließlich mit einem alten Maklertrick Schützenhilfe geben. Allerdings geht das nach hinten los.

09. Oktober 2017

Krankenhaus-Schock für Leon

John ist geschockt, als Leon bei ihrer Prügelei Blut spuckt, und sorgt dafür, dass er ins Krankenhaus kommt. Während Leon behandelt wird, kümmert sich John um Oskar und das Mauerwerk. Als er begreift, dass ihr Streit die Ursache für Leons Zustand ist, sucht er ihn reumütig auf - doch Leon hat bereits seine Konsequenzen gezogen...

Während Maren in Peine ist, ist Alexander zunehmend genervt von Jonas - denn der sorgt nicht nur für Chaos im Haushalt, er bringt Alexander auch noch um seinen freien Tag. Um endlich mal Zeit für sich zu haben, versucht Alexander sich Jonas zu entziehen - doch das geht gnadenlos nach hinten los.

Nachdem Lilly Jules Fehler verraten hat, fleht diese um Nachsicht. Doch ihre Vorgesetzten sind unerbittlich: Jule wird gekündigt. Als Jule Lilly die Schuld daran gibt, versucht diese sich für sie einzusetzen, aber ohne Erfolg. Beklommen sucht Lilly daraufhin das Gespräch mit Jule, doch die will nichts mehr von ihr wissen.

06. Oktober 2017

Sunny feiert ihr Comeback

Sie kommt wirklich zurück! Es ist offiziell bestätigt.

Wie es in der Soap jetzt mit Sunny weitergeht, hätte wohl kaum jemand erwartet...

06. Oktober 2017

Jule macht einen großen Fehler

Seit Lilly erfahren hat, dass Tuner und Jule gemeinsam eine Nacht im Großmarkt verbracht haben, ist sie verunsichert. Auch wenn sie eigentlich weiß, dass sie Tuner vertrauen kann, ist sie wieder eifersüchtig. Als Jule und Lilly während der Arbeit aneinandergeraten, macht Jule ein schwerwiegenden Fehler. Wird Lilly sie decken?

Nach Katrins harscher Abfuhr ärgert sich Laura über sich selbst. Da bekommt sie ganz unerwartet doch noch eine Gelegenheit, bei Katrin Punkte zu sammeln. Laura ergreift die Chance und schafft es so, ihr Ziel doch noch zu erreichen.

Leon setzt der Machtkampf mit John so sehr zu, dass er Magenschmerzen hat. Dennoch bleibt er fest entschlossen, John aus dem Mauerwerk zu drängen, und greift schließlich zu einem verzweifelten Mittel: Er sperrt John aus dem Club aus. Als John ihn deshalb zur Rede stellt, eskaliert die Situation...

05. Oktober 2017

Leon bricht zusammen

Als John sich weigert, sich aus dem Mauerwerk zurückzuziehen, lässt sich Leon frustriert dazu hinreißen, Daniela von Johns Steuerhinterziehung zu erzählen. John ist fassungslos, als er erfährt, dass die Crew Bescheid weiß, und sagt Leon den Kampf an - nicht ahnend, wie sehr der Streit ums Mauerwerk Leon belastet.

Laura hat ihr WG-Zimmer gekündigt und will nun Katrin dazu bringen, ihr die Dachgeschosswohnung anzubieten. Doch der Schuss geht gründlich nach hinten los.

Gerner weist Chris' Forderung ab. Erst als Chris ihm klarmacht, dass er damit etwas für Sunny tun kann, erklärt er sich bereit, die Angelegenheiten zu klären. Doch so weit kommt es nicht, denn zu ihrer beider Überraschung taucht Rosa auf. Während sie die Verantwortung übernimmt, beginnt Chris endlich wieder sein eigenes Leben zu leben.

04. Oktober 2017

Emily schmeißt alles hin

Als Paul merkt, dass Emily den Verlust von Jasmins Nähmaschine als Zeichen deutet, dass sie Tussi Attack aufgeben sollte, will er das nicht zulassen. Entschieden holt er zunächst die Nähmaschine zurück, dann versucht er Emily Mut für einen Neuanfang zu machen.

Nachdem Chris sich geweigert hat, sich um Felix Angelegenheiten zu kümmern, findet er Trost bei Lilly, die Verständnis für seine Entscheidung zeigt. Weil er Rosa weiterhin nicht erreichen kann, macht Chris in seiner Verzweiflung einen anderen Kandidaten aus.

Um vor Luis die Fassade zu wahren, erfindet Nina eine Ausrede, um ihre Tränen zu erklären. Doch insgeheim ist sie zutiefst zerrissen. Zurück im Kiez flüchtet Nina sich erneut in Arbeit, doch Martin durchschaut sie und versucht seine Frau mit einem reumütigen Appell zu versöhnen.

02. Oktober 2017

Stirbt Leon den Serien-Tod?

Nachdem der Streit zwischen Leon und John eskaliert ist, spuckt Leon nach einer heftigen Rauferei Blut und muss sofort im Krankenhaus versorgt werden? Überlebt das Serien-Urgestein?

02. Oktober 2017

Riesen Zoff bei Emily und Paul

Paul hat Schwierigkeiten, Emilys Laden vor ihrer Rückkehr in Ordnung zu bringen - Grund dafür ist der unerwünschte Sperrmüll. Mit der Hilfe von Jonas schafft Paul es gerade so noch, pünktlich fertig zu sein und Emily in Empfang zu nehmen. Doch dann tauchte in weiteres Problem auf und es gibt Ärger zwischen den Paar...

Chris kümmert sich um die Sache mit Felix, um Sunny zu schützen. Dabei muss er sich ziemlich intensiv mit Felix Leben befassen, was schlimme Erinnerungen in Chris aufkommen lassen. Er wird immer wütender auf seinen Bruder, woraufhin er eine schicksalhafte Entscheidung trifft.

Nina verhält sich gegenüber Martin zwar abweisend, versucht gleichzeitig jedoch, die Fassade der heilen Familie vor Luis aufrechtzuerhalten. Das kostet sie jedoch sehr viel Kraft.

29. September 2017

Stirbt Felix den Serien-Tod?

Chris kann nicht vergessen, was sein Bruder ihm angetan hat. Er will endgültig nichts mehr mit Felix zu tun haben. Daran ändert auch nicht, dass sich Felix` Situation verschlechtert. Aber dann bekommt Chris mit, dass Sunny in ihrem Urlaub angerufen werden soll. Chris kann nicht zulassen, dass ausgerechnet sie sich wieder mit Felix auseinandersetzen muss.

Paul bemüht sich nach dem Desaster um Tussi Attack für Emily da zu sein. In ihrer Abwesenheit kümmert er sich um die Kollektion, die "City Stylz" aus den Läden genommen hat, und bastelt an einer kleinen Zukunftsperspektive für Emily. Doch seine Überraschung kommt ihn teuer zu stehen...

Leon kann Oskar zwar schnell beruhigen, macht sich aber Vorwürfe, dass er seinen Sohn wegen seines Misstrauens gegen John alleine gelassen hat. Ihm ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Aber obwohl er sich bemüht, sich zusammenzureißen, und sogar John sich kompromissbereit zeigt, kann er sein Misstrauen nicht abstellen. Leon wird klar, dass er so nicht länger mit John zusammenarbeiten kann.

28. September 2017

Felix schwebt in Lebensgefahr

Voller Euphorie feiert Chris sein Comeback als Resident-DJ im Mauerwerk, als er erfährt, dass Felix etwas zugestoßen ist. Chris behauptet, dass ihn das nicht interessiert. Nach allem, was er ihm angetan hat, will er einfach nicht an Felix' Schicksal Anteil nehmen. Aber so sehr er sich auch sträubt, Felix ist und bleibt sein Bruder...

In seiner Enttäuschung kann Leon sein Misstrauen gegen John nicht ablegen. Es missfällt ihm, dass er im Mauerwerk Zugriff zum Kassensystem und den Abrechnungen hat. Aber er kann ihn auch nicht ständig im Auge behalten. Leon versucht es dennoch - und Oskar wird zum Leidtragenden...

Lilly ist betreten, als Jule sie daran erinnert, dass sie einmal Freunde waren - und dass Lilly wusste, wie sehr sie Tuner liebt und trotzdem etwas mit ihm angefangen hat. Lilly bemüht sich um eine Aussprache und macht einen versöhnlichen Schritt auf Jule zu...

27. September 2017

Tuner betrügt Lilly mit Jule

Jetzt hat der Sender es tatsächlich bestätigt!

Eingefleischte GZSZ-Fans haben es schon lange geahnt: Es wird ein Fremdgeh-Drama geben.

27. September 2017

Die Situation zwischen Lilly und Tuner verschlechtert sich

Um Tuners Oktoberfest zu stemmen, bemühen sich Lilly und Jule um einen normalen Umgang miteinander. Sie versuchen das Thema Tuner auszuklammern. Jule wird trotzdem von ihrem Liebeskummer eingeholt. Sie ist dankbar, als Jonas sie aufmuntert, und ahnt nicht, dass sie damit nur wieder Argwohn bei Lilly schürt...

In der Annahme, dass er Gerner getötet hat, ergreift Felix die Flucht. Er gerät unter Druck, als er ausgerechnet Chris über den Weg läuft. Aber der hat inzwischen erfahren, dass Felix seine KFI-Anteile an Gerner verkauft hat und Berlin verlassen will, und macht keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Felix kann ungehindert den Kiez verlassen. Kopflos rast er zum Flughafen und begeht einen folgenschweren Fehler...

26. September 2017

Gerner schwebt in Lebensgefahr

Felix fühlt sich mit seiner Entscheidung, Berlin zu verlassen, gut. Dennoch trifft es ihn, wie erleichtert Gerner darüber ist. Er fühlt sich fallen gelassen und zum Sündenbock degradiert. Felix kann nicht umhin, Gerner vorzuwerfen, dass er ein Heuchler ist. Gerner sieht das anders und es kommt zum Streit. Da verliert Felix für einen Moment die Beherrschung...

In der WG herrscht nach Tuners Abreise Eiszeit. Lilly versteht plötzlich jede von Jules Handlungen als einen Seitenhieb gegen sie und ihre Beziehung. Entschieden ignoriert sie Jule, doch dann braucht sie Hilfe...

Laura reißt sich aus dem nahen Moment mit Philip. Nach dem erfolgreichen Termin mit den Spendern, traut sich Laura, Katrin um einen Vorschuss zu bitten. Die ahnt, dass das Geld nicht für sie, sondern für Lauras Mutter ist und so verwehrt sie Laura den Vorschuss. Dann sieht Katrin Laura und ihre Mutter im Streit - und entscheidet zu handeln.

25. September 2017

Nina wehrt sich gegen ihren gewalttätigen Mann

Nina will Martins Entschuldigungsversuche noch nicht annehmen und verbannt ihn für die Nacht auf die Couch. Als er Nina am nächsten Morgen mit einer kleinen Aufmerksamkeit überrascht, besinnt sich Nina zumindest am Frühstückstisch und lässt sich vor Luis ihre Streitigkeiten nicht anmerken...

Laura lässt Philips Liebesgeständnis nicht kalt. Aber sie kann sich einfach nicht mehr auf Philip einlassen und lässt ihn entschieden auflaufen. Doch ihre Gefühle für ihn lassen sich nicht so einfach abstellen, da müssen die beiden wieder einen gemeinsamen Termin mit potentiellen Spendern wahrnehmen. Und erneut zeigt sich, was für ein gutes Team die beiden doch sind...

Felix taucht unvermittelt im Bauwagen auf und stellt Chris zur Rede. Doch der macht seinem Bruder schonungslos klar, dass Sunny ihm nie verzeihen wird, was er getan hat. Felix wird schmerzhaft bewusst, dass er seine große Liebe verloren hat. Für einen Moment droht er völlig abzustürzen, doch dann trifft Felix einen Entschluss...

20. September 2017

Liebes-Comeback bei Tuner und Jule

Obwohl Tuner Jule auffordert, zu gehen, folgt sie ihm bis in den Großmarkt. Um seine Aufmerksamkeit zu erlangen, bewirft sie ihn mit diversen Produkten. Anfänglich noch genervt, muss Tuner nun doch mal über Jules Hartnäckigkeit schmunzeln. Als ein Mitarbeiter auf die Sauerei aufmerksam wird, verstecken sich die beiden und werden im Markt eingeschlossen.

Felix kann nicht glauben, dass Sunny sich von Katrin und Gerner zu dieser Lüge gegen ihn hat überzeugen lassen. Während er versucht, an Sunny zu appellieren, nagt an ihr das schlechte Gewissen. Obwohl sie sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Felix ein für alle Mal aus ihrem Leben verschwindet, fühlt sie sich schäbig und gerät schließlich ins Wanken...

John will sich Leons kindische Bestrafungsaktion nicht gefallen lassen. Marens Bitte, Leon nicht mehr weiter zu provozieren, interessiert ihn nicht. Schließlich kommt es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den ehemals besten Freunden, die dieses Mal auch bei den Mitarbeitern und Gästen nicht unbemerkt bleibt...

20. September 2017

Kommen Raphael Vogt und Yvonne Catterfeld zurück zu GZSZ?

Es ist die GZSZ-Überraschungs-Nachricht! Es geht um das Comeback eines absoluten Soap-Traumpaares der ersten Stunde.

Einer der Schauspieler hat sich dazu jetzt sogar schon selbst geäußert.

19. September 2017

Wird Sunny Felix endlich los?

Während Sunny panisch versucht, Felix abzuwehren, kommt der im letzten Moment zur Besinnung und lässt von ihr ab. Einmal mehr wird Sunny klar, dass sie sich nur noch eins wünscht: Dass Felix endlich für immer aus ihrem Leben verschwindet! Als Katrin und Gerner von dem Übergriff erfahren, wollen auch sie nicht länger tatenlos bleiben und überlegen, wie man Felix endlich loswerden kann. Dabei kommt ihnen eine Idee, doch dafür müsste Sunny lügen.

Obwohl Tuner alles tut, um Jule auf Abstand zu halten, bleibt Jule überzeugt, dass da noch was zwischen ihnen ist. Trotz Annis Appell, sich nicht in Lillys und Tuners Beziehung reinzudrängen, setzt Jule alles auf eine Karte. Sie sorgt dafür, dass sie sich zufällig an dem Ort treffen, wo die beiden sich das erste Mal geküsst haben.

Leons Sorge, das Finanzamt könnte doch noch herausfinden, dass das Mauerwerk Geld hinterzogen hat, wächst immer weiter. Und so ringt er sich schließlich dazu durch - trotz Johns Abwesenheit - eine Selbstanzeige bei den Finanzbehörden zu machen. Als der aus Bali zurückgekehrte und davon erfährt, stellt er Leon zur Rede. Dabei verhärten sich die Fronten zwischen den ehemals besten Freunden nur noch weiter.

18. September 2017

GZSZ-Felix erleidet Schock-Unfall

Riesen Schock für alle GZSZ-Fans! Felix verunglückt bei einem schweren Unfall. Überlebt er, oder stirbt der Schauspieler vielleicht schon bald des Serien-Tod?

18. September 2017

Verlässt Felix Berlin?

Sunny ist entschlossen, so schnell wie möglich von Felix geschieden zu werden. Dass Felix sich gegen ihre Scheidungsabsichten sträubt, da er sich immer noch an die verzweifelte Hoffnung klammert, sie könnten irgendwann wieder neu anfangen, interessiert Sunny nicht. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben und jeglichen Kontakt mit ihm abbrechen, was Felix' Verzweiflung weiter steigert...

Gerner bekommt mit, wie Felix sich weiterhin Hoffnungen auf eine Wiederannäherung mit Sunny macht und sie sich durch ihn bedrängt fühlt. Einmal mehr wird ihm dadurch bewusst, dass Felix nicht nur KFI, sondern am besten auch Berlin schnellstmöglich verlassen sollte. Zunächst versucht er es auf die sanfte Tour, doch als Felix sich weigert, zeigt sich Gerner entschlossen, mit Katrins Hilfe härtere Geschütze aufzufahren.

Sophie ist empört darüber, dass Theresa sie für Emilys Betrug bestrafen will und ist entschlossen, ihre Forderung, für drei Monate nach Moskau zu gehen, nicht anzunehmen. Sie will daran glauben, dass ihr Ruf in der Branche gut genug ist, um zeitnah einen ähnlich guten Posten in einem anderen Unternehmen zu finden. Doch ihre Hoffnungen werden schnell zerstört.

15. September 2017

Zerbricht die Freundschaft von Emily und Sophie?

Nachdem Emily versucht hat Theresa zu erpressen, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Sophie. Sophie befürchtet, dass Emily damit alles nur schlimmer gemacht hat. Die beiden Freundinnen sind einander ferner denn je. Während Emily schließlich mit einem blauen Auge davonkommt, ist es Sophie, die für Emilys Betrug einen hohen Preis zahlen muss.

Tuner ist fassungslos, als Lilly ihm ihre Verunsicherung wegen Jule und deren Kampfansage gesteht. Liebevoll versichert er Lilly, dass er nur sie liebt, und macht Jule deutlich klar, dass er nichts mehr von ihr will. Doch Jule erklärt ihm aufgewühlt, dass sie sicher ist, dass auch er noch etwas für sie empfindet. Tuner streitet das ab - bis er von seinem eigenen Unterbewusstsein eingeholt wird.

Laura schafft es gerade noch, sich nicht vor Katrin zu verraten, indem sie ihr ein weiteres Lügenmärchen auftischt. Als Katrin wider Erwarten darauf anspringt, kommt Laura die Idee, Kapital aus der Sache zu schlagen. Tatsächlich schafft sie es, dass Katrin sich leidenschaftlich für sie einsetzt - und reagiert gegen ihren Willen selbst gerührt.

14. September 2017

Muss Emily vor Gericht?

Als Emily klar wird, wie viel ihr Sophies Freundschaft bedeutet, beschließt sie, deren Forderung doch nachzugeben und die Zusammenarbeit mit City Stylz zu beenden. Einig brechen beide zu dem Treffen mit Theresa auf - nur um festzustellen, dass diese über den Betrug mit Rumänien Bescheid weiß. Als Theresa ankündigt, Emily anzuzeigen, geht diese in ihrer Verzweiflung zum Gegenangriff über...

Mit der Scharade um ihre vermeintliche Mutter, die von ihrer Mentorin Nadja gespielt wurde, hat Laura Katrin zwar emotional erreicht, ist den Geldtöpfen der Stiftung aber noch immer nicht nähergekommen. Nadja stellt daher infrage, ob Laura Katrin wirklich gewachsen ist. Laura startet ein weiteres Manöver, welches ebenso erfolglos bleibt. Frustriert trifft Laura sich erneut mit Nadja - da nähert sich ausgerechnet Katrin.

Von Jules Ansage verunsichert, beobachtet Lilly ihre Beziehung mit Tuner genau und bekommt den Eindruck, dass Jule recht haben könnte. Aus dem Wunsch heraus, ähnlich aufregende Momente mit Tuner zu schaffen, wie er sie mit Jule hatte, bucht sie eine Ballonfahrt für Tuner und sich. Tuner hingegen ist davon nicht begeistert und spricht Lilly verwundert auf ihren plötzlichen Aktionismus an.

11. September 2017

Chris und Sunny kommen sich näher

Während Chris seine neue Freiheit genießen will, fällt es Sunny schwer, ihren Groll gegen Felix und Gerner zu unterdrücken. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, fährt Chris mit Sunny an einen See. Tatsächlich gelingt es ihr hier, sich fallen zu lassen und die Zeit mit Chris zu genießen.

Felix' Tag könnte schlechter nicht laufen: Er bekommt die Anzeige wegen der Brandstiftung zugestellt, muss Sunny mit Chris in trauter Einheit beobachten und wird von Gerner aufgefordert, seine 10% an KFI zu verkaufen. Tatsächlich kommt Felix in Versuchung, das Angebot anzunehmen und mit dem Geld woanders neu anzufangen - da erfährt er, dass Gerner seine Anteile haben will, um sie Chris zu geben...

Als Luis bei seiner waghalsigen Kletteraktion stürzt, geht sein Handy kaputt. Dumm nur, dass sein Vater wegen einer Rückrufaktion sein teures Geschenk genau jetzt wiederhaben will. In seiner Not stiehlt Luis Alexanders Handy, der das gleiche Modell besitzt. Als Alexander ihn mit dem Diebstahl konfrontiert, kommt ausgerechnet Martin hinzu. Wird Alexander Luis verraten?

07. September 2017

Chris wird verurteilt

Felix fällt es zwar schwer, aber er erscheint tatsächlich vor Gericht. Chris wird dennoch für seine Entführung an Sunny und Felix verurteilt. Trotzdem geht es bergauf für ihn: So wie es aussieht, wird er bald neuer Teilhaber bei KFI - denn Sunny denkt gar nicht daran, von ihrer Forderung gegenüber Gerner abzuweichen.

Der Streit zwischen John und Leon nagt an Emily und führt ihr ihren eigenen Betrug an Sophie immer wieder vor Augen. Als sie nach einem Missgeschick auch noch eine neue Geburtstagstorte für Sophie backen muss, begreift sie endgültig, was sie zu verlieren hat. Das schlechte Gewissen wird übermächtig, und Emily erträgt es nicht länger, Sophie zu belügen.

Laura entdeckt zu ihrem Entsetzen, dass Katrin einen Privatdetektiv angeheuert hat, der ihre Mutter suchen soll. Empört stellt Laura Katrin zur Rede. Katrin bereut ihre Übergriffigkeit und will den Detektiv wie verlangt zurückpfeifen - doch der hat Lauras Mutter inzwischen gefunden…

07. September 2017

Werden Jule und Jonas das neue GZSZ-Traumpaar?

Händchenhalten, innige Blicke und wilde Flirterei. In den kommenden GZSZ-Folgen kommen sich Jule (Luise von Finckh) und Jonas (Felix van Deventer) näher.

Vor allem auf einem Oktoberfest, das Tuner im Vereinsheim veranstaltet, können die beiden ihre Finger gar nicht mehr voneinander lassen.

06. September 2017

Chris will Felix zur Aussage zwingen

Nach Felix' Verschwinden wird die Verhandlung unterbrochen und vertagt. Chris und Sunny glauben an eine Finte von Gerner, der dafür sorgen will, dass Chris im Gefängnis oder in der Geschlossenen landet. Verzweifelt lauert Chris seinem Bruder auf, um ihn notfalls mit Gewalt zu seiner Aussage vor Gericht zu bringen. Felix hat einmal mehr nur Hass für den Bruder übrig, unter dem er schon sein Leben lang gelitten hat...

John kann nicht hinnehmen, dass Leon ihn von Oskars Einschulung auslädt. Er greift zu altbewährten Mitteln und fordert Leon zu einem Boxkampf heraus, bei dem er Dampf ablassen soll. Doch der erwünschte Effekt bleibt aus: Leon sieht keine Zukunft mehr für ihre Freundschaft. Verletzt entscheidet sich John daraufhin, auf die Selbstanzeige zu verzichten, packt seinen Koffer und bricht zu einem Spontanurlaub auf.

05. September 2017

Verliert John alles?

John sträubt sich zunächst gegen die Selbstanzeige. Doch da es keinen anderen Weg zu geben scheint, die Freundschaft mit Leon zu retten, erklärt er sich bereit. Währenddessen muss Leon feststellen, dass John das Schwarzgeld mitnichten nur zur Rettung des Mauerwerks genutzt hat. Er hat alles Vertrauen in John verloren und zieht nun auch auf der persönlichen Ebene Konsequenzen.

Chris ist nicht begeistert von Sunnys Alleingang und fürchtet, dass sie mit der Forderung der KFI-Anteile übertrieben hat und Gerner den Deal platzen lässt. Doch Gerner will seine Enkelin nicht verlieren. Er setzt alles daran, Felix zum Geständnis des Brandes zu bringen. Chris muss nun in Vorleistung gehen und vor Gericht seine angebliche Psychose einräumen, um die angestrebte Bewährungsstrafe zu erreichen. Doch wird Felix wirklich mitspielen?

04. September 2017

Leon verlangt, dass John sich selbst anzeigt

Nach Johns unfreiwilligem Geständnis zieht Leon sich verletzt zurück. Während John hofft, die Wogen noch glätten zu können, da er das Schwarzgeld doch nur zur Rettung des Mauerwerks hinterzogen hat, wird Leon allmählich die ganze Dimension von Johns Betrug bewusst. Statt die Entschuldigung seines Kumpels anzunehmen, verlangt Leon, dass John die Verantwortung übernimmt und sich beim Finanzamt selbst anzeigt...

Der Prozess steht bevor. Für Sunny ist der Gedanke, dass Chris schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt wird, unerträglich. Sein Vorschlag: Sich auf Gerners Angebot der Schuldunfähigkeit und die Bewährungsstrafe einlassen, sofern Felix die Brandstiftung gesteht. Für Sunny ist das zwar ein ziemlich fauler Kompromiss - Chris zuliebe lässt sie sich aber darauf ein. Doch als Sunny klar wird, dass ihr Großvater als einziger ungestraft aus der Sache herauskommen wird, bessert sie den Deal nach und setzt Gerner die Pistole auf die Brust!

Lilly beschließt, sich von Jules Ansage nicht verunsichern zu lassen und verschweigt sie vor Tuner. Um ihre Coolness zu demonstrieren sorgt sie sogar noch dafür, dass Jule und Tuner gemeinsam Zeit verbringen. Doch der Stachel sitzt tiefer als Lilly denkt und ihre Eifersucht ist geweckt. Lilly lässt sich hinreißen und macht Jule ebenfalls eine Ansage...

01. September 2017

Emily gesteht endlich alles

John und Leon sind froh, dass es mit dem Mauerwerk finanziell wieder aufwärts geht. Als Leon sich entschlossen zeigt, zu gegebener Zeit in Modernisierungsmöglichkeiten zu investieren, bekommt John eine Idee. Er will nicht länger warten, um das restliche Schwarzgeld endlich in den Geldkreislauf des Clubs zurückzuführen, und macht Leon ein scheinbar großzügiges Angebot. Als Maren davon erfährt, kann sie John nicht länger decken.

Lilly und Tuner sind entsetzt, als sie Jules Panikattacke bemerken. Vor allem Lilly holt aufgrund ihres unberechtigten Verdachts gegen Jule das schlechte Gewissen ein. Beide beschließen, so gut es geht, für Jule da zu sein. Die genießt Tuners Nähe, sodass sie sich schließlich Lilly gegenüber zu einer Kampfansage hinreißen lässt...

Im letzten Moment erkennt Emily, dass Sophie von ihrem Betrug keine Ahnung hat und die ganze Zeit von einer angeblichen Schwangerschaft redet. Emily kann Sophie ihren Verdacht schnell ausreden, gesteht aber Paul gegenüber ein, wie schwer es ihr fällt, ihrer Freundin immer wieder neue Lügen auftischen zu müssen. Und so ringt sie sich schließlich durch, Pauls eindringlichem Rat zu folgen und Sophie nun doch endlich die ganze Wahrheit zu gestehen.

31. August 2017

Sophie glaubt, dass Emily schwanger ist

Katrin kann in letzter Sekunde einen handfesten Skandal verhindern. Und obwohl sie verstehen kann, dass Sunny sich aus ihrer hilflosen Wut heraus nicht anders zu helfen wusste, führt sie ihr vor Augen, dass sie mit ihrem Vorhaben auch völlig Unbeteiligte in die Sache mit hineingezogen hätte. Während Sunny entsetzt ist, wie weit sie ihre Wut und Enttäuschung getrieben haben, kommt es zwischen Gerner und Felix zum Bruch. Gerner erkennt, dass Felix nicht zögern würde, ihn mit in den Abgrund zu ziehen, wenn es hart auf hart käme...

Während Emily weiterhin von ihrem schlechten Gewissen getrieben wird und hofft, dass die Zeit des Lügens bald vorbei ist, wundert sich Sophie zunehmend über ihr merkwürdiges Verhalten. Als sie glaubt, Hinweise auf eine mögliche Schwangerschaft Emilys zu bekommen, vermutet sie, dass Emily ihr gegenüber schweigt, um sie wegen Leni zu schonen. Es kommt zu einer missverständlichen Unterhaltung, bei der Emily fast droht, sich selbst zu verraten..

Obwohl Tuner spürt, dass Jule der Überfall immer noch ziemlich nachhängt, spielt sie vor ihm und Lilly die Tapfere. Lillys Angebot, sie zu einer Gegenüberstellung bei der Polizei zu begleiten, lehnt sie daher ab. Erst als auch Tuner seinen Beistand anbietet, gibt sie schließlich nach und wird von ihm begleitet. Als Lilly davon erfährt, reagiert sie verwundert und äußert Tuner gegenüber einen Verdacht.

31. August 2017

Steigt Sunny aus?

Wer kann ihr das verdenken! Bei dem ganzen Stress mit Felix und ihrem Großvater Jo Gerner braucht GZSZ-Sunny erst einmal eine Auszeit. Schon in drei Wochen will sie Berlin verlassen.

30. August 2017

Susan Sideropoulos: GZSZ-Comeback?

Mit diesem Mega-Comeback hätte wohl kaum ein GZSZ-Fans gerechnet!

Doch ein Foto, das nun aufgetaucht ist, ist eindeutig. Jetzt kann Susan Sideropulos es wirklich nicht mehr leugnen.

30. August 2017

Felix geht auf Chris los

Nachdem Sunny Felix vor dem gesamten Kolle-Kiez hat auffliegen lassen, fühlt dieser sich gedemütigt. Während Sunny, Lilly und Chris nun wieder am Anfang stehen und überlegen müssen, wie sie an irgendwelche Beweise für Chris' Unschuld kommen, richtet sich Felix' Wut erneut ganz auf seinen Bruder. Der hat ihm in seinen Augen alles kaputt gemacht. Als er Chris erneut angreifen will, kann dieser seinen Bruder abwehren. Sunny ist fassungslos, dass Felix offensichtlich keinerlei Reue zeigt und die Sache immer schlimmer macht. Sie droht ihm, bei Katrins Benefizgala für einen Eklat zu sorgen...

Obwohl Laura von Philips Worten für einen Moment aus dem Konzept gebracht wird, fängt sie sich schnell wieder und weist seine Vermutung, sie wäre eifersüchtig, entschieden von sich. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, fädelt sie demonstrativ ein Date für Philip ein, bevor sie ihn schließlich glauben lässt, sie hätte jemand anderes kennengelernt.

29. August 2017

Gehen sich Maren und Alexander wieder fremd?

GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Denn: In den kommenden Wochen kriselt es in der Soap - und das wohl gleich zwischen zwei Serien-Paaren...

29. August 2017

Philip kehrt zurück nach Berlin

Sunny kann nicht glauben, dass Felix tatsächlich bereit ist, zur Polizei zu gehen und alles zu gestehen - ist aber unheimlich erleichtert darüber. Während sie Chris erzählt, dass alles bald ein Ende hat, trifft Felix auf Gerner. Dieser kann ihn von seinem Vorhaben abbringen. Als Sunny davon erfährt, ist sie außer sich vor Wut und demütigt Felix in aller Öffentlichkeit...

Philip kehrt nach Berlin zurück und trifft prompt auf Laura. Beide gehen nach ihrer Trennung befangen miteinander um, wobei sich Philips Gefühle für sie nicht geändert haben. Und auch Laura hadert mit ihrer Entscheidung. So zwingt sie sich, ihre Gefühle weiterhin zu verdrängen. Erst als sie sieht, wie Philip von einer attraktiven Frau angeflirtet wird, kann sie sich nicht länger zurückhalten und lässt ihn ihre Eifersucht spüren...

Maren und Jonas müssen erkennen, dass ihr erster Eindruck von Martin Ahrens falsch gewesen ist. Der neue Nachbar ist sympathisch und charmant. Und während die Seefelds den Eindruck bekommen, dass es sich bei den Ahrens' um eine Bilderbuchfamilie handelt, ist bei denen nicht alles so eitel Sonnenschein, wie sie es ihre Umwelt gerne glauben lassen würden.

28. August 2017

Steigt Thaddäus Mellinger bei GZSZ aus?

Jetzt, wo Sunny (Valentina Pahde) alles weiß und es gerade schien, als hätte das Drama um sie, Felix (Thaddäus Mellinger) und Chris (Eric Stehfest) endlich ein Ende, erschüttert die nächste Intrige das GZSZ-Universum. Das Ziel: Felix loswerden.

28. August 2017

Chris lässt sich nicht auf Gerners Erpressungsversuch ein

Obwohl Sunny unendlich froh ist, Felix endlich nicht mehr die liebende Ehefrau vorspielen zu müssen, macht sie sich große Sorgen, wie es für Chris jetzt weitergehen soll. Noch immer fehlt ihm jeglicher Beweis. Auf Gerners Erpressungsversuch lässt er sich dennoch nicht ein. Und dann taucht auch noch der verzweifelte Felix bei Sunny auf und ist bereit alles zu tun, wenn sie ihm nur wieder verzeiht...

Katrin ist nach Gerners Geständnis fassungslos. Sie kann nicht glauben, dass er seiner geliebten Enkeltochter Sunny so etwas angetan hat. Gerner versucht, sich zu rechtfertigen, doch Katrin blockt ab. Für sie zählt nur, dass ihre Familie und "KFI" durch diese Sache keinen Schaden nehmen.

Maren und Alexander freuen sich auf einen freien Tag zu zweit, als ein Personalengpass im Mauerwerk Marens Anwesenheit erfordert. Dort gerät sie gleich mal mit einem Gast aneinander, der sich aufgrund ihrer bescheidenen Laune einen entsprechenden Spruch nicht verkneifen kann. Auch Jonas stempelt den Unbekannten sofort als Schnösel ab. Beide ahnen nicht, dass es sich dabei um ihren neuen Nachbarn und Ninas Mann Martin Ahrens handelt...

24. August 2017

Jule hilft Anni bei ihrem Liebeskummer

Um nicht ständig an Jasmin zu denken, wirft Anni deren Geschenk, die Schneekugel, in den Müll. Doch diese kehrt wie ein Bumerang zu ihr zurück. Als Jule das mitbekommt, beschließt sie, Anni Jasmin 'auszutreiben'. Gemeinsam brechen die Schwestern in das Freibad ein, in dem Anni sich damals in Jasmin verliebt hat. Leider sind sie dort nicht allein...

Um Paul nicht zu enttäuschen, hat Emily das Interview platzen lassen und ist von der Preview geflohen. Als Paul davon erfährt, ist er froh und versöhnt sich mit Emily. Doch um Sophie ihr Verhalten zu erklären, muss Emily zu weiteren Lügen greifen...

Weil Chris sie warnt, kann Sunny gerade noch verhindern, dass Felix ihnen auf die Schliche kommt. Doch dabei kommt es zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Felix, bei dem sich Sunny beinahe verrät. Noch einmal schafft sie es, sich zum Schein mit ihm zu versöhnen - bis Felix ihr mit einem geplanten Neuanfang die ganze Lüge ihrer Ehe vor Augen führt...

24. August 2017

Jan Hartmann feiert sein Serien-Comeback

Bei GZSZ gehört Jan Hartmann zu einem der beliebtesten Darsteller. Jetzt feiert er sein Comeback bei RTL.

23. August 2017

Sunny sucht weiter Beweise gegen Felix

Sunny und Chris suchen weiter verzweifelt nach Beweisen gegen Felix. Doch das gestaltet sich schwierig, zumal Felix zunehmend merkt, dass Sunny etwas vor ihm verbirgt. Als Sunny ein Essen mit ihm unter einem Vorwand absagt, um sich mit Chris zu treffen, überprüft Felix ihre Ausrede und erkennt, dass Sunny ihn angelogen hat.

Gerade noch gelingt es Emily, Sophie die Teile wieder abzunehmen und die falschen Etiketten zu entfernen. Der Preview ihrer Kollektion steht damit nichts mehr im Wege, da meldet sich eine Journalistin an, die Emily zur regionalen Produktion von Tussi Attack interviewen will. Als Paul nicht fassen kann, dass Emily zu einer solchen Heuchelei bereit ist, meldet sich doch deren Gewissen...

Laura gelingt es, Katrin emotional zu erreichen. Gemeinsam mit Maren verbringen die beiden einen ausgelassenen Abend, der auch Katrin guttut. Laura ist froh, dass sie Katrins Zweifel ausräumen konnte, nicht ahnend, dass Katrin Lauras berührende Geschichte nicht loslässt...

22. August 2017

Jule ist sich sicher, dass Tuner sie noch liebt

Lilly weiß nicht, wie sie den nahen Moment zwischen Jule und Tuner bewerten soll, und spricht Tuner deshalb direkt darauf an. Tuner versichert Lilly aufrichtig, dass er nur mit ihr zusammen sein will, und stellt das auch vor Jule klar. Doch während Lilly damit wieder völlig beruhigt ist, ist sich Jule weiterhin sicher, dass Tuner noch etwas für sie empfindet.

Als die ersten Teile der Kollektion von ihrem rumänischen Hersteller geliefert werden, ist Emily froh über die gute Verarbeitung. Zu ihrer Erleichterung sieht das auch Sophie so und nimmt begeistert einige Teile mit, um sie ihrer Chefin zu zeigen. Emily entspannt sich zunehmend - da bemerkt sie an einem Kleidungsstück entsetzt ein Detail, das sie doch noch verraten könnte...

Als Katrin sie mit ihrer Entdeckung konfrontiert, gibt Laura erschrocken zu, dass ihr ein Fehler unterlaufen sei. Doch sie ist nicht sicher, ob sie Katrins Zweifel damit ganz ausgeräumt hat. Um ihr Vertrauen zurückzugewinnen, erzählt Laura Katrin eine rührende Geschichte, mit der sie an ihr Herz appelliert...

21. August 2017

Jule und Tuner kommen sich näher

Tuner ist entsetzt, als er Jule gefesselt und geknebelt im Vereinsheim vorfindet. Eilig befreit er sie und besteht darauf, dass sie sich im Krankenhaus untersuchen lässt. Als Lilly erfährt, was passiert ist, unterstützt sie Tuner ganz selbstverständlich in seinem Beschluss, sich für den Rest des Tages um die verstörte Jule zu kümmern. Bis sie mitbekommt, dass Tuner und Jule einander dabei näher kommen...

Weil sie durch die Trennung von Philip auch ihren Job als dessen Assistentin verloren hat, hofft Laura über Katrin an eine andere Stelle in der Stiftung zu kommen, doch ohne Erfolg. In ihrem Frust unterläuft ihr ein Fehler den Katrin prompt bemerkt.

Als Alexander morgens in den Spätkauf kommt, merkt er, dass ein Kühlregal kaputt ist, weil Klausi das Kabel angenagt hat. Weil er das Geld für ein neues Gerät nicht auf die Schnelle auftreiben kann, ist er John dankbar, als dieser es ihm unkompliziert leiht - ganz im Gegensatz zu Maren, der sofort klar ist, dass es sich dabei um das Schwarzgeld aus dem Mauerwerk handelt...

18. August 2017

Jule in großer Gefahr

Jule erträgt es kaum, Tuner und Lilly als glückliches Paar zu sehen. Als Anni sie einlädt, mit ihr durch die Clubs zu ziehen, will Jule es wie Anni halten und versucht zu vergessen, indem sie mit anderen Männern flirtet. Im Vereinsheim wird sie jedoch schließlich von einem Mann überfallen und kann sich nicht wehren.

Paul lässt Emily sauer stehen, nachdem sie ihn emotional zum Schweigen erpresst hat.

Alexander hat versehentlich Oskars Wüstenspringmaus Klausi im Spätkauf freigelassen und muss um den guten Ruf seines Ladens fürchten.

17. August 2017

Emily plant einen Alleingang

Emily überlegt, die neue Tussi Attack-Kollektion billig im Ausland produzieren zu lassen. Paul macht ihr daraufhin klar, wie sehr sie mit ihrem Alleingang auch Sophie schadet.

Sunny gibt Chris zu verstehen, dass er sich zusammenreißen muss, wenn sie eine Chance haben wollen, Felix zu überführen.

Katrin ist Nina zu Dank verpflichtet und stellt überrascht fest, dass Nina nicht nur spontan ist, sondern auch ein gutes Gespür für Inneneinrichtungen hat.

16. August 2017

Tussi-Attack steht wieder kurz vor dem Aus

Emily fühlt sich vom Pech verfolgt! Schon wieder steht sie kurz vor dem Aus von Tussi-Attack.

Auch wenn es Kraft kostet, ist Sunny sogar zum Sex bereit, um Felix in falscher Sicherheit zu wiegen, bis sie Beweise gegen ihn in der Hand hat.

Gerner stellt Nina aus alter Verbundenheit einen Job bei KFI in Aussicht. Doch Katrin legt Veto ein, immerhin verfügt Nina über keinerlei Erfahrung im Immobiliensektor...

15. August 2017

Sunny und Chris fehlen die Beweise

Sunny und Chris greifen nach jedem Strohhalm, um Chris' Unschuld zu beweisen. Doch bislang fehlen die Beweise, dass Felix hinter allem steckt.

Jasmins Geschenk hat Anni in ihrem Liebeskummer zurückgeworfen. Um den Schmerz zu betäuben, will Anni sich wieder ins Nachtleben stürzen.

Laura kann sich ihrer Gefühle für Philip nicht länger erwehren, nachdem er ihr einen Kindheitstraum ermöglicht hat. Für einen Moment schwebt Laura im siebten Himmel.

15. August 2017

Rosa Lehmann kommt zurück

Es passiert wirklich! Die beliebte Darstellerin feiert ihr Comeback bei GZSZ - und es gibt sogar schon das erste Serien-Foto!

14. August 2017

Laura verliebt sich in Philip

Laura merkt, dass sie dabei ist, sich in Philip zu verlieben und geht auf Abstand, denn die aufkeimenden Gefühle sollen nicht irgendwann ihrer Karriere im Wege stehen.

Leon hat die Sporttaschen verwechselt und versehentlich Johns Tasche mit dem Schwarzgeld gegriffen. Jetzt muss John seine Tasche schnell wieder an sich bringen.

Anni ist auf Verdrängungsmodus und lenkt sich mit Feiern und schnellem Sex von ihrem Liebeskummer wegen Jasmin ab.

14. August 2017

Ist diese GZSZ-Schauspielerin schwanger?

Jörn Schlönvoigt ließ vor wenigen Tagen die Bombe platzen: Er und seine Verlobte Hanna erwarten ihr erstes Baby. Doch wie es aussieht, ist er vielleicht nicht der einzige GZSZ-Star, der Nachwuchs erwartet. Ist auch seine Serienkollegin Lea Marlen Woitack schwanger?

11. August 2017

Verliebt sich Laura in Philip?

Laura bemüht sich nach Kräften, Philip zu erklären, warum sie ihm nichts von ihrer Ehe erzählt hat. Doch als Philip klarmacht, dass sie beide mit ihrer Vergangenheit entspannt umgehen sollten, atmet Laura erleichtert durch. Als sie einen spontanen Abend auf dem Balkon genießen, bei dem Laura Philips Charme nicht länger widerstehen kann, wacht sie am nächsten Morgen verunsichert auf...

Maren versucht vergeblich, ihren Urlaubsantrag im Mauerwerk zurückziehen, weil sie ihre Korfu-Reise an Jonas verloren hat. Als der aber erkennt, wie nötig seine Mutter eine Auszeit braucht, beschleicht ihn das schlechte Gewissen, und er nimmt sie mit.

Leon und John nähern sich wieder an. Als Leon jedoch einen geplantes Treffen absagen muss und auch Philip keine Zeit hat, haut John sich die Nacht in einem Berliner Club um die Ohren, um nicht alleine zu sein. Am nächsten Tag versucht Leon vergeblich, John aus dem Bett zu kriegen und mit ihm zum Boxen zu gehen. Als Leon unverrichteter Dinge wieder abzieht, erwischt er statt seiner eigenen Boxklamotten versehentlich Johns Tasche mit dem Schwarzgeld...

10. August 2017

Luis in Lebensgefahr

Gerner ist entsetzt, als er Luis beim Balancieren in schwindelerregender Höhe erwischt. Weil Gerner den Jungen mag, berichtet er dessen Mutter von dem Vorfall. Nina tut vor Gerner so, als sei das ein einmaliger Vorfall gewesen, doch als sie Luis zur Rede stellt, wird klar, dass sie von seinen riskanten Klettertouren weiß.

Weil Maren den Korfu-Urlaub gegen Jonas verloren hat, verdonnert sie ihn dazu, sie auf den Biobauernhof zu begleiten, um ein kleines Sortiment für den Spätkauf zu ordern. Als sie sich schon auf den Rückweg nach Berlin machen wollen, bekommen sie jedoch ein Problem...

Laura wird klar, dass sie Philip etwas zu lange vernachlässigt hat. Als sie ihn schließlich von ihren Absichten überzeugt und er sich ihr gegenüber weiter öffnet, entspannt sie sich. Doch als Laura vor Philip von der Polizei kontrolliert wird, gerät sie in arge Erklärungsnot.

09. August 2017

Felix zeigt Nerven

Auch, wenn sie sich nicht sicher sein kann, ob ihr Plan aufgeht - Sunny lässt nichts unversucht, um Felix emotional weiter unter Druck zu setzen. Als sie schon glaubt, dass ihr Plan scheitern wird, bekommt sie den ersten Beweis, dass ihre Taktik doch aufzugehen scheint. Felix zeigt tatsächlich Nerven!

Emily hat endlich eine Designerin gefunden. Doch ihre Freude währt nicht lang, denn Clara findet heraus, dass sie schwanger ist, und macht einen Rückzieher. Doch statt Emily hängen zu lassen, bietet Clara ihr den Kauf einer bereits entworfenen Kollektion an. Aber die Summe übersteigt Emilys Budget.

Als Gerner durch Zufall Luis' wahres Interesse für Architektur erkennt, nimmt er ihn mit zu einer Baustellenbesichtigung und erkennt dort geschockt eine ganz andere Seite des sonst so ruhigen Teenagers.

08. August 2017

Sunny fällt es schwer, Felix zu manipulieren

Sunny fällt es sichtlich schwer, Felix emotional zu manipulieren. Während sie ihn langsam unter Druck setzt, scheint der Versuch aber äußerlich an ihm abzuperlen. Während Chris Sunny motiviert, nicht zu viel zu früh zu erwarten, geht ihre Taktik auf: Felix zeigt Nerven.

Emily zeigt sich wenig begeistert, als sich eine neue Designerin vorstellt. Zu groß scheint die Lücke, die Jasmin auch als Freundin hinterlassen hat. Doch als sich die Bewerberin nicht nur als fachlich kompetent herausstellt, sondern auch menschlich bei Emily punkten kann, bietet Emily der Designerin die Stelle an.

Jule ist traurig und kann nicht akzeptieren, dass Tuner keine Gefühle mehr für sie hat. Als sie ihn erneut damit konfrontiert, macht er ihr eine harsche und eindeutige Ansage. Hilflos versucht die verletzte Jule, mit ihrem Schmerz umzugehen.

07. August 2017

Sunny will Chris' Unschuld beweisen

Sunny versucht, an Beweise für Chris' Unschuld zu gelangen. Und als sie bei Felix nicht fündig wird und Chris hoffnungslos seinem Prozess entgegenblickt, erwacht in Sunny neue Kraft. Sie will Felix nicht davonkommen lassen. Sunny hat einen Plan...

Nachdem Jule erfahren hat, dass Tuner und Lilly nun offiziell doch ein Paar sind, meldet sie sich zu einem Fitnesskurs an, um Druck abzulassen. Nur leider ist auch Tuner einer der Teilnehmer. Sie gehen professionell auf Abstand, bis sie zunehmend feststellen müssen, dass sie den Kurs unterschätzt haben. Gemeinsam stehlen sie sich aus dem Kurs. Für einen Moment können beide ihre Probleme vergessen, bis Jule Tuner aus einem spontanen Impuls heraus küsst.

John beendet sofort seine Schwarzgeldaktionen im Mauerwerk, als öffentlich wird, dass der Konkurrenzclub wegen Steuerhinterziehung dichtgemacht hat. Doch wohin mit dem Schwarzgeld, das er noch nicht in den Finanzkreislauf des Mauerwerks einfließen lassen konnte?

04. August 2017

Laura und Luis kommen sich näher

Laura wird von Gerner verwarnt. Nach ihrem Wutanfall Luis gegenüber steht sie nun unter besonderer Beobachtung. Um bei Gerner wieder zu punkten, nimmt Laura deshalb auch in Kauf, selbst ihre Pause mit dem ungeliebten Praktikanten zu verbringen. Doch dabei merkt sie überrascht, dass Luis gar nicht so ein nerviger Teenager ist, wie sie zunächst dachte...

Durch Lillys Geburtstagsfeier kommen Tuner und Lilly nicht dazu, offen miteinander zu reden. Während Lilly sich fragt, was Tuner ihr wohl sagen wollte, lässt der bei Paul durchblicken, dass er sich eigentlich mehr als nur Sex mit Lilly vorstellen könnte.

Weder John noch Leon sind bereit, einen Schritt aufeinander zuzumachen, denn jeder sieht die Schuld für die angeknackste Freundschaft beim anderen. Als sich bei Leons Rückkehr ins Mauerwerk erneut die Gemüter erhitzen, werden die beiden von einer überraschenden Neuigkeit kalt erwischt: Der Konkurrenzclub, der dem Mauerwerk seit Monaten das Publikum abgräbt, hat dichtgemacht.

03. August 2017

Sunny geht auf Abstand

Sunny schafft es gerade noch, sich nicht zu verraten. Aber die Aussicht, Felix immer wieder begegnen zu müssen, ist Sunny einfach zu viel. Mit Chris' Hilfe gelingt es ihr, eine Nacht alleine im Bauwagen zu verbringen. Doch Sunny weiß, dass sie auch Felix irgendwann wieder gegenübertreten muss.

Lilly schafft es nicht, Tuner ihre Gefühle zu gestehen. Stattdessen beendet sie unter einem Vorwand die Liaison und hofft, dass sie damit zumindest die Freundschaft zu Tuner retten kann. Sie ahnt jedoch nicht, dass Tuner sich jetzt ebenfalls fragt, ob zwischen ihm und Lilly wirklich nur Freundschaft ist!

Laura ist knapp bei Kasse und hofft, dass sich über die Organisation der Stiftungsgala eine Möglichkeit ergibt, um an Geld zu kommen. Ausgerechnet da drückt ihr Gerner einen Praktikanten aufs Auge...

02. August 2017

Sunny kennt die Wahrheit

Sunny begreift erschüttert, dass Felix sie monatelang angelogen hat. Endlich. Als sie den ersten Schock verarbeitet hat, will sie ihn wütend mit seinen Lügen konfrontieren. Doch Chris kann Sunny überzeugen, ihr Wissen noch für sich zu behalten, um so Zeit zu gewinnen, seine Unschuld zu beweisen. Kann Sunny es durchhalten, sich nichts anmerken zu lassen?

Das Missverständnis zwischen Emily und Paul wird immer größer. Plötzlich steht sogar Pauls Auszug im Raum. Da beide jedoch davon ausgehen, dass sie mit ihrem Verhalten auf den jeweils anderen Rücksicht nehmen, lässt keiner blicken, wie traurig sie eigentlich. Vielleicht finden sie dennoch eine Lösung.

Lilly hofft, dass sich auch bei Tuner Gefühle entwickeln und aus den Friends-with-Benefits mehr werden könnte. Als sich diese Hoffnung jedoch zerschlägt, fällt es Lilly immer schwerer, locker mit Tuner umzugehen. Tuner irritiert dieser Stimmungswandel zunehmend, und er fragt sich, was mit Lilly los ist...

01. August 2017

Sunny will Felix mit seinen Lügen konfrontieren

Chris' Anschuldigungen gegen Felix haben Sunny so verunsichert, dass sie ihn offen damit konfrontieren will. Doch vor Felix steht, schafft sie es nicht. Sunny klammert sich stattdessen an die Hoffnung, dass es vielleicht doch eine simple Erklärung für alles gibt. Doch ihr Bauchgefühl lässt ihr keine Ruhe.

Nachdem Anni vor Jule ungewollt ihren Schmerz wegen Jasmin offenbart hat, versucht sie nun wieder, ihren Liebeskummer kleinzureden. Doch nicht nur nach außen, sondern auch vor sich selbst will Anni die tiefe Leere in ihrem Herzen nicht für Wahr haben. Aber kann es gutgehen, die eigenen Gefühle so zu verdrängen?

Emily und Paul genießen ihr Zusammenleben, bis Paul durch ein Missverständnis plötzlich das Gefühl bekommt, Emily womöglich zu sehr auf die Pelle zu rücken. Als er ihr deshalb mehr Raum geben will, sorgt das wiederum für Irritation bei Emily. Während Paul hofft, rechtzeitig reagiert zu haben, zieht Emily ihre ganz eigenen Konsequenzen...

31. Juli 2017

Sunny ahnt so langsam etwas

Sunny weiß nach Chris' Appell nicht, was sie tun soll. Zwar hält sie vor Felix geheim, dass Chris ihr von seinem Verdacht gegen ihn erzählt hat, doch ohne Beweise kann und will sie Chris nicht glauben. Während Felix nicht ahnt, dass Sunny ihn bereits mit anderen Augen sieht, setzt Chris alles daran, Sunny endlich von seiner Unschuld zu überzeugen.

Anni ist bemüht, dass ihre Freunde in der WG nichts von ihrem Liebeskummer wegen Jasmin mitbekommen. Also kümmert sie sich um ein Ablenkungsprogramm für Jule, die noch immer wegen Tuner Trübsal bläst. Doch am Ende einer durchgefeierten Nacht holen auch Anni ihre unterdrückten Gefühle wieder ein...

Marens und Alexanders romantischer Abend scheint verflucht zu sein: Erst muss Alexander für den kranken Jonas im Spätkauf einspringen, dann geht es ihm auch noch schlecht. Doch auch so vom Pech verfolgt, sind sich Maren und Alexander einig: Ihr Glück braucht keine Romantik-Offensive.

28. Juli 2017

Chris und Sunny kommen sich näher

Chris erkennt, dass seine Erinnerungen der Wahrheit entsprechen und Felix ihn die ganze Zeit manipuliert hat. Während Chris weiterhin zur Therapie geht und allen verheimlicht, sind Sunny und Felix überglücklich miteinander - bis Felix sich plötzlich verletzt. Als die beiden deshalb ins Krankenhaus fahren, treffen Sunny und Chris aufeinander und bleiben gemeinsam im Fahrstuhl stecken. Unwillkürlich stellt sich zwischen den beiden die alte Vertrautheit wieder her und Chris gesteht Sunny seine Erinnerungen.

Marens und Alexanders Privat- und Liebesleben gerät durch die Spätkauf-Übernahme ins Stocken. Alexander beschließt, Maren mit einem romantischen Abendessen zu überraschen, wobei Maren irrtümlicherweise glaubt, dass Alexander das Sex-Leben der Beiden wieder etwas ankurbeln will. Doch damit liegt sie falsch...

Laura kann den Vorfall mit Tom vor Philip herunterspielen und hofft, dass sie Tom nie wieder sieht. Doch der meldet sich schneller als erhofft wieder. Sie muss sich nun etwas einfallen lassen, um an Geld zu kommen. Es gelingt ihr, Tom erstmal zu vertrösten. Doch was hat sie nun vor?

27. Juli 2017

War's das mit der Freundschaft von Leon und John?

Zwischen Leon und John herrscht Eiszeit und keinem der beiden gelingt es, auf den anderen zuzugehen. So kommt es im Mauerwerk zu einem handfesten Streit, der in einer Prügelei zu enden droht. Leon zieht daraufhin die Notbremse und zieht sich vorübergehend aus dem Mauerwerk zurück.

Laura ist zufrieden, dass Philip sie in die Stiftung bringt und verbringt sogar die Nacht mit ihm. Doch während Philip verliebt hofft, dass das mit Laura etwas Längerfristiges ist, wird Laura mit ihrer Vergangenheit konfrontiert...

Lilly muss sich eingestehen, dass sie sich in Tuner verliebt hat. Als sie daraufhin jedoch nicht mehr normal mit Tuner umgehen kann, beschließt sie, die Affäre zu beenden.

26. Juli 2017

Tuner überrascht Lilly

Lilly ist genervt von der schlechten Stimmung zwischen ihr und Jule, woraufhin Tuner sie mit einem Ablenkungsprogramm überrascht. Aber auch Anni bekommt die Auswirkungen zu spüren. Als sich die Gelegenheit bietet, zwingt Anni Jule und Lilly zu einer Aussprache. Als Jule daraufhin von Tuner schwärmt, erkennt Lilly, dass da vielleicht mehr ist...

Laura erwartet mit Spannung Katrins Rückkehr und versucht, sich weiter in die Stiftung einzubringen. Doch Katrin hat andere Pläne und somit keine weiteren Aufgaben für Laura. Aber dann bietet sich ihr die Chance, über Philip an einen Stiftungsjob zu kommen.

Der Streit zwischen John und Leon dauert an. Doch Leon erkennt, dass er seinen Freund nicht verlieren will, und lädt ihn zu einem Versöhnungsessen ein. Zunächst scheint es ein entspannter Abend zu werden, doch am Ende kriegen sich die beiden wegen des Mauerwerks wieder in die Haare. Ihre Freundschaft steht auf dem Spiel.

25. Juli 2017

Jamin und Emily finden endlich zueinander

Emily ist überglücklich, als Jasmin sie vom Kirchturm aus hört und die Freundinnen sich endlich versöhnen können. Jasmin fiebert nun ihrem großen Tag entgegen und wird von ihrer Mutter und ihrer besten Freundin unterstützt. Aber nicht, ohne vorher noch einmal richtig einen draufzumachen...

Chris ist irritiert, weil er sich zum ersten Mal wieder an etwas erinnern kann. Doch an was er sich erinnert, ergibt zunächst keinen Sinn. Er will mit Dr. Wolf darüber sprechen, als ihn der nächste Erinnerungsfetzen einholt: Wolf und Felix stecken irgendwie unter einer Decke.

Lilly belastet es, dass ihr Verhältnis zu Jule wegen Tuner gestört ist. Als sich ihr die Chance bietet, sucht Lilly das klärende Gespräch und hilft Jule sogar vor Philip aus der Patsche. Doch Jule kann auf Lillys Hilfe gut verzichten und macht ihr klar, dass sie sich aus ihrem Leben raushalten soll.

24. Juli 2017

Ahnt Sunny etwas?

Sunny gelingt es, Chris vor seiner Abreise zur Rede zu stellen. Doch auch der kann sich nicht erklären, wieso sein Liebesgeständnis und das von Felix identisch klingen. Als Chris dieser Zufall keine Ruhe lässt, spricht er mit Felix darüber. Felix bangt, mit seiner falschen Liebeserklärung aufzufliegen und gibt vor, dass Chris die Liebeserklärung an Sunny von ihm hat. Doch so langsam kann Chris sich wieder erinnern...

Emily ist untröstlich, dass sie sich nicht mit Jasmin versöhnen und von ihr verabschieden konnte. Spontan beschließt sie, Jasmin nachzureisen. Doch in Venedig angekommen, wird Emily überfallen und kann sich nicht bei Jasmin melden.

Laura steht unter Druck, da sie unbedingt etwas aus Gerners Tresor holen muss. Doch dann Lädt Philip sie zu einer gemeinsamen Mittagspause ein. Lauras Anspannung ist so groß, dass sie sich mit Philip zerstreitet. Erst als es ihr gelingt, unbemerkt an den Tresor zu kommen, entschuldigt sich Laura bei Philip. Doch der ist an einer Versöhnung nicht interessiert.

21. Juli 2017

Auch Gerner verabschiedet sich von Jasmin

Während Jasmin die Nähe ihrer Freunde genießt, kann Emily sich nicht überwinden, einen Schritt auf sie zuzugehen. Erst Sophie kann zu ihr durchdringen, indem sie Emily an Tayfun erinnert. Auch Jasmins Abschied von Gerner wird sehr emotional.

Nach Chris' Liebesgeständnis droht Felix seinem Bruder. Einsichtig beschließt Chris, Berlin den Rücken zu kehren und zurück nach Hamburg zu ziehen. Zum Abschied hinterlässt er Sunny einen Brief, bei dem es ihr kalt den Rücken runterläuft...

Laura bekommt ein unerwartetes Problem: Katrin will eine Buchhalterin einstellen, um die Finanzen der Stiftung zu kontrollieren. Unter Druck steht Laura kurz davor, einen riskanten Fehler zu begehen.

20. Juli 2017

Emily überwindet ihren Stolz

Jasmin muss akzeptieren, dass sie ihren Abend ohne Emily verbringen wird. Derweil kämpfen in Emilys Brust Stolz und Wehmut miteinander, sodass sie schließlich doch noch ins Mauerwerk aufbricht und ihren Stolz überwindet.

Beim Anblick des feiernden Mauerwerks kommt John eine bahnbrechende Idee, wie er seinen Laden retten könnte. Leider ist Leon von Johns Vorschlag wenig angetan und die beiden geraten in Streit.

Chris bringt auf Jasmins Party den Dancefloor zum Kochen und fühlt sich ein wenig wie früher. Als Sunny unerwartet auf der Party auftaucht, drohen Chris seine Gefühle wieder zu überwältigen, was Felix sehr wohl bemerkt. Einsichtig will Chris sich der Versuchung entziehen und nach Hause gehen, als Sunny plötzlich vor ihm steht...

19. Juli 2017

Jasmin buhlt um Emilys Aufmerksamkeit

Emily will sich nach ihrem Zusammenbruch nicht von Jasmin helfen lassen und stößt ihre Freundin zurück. Diese lässt jedoch nicht locker. Jasmin macht Emily eine regelrechte Liebeserklärung und bringt sie damit ins Wanken.

Leon drängt John dazu, mal einen Tag freizumachen und sich von den Sorgen rund ums Mauerwerk abzulenken. Leider weiß John wenig mit sich anzufangen und beginnt aus Langeweile, mit Jules Kollegin Lea zu flirten. Als diese ihn jedoch abblitzen, kann der Frauen-Held das nicht auf sich sitzen lassen und dreht so richtig auf.

Es geht weiter mit der Story um Chris: Leider hat er das Gefühl, keine Fortschritte zu machen. Um ihn aufzumuntern, verbringt Lilly einen Tag mit ihm im Park. Chris fühlt sich dadurch besser, schöpft neuen Mut. Er schafft es sogar, mit Sunny normal umzugehen und denkt tatsächlich darüber nach, zu Jasmins Party zu gehen. Leider macht er eine Entdeckung, die ihn wieder aus der Bahn wirft. Von dem einstigen Optimismus ist keine Spur mehr...

18. Juli 2017

Emily zerbricht an Jasmins Entscheidung

Jasmin offenbart Emily ihren Plan - diese wirft das jedoch völlig aus der Bahn. Aus schlechtem Gewissen versucht Jasmin mit Sophies Hilfe, den Schaden für Tussi Attack kleinzuhalten, doch Emily will von ihrer Hilfe nichts wissen. Sie fühlt sich von ihrer Freundin verraten. Mit ihrer einstigen besten Freundin will sie nichts mehr zu tun haben. In ihr drin sieht es jedoch ganz anders aus: Emily erleidet vor Wut einen Zusammenbruch.

Tottraurig flieht Jule auf ihr Zimmer, nachdem sie Tuner und Lilly beim Sex ertappt hat. Als Tuner sie daraufhin zur Rede stellt, rafft Jule ihren Mut zusammen und gesteht ihm ihre Liebe. Aber Tuner erkennt, dass er über Jule hinweg ist...

Die Seefelds fassen gute Vorsätze für ihr Geschäft, die jedoch prompt wieder auf die Probe gestellt werden. Denn: Danny fällt wegen einer Bandscheiben-OP für Wochen aus. Wieder einmal soll Alexander in die Bresche springen, obwohl er eigentlich an seinem Fotoprojekt arbeiten soll. Beziehungs-Krach ist vorprogrammiert.

17. Juli 2017

Tuner, der Frauenschwarm

Jule ist aus dem Ostsee-Urlaub zurück. Als sie in Berlin ankommt, hat sie zunächst gute Laune - doch die ist schnell wie weggeblasen. Sie hat Angst Tuner über den Weg zu laufen. Jeden Tag hat sie in den Ferien an ihn gedacht. Sie ist sich sicher, dass sie ihn liebt. Doch sie hat Angst, dass er sie nicht will. Dennoch will sie ihn zurückerobern und schmeißt sich in Schale, doch Tuner hat sein Herz schon anderweitig verloren. Seine neue Herzdame ist Lilly. Mit ihr fühlt er sich gut. Tuner ahnt jedoch auch nicht, dass Jule wieder zurück auf dem Kiez ist...

Jasmin weigert sich, Annis Worte an sich heranzulassen und redet sich weiter ein, bei ihr bleiben zu wollen. Nach einem Gespräch mit Katrin gerät Jasmin jedoch ins Hadern.

Die Seefelds eröffnen ihr Familien-Business. Als Maren ins Mauerwerk muss, übergibt sie an ihren Sohn Jonas. Bei ihm läuft alles glatt - bis er und Alexander sich in einer Sache falsch verstehen...

14. Juli 2017

Lilly und Tuner genießen ihre Affäre

Laura ist happy als Katrin ihr eröffnet, die Stiftung doch gründen zu wollen. Voller Tatendrang bietet Laura an, Katrin zu helfen. Auch Philip können sie überzeugen, die Stiftung zu unterstützen und Laura und Philip kommen sich näher.

Anni weiß nicht was sie davon halten soll, dass Jasmin das Jobangebot doch nicht abgesagt hat. Jasmin gibt sich zwar große Mühe, Anni ihre Zweifel zu nehmen, doch Anni hinterfragt Jasmin plötzlich.

Lilly und Tuner genießen ihre entspannte Affäre in vollen Zügen und stehen auch öffentlich zueinander. Ist es vielleicht doch mehr als nur Freundschaft was sie verbindet?

13. Juli 2017

John und Leon gehen im Streit auseinander

Während Laura völlig neben der Spur nach dem Treffen mit dem Lancaster- Patienten ist, hat Katrin die Begegnung sehr gut getan. Lauras Idee eine Stiftung zu gründen, erscheint Katrin nun sinnvoll.

Anni schlägt Jasmin vor, zusammenzuziehen. Unüberlegt sagt Jasmin zu, dabei geistert ihr etwas ganz anderes im Kopf herum.

John fühlt sich verraten, als Leon ihn über seine Überlegungen, das Mauerwerk zu verkaufen, informiert. Sie gehen im Streit auseinander, auch wenn beide wissen, dass sie sich wieder vertragen müssen.

12. Juli 2017

GZSZ-Vorschau: Laura steht unter Schock

Die WG-Bewohner bereiten alles für Chris‘ Rückkehr ins normale Leben vor. Chris ist bewusst, dass er keinen leichten Weg vor sich hat. Doch seine Freunde stehen hinter ihm.

Laura will Katrin mit einem Besuch eins Patienten mit dem Lancaster-Syndrom im Jeremias Krankenhaus davon überzeugen, die Stiftung zu gründen. Doch die Begegnung mit dem Lancaster-Patienten wirft Laura komplett aus der Bahn. Sie steht regelrecht unter Schock.

Leo vergisst seinen Hochzeitstag, dadurch sieht John seine Chance, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Er lädt Leon und Sophie spontan zu einem Bootstrip ein.

11. Juli 2017

Felix hetzt die WG gegen Chris auf

Felix hetzt die WG gegen Chris auf um zu verhindern, dass sie ihn aufnehmen. Tatsächlich kommen bei den Freunden Zweifel auf, ob es nicht zu früh für eine Entlassung ist. Doch dann besuchen sie Chris und werfen ihre Bedenken über Bord.

Jasmin ist bestürzt darüber, wie schlecht es Emily geht. Die Freundinnen sprechen sich aus und Jasmin bietet überstürzt an, wieder bei Tussi Attack mitzumischen. Dabei spukt ihr das Jobangebot weiterhin im Kopf herum.

Alex ist unsicher, ob er den Spätkauf wirklich übernehmen soll. Die Familie wägt ab und schließlich entscheiden Maren, Alex und Jonas, die Chance zu nutzen.

10. Juli 2017

GZSZ-Vorschau: Felix will die Entlassung von Chris verhindern

Emily ist zutiefst verletzt, dass Jasmin nicht zu Tussi Attack zurückkommen möchte. Jasmin schaut optimistisch in die Zukunft, während Emily am Ende ihrer Kräfte ist. Bedeutet dies nun auch das Ende von Tussi Attack?

Chris hat die Chance endlich entlassen zu werden, das will Felix natürlich unbedingt verhindern. Er schafft es seinen Bruder und Sunny davon zu überzeugen, dass es für eine Entlassung noch viel zu früh ist. Allerdings hat Felix seine Rechnung ohne die Freunde von Chris gemacht.

Jonas ist voll und ganz mit den Vorbereitungen für die Eröffnung seines Rollerverleihs beschäftigt. Alex hingegen macht sich Gedanken um seine berufliche Zukunft. Er will zwar weiterhin als Fotograf arbeiten, wünscht sich jedoch mehr finanzielle Sicherheit. Gemeinsam mit Maren möchte er sich ein zweites Standbein aufbauen und tatsächlich bekommen die zwei schon bald ihre Chance.

GZSZ-Vorschau: Philip und Laura kommen sich näher

06. Juni 2017

Laura hängt sich in ihren neuen Job bei KFI voll rein. Als Philip sie fragt, ob sie ihn zu einer Spendenveranstaltung begleiten will, sagt sie zu. Aber nicht ohne Hintergedanken: Auch Katrin ist mit ihrer Stiftung auf der Veranstaltung. Dennoch langweilt Laura sich dort zu Tode, bis Philip sie auf eine Idee bringt.

Lilly und Tuner haben großen Spaß an ihrer heimlichen Affäre. Es gibt nur ein Problem: So eine WG steht selten leer, immer lungert mindestens ein Mitbewohner dort herum. Wenn da mal nicht bald einer hinter ihr kleines Geheimnis kommt.

John tut es schon wieder: Er greift in den Umschlag mit dem Schwarzgeld, um seine Schulden zu bezahlen. Damit beklaut er nicht nur seinen Club, sondern auch Leon. Da es nur eine einmalige Sache sein soll und bisher noch keiner davon weiß, versucht John das jedoch auszublenden. Blöd nur, dass er beim Bezahlen von Maren beobachtet wird.

05. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Anni will Katrins verletzende Worte nicht an sich rankommen lassen

Katrin hat Anni mit ihren Worten verletzt. Diese kann das nicht so einfach auf sich sitzen lassen und bekommt sogar Bestätigung von Jasmin, als diese ihr ihre Liebe beteuert. Was sie noch nicht weiß: Anni hat ihre entgültige Entscheidung darüber, ob sie ihren neuen Job machen möchte, noch nicht getroffen.

John kann sich in Sachen Schwarzgeld mit Emilys Hilfe rausreden. Trotzdem wird ihm klar, was eigentlich auf dem Spiel steht: Die Freundschaft zu Leon. Bei einem Ausflug können die beiden für einen Moment die Probleme im Mauerwerk vergessen, bis John übermütig einen Fehler macht.

Laura sucht wieder Kontakt zu Katrin. Sie wittert sogar ihre Chance, einen festen Job zu bekommen als sie herausfindet, dass bei KFI eine Stelle frei ist. Leider gibt es schon eine Bewerberin auf die Stelle.

04. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Katrin kritisiert die Beziehung von Anni und Jasmin

Jasmin gesteht Anni, ebenfalls noch Gefühle für sie zu haben. Obwohl ihr Bauchgefühl sie eigentlich warnt, lässt Anni sich wieder auf Jasmin ein. Sehr zum Unmut von Katrin, die auch direkt Kritik äußert.

John hat sich mittlerweile so sehr an das Schwarzgeld gewöhnt, dass er Leon einfach weiter belügt. Doch dann verschwindet ein Umschlag mit Geld.

Maren und Alex locken Schlagersänger Max Goldfinger ins Mauerwerk. Der Musiker gibt den Song von Alex, den der für Maren komponiert hat, einfach als sein Werk aus. Als Maren und Alex den Dieb zur Rede stellen, lässt der sie einfach stehen. Doch dann greift Alex zu einer List.

03. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Jasmin macht Anni ein Geständnis

Nachdem Anni Jasmin ihre Gefühle gestanden hat, musste sie eine knallharte Abfuhr wegstecken. Als Anni merkt, dass es Jasmin nach ihrer Rückkehr nach Berlin schlecht geht, fasst sie sich ein Herz und geht mit ihr feiern. Und plötzlich macht Jasmin ihr ein Geständnis.

Alex ist trotz seiner Akquisetour durch Deutschland weiterhin ohne Job. Doch dann erfährt er zufällig, dass der Song, den er für Maren komponiert hat, ein Hit geworden ist. Dummerweise gibt sich ein Schlagersänger als Urheber aus und blockiert jegliche Kontaktaufnahme von Alex.

Als Emily merkt, dass Laura ihren Bruder doch nicht ausnutzen will und schämt sie sich. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, hilft sie Laura ein Regal durch Berlin zu transportieren.

30. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Philip und Laura küssen sich

Nach anfänglichem Zögern lässt Laura sich doch auf den Kuss mit Philip ein. Doch der junge Arzt ist verunsichert, ob er Laura mit seiner Hilfe überfordert hat. Als Emily erfährt, dass Philip Laura viel Geld geliehen hat wird sie misstrauisch. Emily ist sicher, dass Laura Philip ausnutzt.

Dass Jasmin in ihrem neuen Job so richtig durchstartet, schmerzt Anni sehr. Katrin gibt ihr den Rat, sich lieber für Jasmin zu freuen, statt Trübsal zu blasen. Gemeinsam wollen Katrin und Anni eine Party für Jasmin organisieren.

Sunny sieht ein, dass sie Felix Unrecht getan hat, nachdem Chris ihr versichert hat, dass es ihm gut geht. Doch Felix lässt sich nicht auf eine Versöhnung ein, er ist zu tief verletzt. Also lässt Sunny sich etwas ganz Besonderes für ihren Ehemann einfallen.

29. Juni 2017

Lilly und Tuner versuchen wieder auf Freundschaft umzuschalten

Laura vermittelt Philip, dass ihr seine Großzügigkeit peinlich ist. Prompt vermittelt er ihr auch noch einen Job im Vereinsheim. Als sie dann noch en WG-immer findet, scheinen Lauras Probleme gelöst zu sein. Doch als sie sich bei Philip für seine Hilfe bedanken will, küsst er sie plötzlich.

Lilly entschuldigt sich bei Tuner, dass sie sich ihm gegenüber so verkrampft verhalten hat. Kurzerhand wollen sie mit einem gemeinsamen Tag am See wieder Normalität in ihre Freundschaft bringen. Doch dann beichtet Tuner, dass er nur noch an Sex denkt.

Sunny und Felix hören nicht mehr auf zu streiten. Sunny schaltet Rosa ein, Felix fühlt sich dadurch von seiner Frau verraten. Als Felix Sunny vor den Augen von Chris zur Rede stellt, fühlt der sich verantwortlich und bittet das junge Paar, endlich seine Flitterwochen nachzuholen.

28. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Laura nutzt Philip schamlos aus

Laura ist komplett pleite. Kurzerhand klaut sie einem Mann die Börse, geübt scheint sie darin zu sein. Als ihr Date mit Philip stattfindet, tut sie überrascht, dass ihr Konto leer ist. Also bezahlt Philip ihr Kinokarte und Popcorn. Scheint fast so, als hätte Laura ihr Opfer gefunden, welches sie schamlos ausnutzen kann.

Die Stimmung zwischen Lilly und Tuner bleibt verkrampft, sie versuchen sich zu meiden. Dumm nur, dass Paul seinen Einstand in der WG feiern will. Paul ist betrübt, weil Lilly und Tuner absagen. Unabhängig voneinander packt sie das schlechte Gewissen und so sitzen Lilly und Tuner dann doch zusammen auf Pauls Party.

Maren will John die Chance geben, Leon selbst zu beichten, dass er mit Schwarzgeld jongliert. Doch dann wird ihr bewusst, wie sehr ihre Kollegen auf die Jobs im Mauerwerk angewiesen sind. Kurzerhand hält sie John auf, Leon die Wahrheit zu sagen.

27. Juni 2017

Sunny ist fassungslos über Chris‘ Zustand

Maren verwirft den Gedanken daran wieder, dass John das Mauerwerk betrügt. Als sie ein Gast jedoch um eine Rechnung vom Vortagbittet und diese nicht im Kassensystem zu finden ist, wird Maren erneut misstrauisch.

Emily hat Mitleid mit Sophie, die sich nach ihrem Ausraster nun bei Orlando einschleimen muss. Als der Designer die zerknirschte Sophie jedoch eiskalt abblitze lässt, flippt Emily aus und macht ihm eine Ansage. Irritierenderweise findet Orlando das Temperament von Emily durchaus ansprechend.

Sunny ist geschockt, dass Chris sich mit solch düsteren herumschlägt. Als Felix ihr erklärt, dass sich Chris schon länger in diesem Zustand befindet, ist Sunny fassungslos. Während es seinem Bruder so schlecht geht, will er mit ihr Urlaub machen? Sunny besteht auf ein klärendes Gespräch.

26. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Sophie rastet aus

Die Situation zwischen Emily und dem Designer droht zu eskalieren, also schreitet Sophie ein. Sie gibt Emily ein paar Tipps, um nicht die Kontrolle zu verlieren, die sie selbst aus Management-Seminaren kennt. Doch dann verliert Sophie die Kontrolle beim Meeting mit dem egozentrischen Designer.

Sunny will nicht in die Flitterwochen, ohne Chris vorher nochmal gesehen zu haben. Das passt Felix natürlich gar nicht in den Kram, obwohl er vor seiner Gattin den verständnisvollen Ehemann mimen muss.

Maren erfährt, dass Leon und John sie feuern wollten. Wütend stellt sie ihre Chefs zur Rede und erfährt dabei, wie schlecht es um das Mauerwerk steht.

23. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Philip hat Interesse an Laura

Laura möchte unbedingt in Berlin bleiben. Als sie merkt, das Philip Interesse an ihr zeigt, wird ihre Entscheidung umso stärker! Doch Kathrin will ihr unbedingt einen Job in München besorgen...

Felix ist geschockt, wie sehr Chris die Schuldgefühle zerfressen. Doch anstatt ihm zu helfen, unterdrückt er seine Gedanken. Doch das könnte bittere Konsequenzen haben...

Nach dem Brand m Spätkauf fällt Jonas in ein tiefes Loch. Keine Wohnung, keine Perspektive - er wird von schlimmen Selbstzweifeln geplagt! Doch Maren schafft es seinen Sohn aufzubauen und Jonas bekommt neue Hoffnung...

22. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Riskiert es John ins Gefängnis zu kommen?

Obwohl John und Leon Leute entlassen müssen, schaffen sie es nicht Maren zu kündigen. Die finanzielle Lage des Mauerwerks spitzt sich immer mehr zu, doch es ist keine Lösung in Sicht. Aus Verzweiflung entscheidet sich John dazu, hinter dem Rücken von Leon das Kassensystem des Mauerwerks längerfristig zu manipulieren. Doch riskiert er damit in den Knast zu gehen?

Maren ist eifersüchtig auf die neue Freundschaft von Kathrin und Laura. Als die beiden auch noch zusammen zum Grab von Bommel fahren, fühlt sie sich komplett ausgeschlossen. Als Kathrin das merkt, schafft sie aber ihre Freundin zu beruhigen...

Nach den vielen Rückschlägen will Jonas endlich durchstarten - und zwar mit seinem Roller-Verleih. Er schafft es sogar Paul von seiner Geschäftsidee zu überzeugen. Doch auch die Idee endet mal wieder im Chaos...

21. Juni 2017

Lilly und Tuner haben nach dem Sex Angst um ihre Freundschaft

Lilly und Tuner schaffen es nicht, miteinander zu sprechen, nachdem sie auf dem Hausboot Sex hatten. Beide befürchten, dass sie ihre Freundschaft gefährdet haben. Die Stimmung zwischen ihnen ist verkrampft.

GZSZ: Lilly und Tuner haben Sex auf einem Hausboot!

Katrin möchte nicht an der Geburtstagsfeier zu Ehren von Till im Vereinsheim teilnehmen und zieht sich auf das Dach zurück, auf dem ihre Liebe begann. Als sie Laura dort begegnet, ist sie erst nicht erfreut. Doch als Katrin und Laura sich gemeinsam an Till erinnern merkt Katrin, wie gut ihr das tut.

John will die Kasse des Mauerwerks künftig nicht mehr mit Schwarzgeld aufbessern. Allerdings zwingt ihn die Finanzlage des Clubs zu drastischen Maßnahmen. John und Leon müssen Leute entlassen. Leon schafft es einfach nicht, Maren vor die Tür zu setzen, also springt John ein. Doch dann rettet Maren ihn aus einer misslichen Lage.

20. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Chris mach Sunny ein Geständnis

Felix hat Glück gehabt, Chris steht vor Sunny zu seinen vermeintlichen Taten. Das Geständnis von Chris trifft Sunny hart. Trotzdem versucht sie nach vorne zu schauen und sich auf ihre Ehe mit Felix zu konzentrieren. Währenddessen wird Felix von Schuldgefühlen geplagt.

Paul entschuldigt sich bei Emily nachdem er gemerkt hat, dass seine Retourkutsche eine Spur zu heftig war. Doch prompt verleugnet Emily ihren Freund erneut in der Öffentlichkeit. Ist ihre Beziehung nun in Gefahr?

Auch Lilly ist völlig fertig, als Sunny sie über Chris' Schuldeingeständnis informiert. Tuner ist für sie da und tröstet Lilly. Ein Ausflug auf einem Hausboot entpuppt sich als ideale Ablenkung.

19. Juni 2017

Es knistert zwischen Anni und Jasmin

Felix sitzt in der Klemme. Sunny zu Chris zu lassen, ist ziemlich riskant. Denn so könnte auffliegen, dass Chris seien Bruder zu Unrecht festhalten lässt. Fraglich, ob Felix noch verhindern kann, dass Sunny die ganze Wahrheit erfährt.

Nachdem Anni Jasmin ihre Liebe gestanden hat, ist die Stimmung zwischen den Frauen angespannt. Also lockert Anni die Situation, indem sie Jasmin erklärt, dass sie lediglich wegen ihrer Qualitäten im Bett nicht von ihr loskommt. Prompt herrscht wieder ein erotisches Knistern in der Luft.

Emily ist nervös. Der bevorstehende Termin mit der Geschäftsführerin von City Stylz steht ihr bevor, bei dem geklärt werden soll, ob und wie das Magazin künftig mit Tussi Attack arbeiten wird. Als Emily merkt, dass die Anwesenheit von Paul die Stimmung der Modemanagerin hebt, verlangt sie von ihrem Freund, noch länger den sexy Handwerker zu mimen.

16. Juni 2016

Nach dem Kuss versucht Anni Jasmin aus dem Weg zu gehen

Felix entschuldigt sich kleinlaut nach seinem Ausraster bei Sunny. Doch das Misstrauen ist bei seiner Gattin geweckt. Sunny will endlich Klarheit und besteht darauf, selbst mit Chris zu sprechen.

Katrin kann Laura nicht einordnen. Aber weil sie sich Norbert gegenüber so selbstlos verhält und eine Freundin von Till war, will sie keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Zu Marens Erleichterung vermittelt Katrin Laura einen Job in München.

Der Kuss mit Jasmin auf dem Schrotplatz hat Anni ziemlich aus der Bahn geworfen. Also versucht sie Jasmin aus dem Weg zu gehen Das klappt natürlich nicht besonders gut und bei einem entspannten WG-Abend, dem auch Jasmin beiwohnt, stößt Anni an ihre Grenzen.

15. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Felix verliert Sunny gegenüber die Fassung

Zur großen Erleichterung von John und Leon bleibt Vanessa Mai cool, obwohl die Mauerwerk-Chefs wegen des abgestürzten Kassensystems improvisieren müssen. Der Service muss mit Strichlisten arbeiten und der Umsatz kann sich wirklich sehen lassen. Prompt gerät Jon wieder in Versuchung, weiterhin einen Teil der Einnahmen abzuzweigen. Doch dann würde er seine gute Zusammenarbeit mit Len gefährden.

Wegen des Armbands kommen Katrin Zweifel an Lauras Glaubwürdigkeit. Obwohl Laura eine durchaus plausible Erklärung hat, misstraut Katrin ihr. Bis sie sich Katrin gegenüber komplett selbstlos verhält.

Sunny drängt Lilly dazu, ihr alles über ihren Besuch bei Chris zu erzählen. Dabei äußert Lilly auch ihren Verdacht Felix gegenüber. Als Sunny ihren Gatten darauf anspricht, verliert Felix die Fassung.

14. Juni 2017

Maren traut Laura nicht über den Weg

Als Jule erfährt, dass Tuner sie einfach nur vergessen will, wirft sie ihren Liebesbrief an ihn resigniert in den Müll. Doch dann findet Alex ihn und bringt ihn umgehend in die WG.

Maren traut Laura nicht über den Weg. Allerdings bemerkt sie, dass es Katrin gut tut, mit Laura über Till zu sprechen. Laura schenkt Katrin sogar ein Armband, das Till einst gebastelt haben soll. Als Maren genau dieses Armband an einem Fremden in der U-Bahn sieht, ist ihr Misstrauen erneut geweckt.

John und Leon sind immer noch besorgt, wie es mit dem Mauerwerk weitergehen soll. Als sie dann die Chance erhalten, Vanessa Mai für einen Auftritt zu engagieren, schöpfen beide wieder Hoffnung. Die verfliegt jedoch wieder als das Kassensystem abstürzt und das Vanessa Mai-Konzert somit in Gefahr gerät.

7. Juni 2017

Katrin will Laura helfen

Enttäuscht hält Emily Jasmin einen Auflösungsvertrag unter die Nase. Sie ist sicher, dass sie Jasmin nicht braucht, um mit „Tussi Attack“ erfolgreich zu sein. Doch beim nächsten Meeting mit City Stylz merkt Emily, wie sehr sie Jasmin braucht. Die unterschreibt nur leider in diesem Moment den Auflösungsvertrag.

Als Katrin die hilflose Laura im Krankenhaus sieht, zerfällt ihre Abwehr. Durch Gespräche mit Laura über Till fühlt sich Katrin ihrem verstorbenen Freund wieder nah. Als Katrin die missliche Lage von Laura erkennt, bietet sie ihre Hilfe an.

6. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Katrin muss Laura über Tills Tod informieren

Obwohl John und Leon ein gemeinsames Ziel verfolgen, das Mauerwerk wieder auf Kurs bringen, geraten sie wieder aneinander. John will die Gage einer Band vom Schwarzgeld zahlen. Davon weiß Leon natürlich nichts, John erzählt ihm, es würde sich um seine privaten Rücklagen handeln. Um John nicht in Schwierigkeiten zu bringen will Leon das Konzert hinter dem Rücken seines Kumpels absagen.

Katrin trifft sich mit einer alten Freundin von Till. Nun muss sie Laura mitteilen, dass Till nicht mehr lebt und ist davon maßlos überfordert. Als ihre Trauer sie wieder einholt, sucht sie schnell das Weite. Doch kurz darauf begegnen sich Laura und Katrin erneut.

Jasmin vermutet, dass Anni nach ihrem Kuss wieder Gefühle für sie entwickelt. Also geht sie lieber auf Abstand, was Anni natürlich sehr verletzt.

2. Juni 2017

GZSZ-Vorschau: Felix wird von seinem schlechten Gewissen verfolgt

Anni versucht gegen ihre erneut aufkeimenden Gefühle für Jasmin anzukämpfen. Sie schiebt ihre Gefühle auf eine sentimentale Laune weil sie und Jasmin einst ein Paar waren. Als sie ihre Ex-Freundin jedoch zum Schrottplatz begleitet, wo sich die Designerin von ihrem geliebten alten Auto verabschieden muss, wird Anni von ihren Gefühlen übermannt.

Als ein Brief von einer alten Freundin von Till in der WG ankommt, schrillen bei Maren die Alarmglocken. Um ihre Freundin Katrin davor zu schützen, in ihrer Trauer wieder zurückgeworfen zu werden, nimmt sich Maren des Schreibens erstmal an.

Felix wird von seinem schlechten Gewissen Chris gegenüber verfolgt. Sunny gegenüber gibt er vor, sich große Sorgen um seinen Bruder zu machen. Da will Sunny natürlich direkt helfen….

01. Juni 2017

Die Flucht von Chris misslingt

Der Fluchtversuch von Chris misslingt und Felix greift zu härteren Methoden. Während Chris‘ Freunde glauben, dass es ihrem Kumpel endlich besser geht, trifft Felix eine Entscheidung mit Folgen…

Dass Jasmin die Chance bekommen hat, als Chefdesignerin in New York zu arbeiten, freut Anni. Trotzdem fragt sie sich, wie viel von Jasmin ihr dann noch bleibt. Jasmin bemerkt nichts von dem Gefühlschaos, welches in Anni tobt, bis Katrin ihre Tochter mit der Nase drauf stößt.

Da haben Alex und Maren den Salat. Weil sie sich gegenseitig überraschen wollte, haben sie nun zwei Urlaube gebucht. Nun gilt es, eine Buchung wieder loszuwerden. Da kann ausgerechnet Jonas helfen.

31. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Der Streit zwischen Jassin und Emily eskaliert

Chris beginnt zu begreifen, dass sein Bruder Felix am längeren Hebel sitzt. Er ist seinen Machenschaften komplett ausgeliefert und seht nur noch einen Ausweg: Chris plant seine Flucht!

Dass sich Jasmin hinter ihre Rücken für ihren neuen Job und somit gegen „Tussi Attack“ entschieden hat, trifft Emily sehr. Jasmin hofft, dass sich Emily doch noch mit ihrer Entscheidung arrangieren kann, doch die Situation zwischen den Freundinne eskaliert.

Maren und Alex plagt das Fernweh. Doch ihre aktuelle finanzielle Lage lässt leider keinen Urlaub zu. Doch Maren lässt der Gedanke an eine kleine Auszeit nicht los, also will sie heimlich eine Reise buchen und Alex damit überraschen.

30. Mai 2017

Jasmin entscheidet sich gegen Tussi Attack

Emily hat Jasmin davon überzeugt, „Tussi Attack“ und ihren neuen Job parallel zu händeln. Doch bei der detaillierten Planung sieht Jasmin schnell ein, dass dies gar nicht zu schaffen ist. Sie muss sich entscheiden und die neue Aufgabe erschient ihr reizvoller. Das muss sie nun allerdings irgendwie Emily klar machen…

John ist hinter Leons Rücken einen Deal mit Schwarzgeld eingegangen. Das spült zwar Geld in die leeren Kassen des Mauerwerks, doch der Preis ist hoch. John musste Leon wegen des Deals anlügen und nun plagt ihn das schlechte Gewissen.

Anni macht sich Sorgen um Jule, die nach dem Picknick nicht zur Arbeit erschienen ist. Zudem plagen sie Gewissensbisse, weil sie ihre kleine Schwester zu Unrecht schwere Vorwürfe gemacht hat. Also begibt sie sich auf die Suche nach Jule und ist heilfroh, als sie Jule unbeschadet findet.

29. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Jule unter Drogenverdacht

Weil John Personalkosten senken will, um dem Mauerwerk die finanziellen Sorgen zu nehmen, kommt es erneut zum Streit zwischen ihm und Leon. John muss akzeptieren, dass Leon Einsparungen auf Kosten der Angestellten vehement ablehnt. John ist frustriert, doch dann lockt ihn ein mehr als dubioser Deal, mit dem er wieder Geld in die leere Kasse holen könnte.

Jasmin klärt Emily über das verlockende Angebot, das ihr das Label gemacht hat, auf. Emily fühlt sich von ihrer Freundin hintergangen und Jasmin kommen Zweifel, ob sie das Angebot wirklich annehmen soll.

Anni findet beim gemeinsamen Picknick Drogen bei Jule. Diese beteuert, dass die nicht von ihr sind, doch Anni glaubt ihr nicht. Wütend ergreift Jule die Flucht und verläuft sich.

24. Mai 2017

Sunny begegnet Chris

Felix legt sich mächtig ins Zeug, damit Sunny und Chris nicht aufeinandertreffen. Doch das Schicksal macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Emily und Jasmin haben die Show gemeinsam gemeistert und fühlen sich nun eng miteinander verbunden. Zudem kommt auch noch ein großes Label auf sie zu und Jasmin und Emily hoffen nun auf den ganz großen Durchbruch mit „Tussi Attack“.

Dass Jonas ausgerechnet an Marens Geburtstag davon erfährt, dass er sein Abi nicht geschafft hat, trübt seine Stimmung. Maren bleibt erstaunlich gelassen und hofft einfach auf die mündlichen Prüfungen. Sie weiß allerdings noch nicht, dass das Thema Abi für Jonas durch ist.

23. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Sind Jasmin und Emily raus aus der TV-Show?

Sunny versucht, nicht weiter über Chris nachzudenken. Währenddessen hofft Chris, dass er Sunny überzeugen konnte, dass Felix den Brand gelegt hat. Er nimmt sich vor, Sunny einen Brief zu schreiben.

Jasmin hat sich schlimmer verletzt, als zuvor angenommen. Doch aufgeben kommt für die Designerin nicht in Frage. Sie will die TV-Show auf jeden Fall als Gewinnerin verlassen. Doch reicht der Einsatz von Emily und Jasmin für den ersten Platz?

Alex nötigt Lilly und Jonas dazu, gemeinsam mit ihm sein selbstkomponiertes Lied zu Marens Geburtstag vorzutragen. Doch dann erreicht Maren eine schlechte Nachricht.

22. Mai 2016

GZSZ-Vorschau: Jasmin verletzt sich im Streit mit Emily

Für „Tussi Attack“ ist der Auftritt in der TV-Show sehr wichtig, der Sieg und das damit verbundene Preisgeld würden die Sorgen um die Steuerschulden im Nu aufheben. Dementsprechend angespannt sind Emily und Jasmin. Um auf Nummer sicher zu gehen, schummelt Emily. Das findet Jasmin gar nicht gut und es kommt zum Streit, bei dem Jasmin verletzt wird.

John will den Versicherungsbetrug ohne Leon durchziehen. Das stößt bei Leon auf absolutes Unverständnis und die Freundschaft von John und Leon droht an der Auseinandersetzung zu zerbrechen.

Tuner rätselt, warum Jule sein Handy genommen hat. Als er dahinterkommt, dass sie eifersüchtig ist, ist er berührt. Doch Jule lässt sich frustriert wieder auf John ein und Tuner beschließt, Jule endgültig zu vergessen.

19. Mai 2017

Sunny sagt die Hochzeitsreise ab

Auch wenn Jo Gerner seiner Enkelin Sunny rät, Felix zu vertrauen, hat sie die Hochzeitsreise abgesagt. Sie ist komplett verunsichert. Lügt Chris? Oder Felix? Als Lilly Sunny aufsucht um sich bei ihr zu entschuldigen, ist sich Sunny plötzlich sicher…

Die gestohlene Musikanlage muss bezahlt werden. Leider haben John und Leon keinerlei Rücklagen, in der Mauerwerk-Kasse herrscht ebenfalls Ebbe. Da kommt John auf die Idee, die Versicherung zu betrügen. Leon ist entsetzt und es kommt zum Streit zwischen den Geschäftspartnern.

Jule drehen fast durch vor Eifersucht. Eigentlich will sie Tuner vergessen, der Gedanke daran, er könnte sich mit anderen Frauen treffen, macht sie fast verrückt. Bei einer vermeintlich günstigen Gelegenheit durchstöbert sie sein Handy und gerät prompt in eine mehr als peinliche Situation.

18. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Leon und John schmieden Pläne, um das Mauerwerk zu retten

Nachdem Chris ihr das Geständnis vorgespielt hat, ist Sunny komplett verunsichert. Obwohl Felix beteuert, dieses Geständnis nur abgelegt zu haben, weil sein Bruder Chris ihm Gewalt angedroht hat, zweifelt sie an ihrem Ehemann. Also holt sich Felix Hilfe von Jo Gerner und hofft, dass Sunny ihm doch wieder vertraut.

Als John endlich die Karten auf den Tisch packt und Leon von den finanziellen Problemen des Mauerwerks erzählt, nimmt dieser die Angelegenheit nicht ernst. Leon schafft es sogar, John seine Ängste zu nehmen und bei einem gemeinsamen Bier schmieden die Geschäftspartner Pläne, die Konkurrenz in ihre Schraken zu weisen. Das hätten sie lieber ohne Alkohol getan….

17. Mai 2017

Das große GZSZ-Jubiläum: Kann Chris die Hochzeit von Sunny und Felix verhindern?

Der große Tag ist da, Sunny will Felix das Ja-Wort geben. Die Braut kämpft leider gegen hartnäckigen Schluckauf an. Währenddessen geht Chris im Gefängnis beinahe die Wände hoch. Er sitzt im Knast fest, während seine Traumfrau seinen verhassten Bruder heiraten will. Mit einem gefährlichen Trick gelingt ihm die Flucht und eine dramatische Verfolgungsjagd durch Berlin beginnt. Ob Chris es noch rechtzeitig schafft und die Hochzeit von Sunny und Felix verhindern kann, zeigt sich heute um 19:40 Uhr bei GZSZ auf RTL.

16. Mai 2017

Jasmin ist als Trauzeugin überfordert

Die spektakuläre Hochzeitsüberraschung für Sunny und Felix muss sich Jasmin missmutig abschminken. Jasmin hofft, das Brautpaar zumindest mit einer Videobotschaft überraschen zu können, doch Sunny erwischt ihre Trauzeugin dabei, wie sie gerade für das Video filmt. Die arme Jasmin fühlt sich wie eine komplette Versagerin.

Elena hat die Hoffnung auf ein Happy End mit Jo aufgegeben. Jo beteuert ihr zwar, dass er sie aufrichtig liebt, doch Elena wird klar, dass sie eine Entscheidung treffen muss.

Chris hofft inständig, dass Norbert und Lilly die Speicherkarte mit dem Geständnis von Felix finden. Doch die Karte bleibt verschwunden und es sieht ganz so aua, als müsse Chris sein Schicksal aktzeptieren.

12. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Die Polizei macht Jagd auf Chris

Maren muss schwere Herzens einsehen, dass sie Jonas loslassen muss. Das rührt Jonas sehr und er möchte das Vertrauen seiner Mutter auf gar keinen Fall missbrauchen. Er will in seiner letzten Abi-Prüfung Vollgas geben, doch dann ist da noch diese Party…

Elena muss erkennen, dass Gerner ihr mehr bedeutet, als sie ihm. Jo denkt nicht einmal daran, sich bei ihr zu entschuldigen. Ausgerechnet bei Tuner findet die gekränkte Elena ein offenes Ohr.

Chris sitzt so richtig tief in der Tinte. Gerner konnte Felix befreien, die Polizei ist Chris auf den Fersen, Sunny versteht die Welt nicht mehr. Wenn Chris es nicht schafft, das zerstörte Geständnis von Felix auf seinem Handy wiederherzustellen, sieht es ganz, ganz finster aus für Christian Lehmann.

11. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Chris' Einsicht kommt zu spät

Frisch von zu Hause ausgezogen will Jonas seine Freiheit genießen. Doch dann kommt es zu einem Missverständnis. Maren glaubt, Jonas wolle sich mit einem Geschenk an Muttertag bei ihr entschuldigen, dabei ist das Präsent in Wirklichkeit von Lilly.

Elena versucht cool zu bleiben und die Beziehungspause mit Jo locker zu nehmen. Doch Jo zeigt ihr immer mehr die kalte Schulter und vergreift sich böse im Ton.

Chris ist fassungslos. Felix hat die belastende Aufnahme zerstört. Er will Felix erneut zu einem Geständnis zwingen, aber Felix setzt sich zur Wehr. Chris muss einsehen, dass er sich völlig verrannt at das kommt allerdings ziemlich spät.

09. Ma 2017

Geht Chris zu weit?

Chris beißt sich an Felix die Zähne aus. Er bekommt einfach kein Geständnis aus seinem Bruder heraus und muss sich die Frage stellen, ober er nicht zu weit geht. Felix wird nämlich immer schwächer und langsam aber sicher verliert Chris die Nerven. Das fällt auch Lilly auf. Als sie dann von Sunny hört, dass Felix spurlos verschwunden ist, zählt sie eins und eins zusammen.

Jonas und Maren geraten mal wieder aneinander. Dabei geht leider der Laptop von Jonas kaputt. Als Maren sich mit schlechtem Gewissen bei ihrem Sohn entschuldigt weist der sie zurück und eröffnet seiner Mutter, dass er ausziehen will.

08. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Jo macht mit Elena Schluss

Als Felix seinen Bruder Chris zur Rede stellt und ihm deutlich macht, dass Chris sich von Sunny fernhalten soll, eskaliert der Streit. Felix geht bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kommt, will er die Polizei informieren, damit sein verhasster Bruder wieder in U-Haft kommt. Doch das weiß Chris zu verhindern.

Maren und John wollen der Konkurrenz die Stirn bieten und organisieren eine spektakuläre Party im Mauerwerk. Sie buchen sogar einen Star-DJ aus Miami, um den neueröffneten Club, der ihnen die Gäste nimmt, blass aussehen zu lassen. Der Plan geht auf, das Mauerwerk ist gerammelt voll. Doch dann sag der DJ ab.

Gerner merkt, wie sehr Johanna unter seiner Beziehung mit Elena leidet und beendet ihre Liebschaft. Auch wenn es sich vorerst nur um eine Beziehungspause handeln soll, ist wohl beiden klar, dass ihre Liebe keine Zukunft haben kann.

04. Mai 2017

Jule und Tuner nähern sich an

Elena ist zutiefst verletzt, versucht sich aber nichts anmerken zu lassen. Doch es trifft sie seht, dass Jo ihre Liebe vor der Presse geleugnet hat. Als Jo ihr erklärt, dass er Rücksicht auf Johanna nehmen muss, ist Elena wieder besänftigt. Doch Gerner stellt ihre Beziehung immer mehr in Frage.

Sunny und Felix bereiten mit Feuereifer ihre anstehende Hochzeit vor, während Chris bei dem Gedanken daran, dass seine Traumfrau seinen verhassten Bruder ehelicht, fast das Herz bricht. Doch dann erfährt Felix von dem nahen Moment zwischen Sunny und Chris…

Jule macht sich schreckliche Sorgen um Tuner und versucht rund um die Uhr in seiner Nähe zu sein. Tatsächlich kann Tuner ihre Nähe zulassen und die zwei haben komplett unbeschwerte Momente miteinander. Doch am nächsten Morgen zeigt Tuner Jule wieder die kalte Schulter.

03. Mai 2017

Paul will Berlin verlassen

Emily will Kate schützen und drückt sich davor, Paul ihrer kleinen Tochter vorzustellen. Doch Paul ist es sehr erst mit ihrer Liebe und so will Emily doch über ihre Schatten springen. Doch da erfährt sie, dass Paul für einige Wochen ins Ausland muss.

Tuner macht Jule die Ansage, dass es ihm völlig egal ist, mit wem sie Sex hat. Auch sich selbst redet er ein, dass er Jule emotional komplett abgeschrieben hat. Doch dann meldet sich sein Körper zu Wort.

Sunny blockt Chris komplett ab. Doch der meint in ihrer schroffen Art Zuneigung zu erkennen. Währenddessen erkennt Sunny, zu wem sie gehört.

02. Mai 2017

GZSZ-Vorschau: Chris gesteht Sunny seine Liebe

Felix muss unglücklich dabei zusehen, wie sich Sunny auf ihre Hochzeit mit Felix vorbereitet. Er kann nichts tun und nur hilflos dabei zusehen, wie seine Traumfrau seinen verhassten Bruder ehelicht. Als Sunny plötzlich bei ihm im Bauwagen auftaucht, bricht es einfach aus ihm heraus und er gesteht Sunny seine Liebe.

Lilly hat sich in Gefahr gebracht. Sie ist bei Felix eingebrochen, um irgendetwas zu finden, was Felix belastet. Doch statt fündig zu werden, sitz sie in der Klemme, als Felix unerwartet nach Hause kommt. Anni eilt ihr zu Hilfe, doch auch die kann nicht verhindern, dass Felix die Einbrecherin erwischt.

Jule will Rücksicht auf Tuner nehmen, der weiterhin bei ihr n der WG wohnt. Also vergnügt sie sich mit John in dessen Wohnung. Das geht der erkälteten Emily allerdings mächtig auf den Keks und sie nimmt leider nicht so viel Rücksicht auf Tuner.

28. April 2017

GZSZ-Vorschau: Chris schöpft kurz neue Hoffnung

Maren und John müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen, der neu eröffnete Club könnte zur ernstzunehmenden Gefahr für das Mauerwerk werden. Maren und John müssen sich etwas überlegen, damit das Mauerwerk wieder der hippste Club Berlins wird.

Lilly konnte Benecke über die Spätfolgen seiner Rauchvergiftung aufklären, daraufhin schöpft Chris wieder neue Hoffnung und konfrontiert Benecke. Doch dann grätscht wieder Felix dazwischen und sorgt dafür, dass der für Chris so wichtige Zeuge bis Prozess das Land verlässt.

Gerner hat immer noch die leise Hoffnung, dass Johanna seine Beziehung mit Elena doch noch akzeptieren kann. Doch dann wird ihm schmerzlich bewusst, wie sehr seine Tochter die Situation belastet. Um sein Kind zu schützen, geht er auf Abstand zu Elena.

27. April 2017

John unterschätzt die Konurrenz

Konkurrenz fürs Mauerwerk. Ein neuer Club hat eröffnet und das bereitet Maren ziemlich heftige Bauchschmerzen. Doch obwohl weniger Gäste kommen und die Einnahmen stark zurückgegen, bleibt John ganz cool. Er ist sich sicher, dass der Run auf den neuen Club bald nachlässt. Als er sich die Konkurrenz dann jedoch selbst mal aus der Nähe betrachtet, muss er doch umdenken.

Lily ist besorgt. Chris hat alle Hoffnung aufgegeben, jemals seine Unschuld beweisen zu können. Dann legt er sich auch noch mit der Polizei an und Lilly ist endgültig mit ihrem Latein am Ende, wie sie Chris noch helfen soll. Doch dann spielt ihr der Zufall etwas in die Hände und Lilly schöpft neue Hoffnung.

Felix kann gerade noch verhindern, dass Johanna einen schlimmen Unfall baut. Jo und Katrin sind schockiert, dass ihre Tochter einfach abgehauen ist und sich in Lebensgefahr gebracht hat. Als Jo dann von Johanna erfährt, dass ihr seine Liebe zu Elena so zu schaffen macht, ist er völlig erschüttert.

26. April 2017

GZSZ-Vorschau: Johanna bringt sich in große Gefahr

Es kam, wie es kommen musste. Natürlich hat sich Emily bei Paul angesteckt und daraus dreht sie ihm nun einen Strick. Zudem kritisiert sie auch noch, dass ihr kranker Freund auf dem heimischen Sofa leidet. Sie selbst zieht ihr straffes Pensum gnadenlos durch und stellt sich den Dreharbeiten für die Fashion-TV-Show. Nach Feierabend fällt sie selbst völlig kaputt aufs Sofa und badet ausgiebig in Selbstmitleid. Dabei bekommt sie gar nicht mit, dass Paul ihr Gejammer mithört.

Elena ist gekränkt, dass Tuner und Jasmin nicht wirklich begeistert von ihrer Liebe zu Jo Gerner sind. Prompt kommt es zum Familienstreit, als Gerner seine junge Freundin unbedingt bei Feier dabeihaben will.

Diesen Streit bekommt Johanna mit, die sowieso völlig überfordert von der Beziehung zwischen Elena und ihrem Vater ist. Als Johanna vom Internat suspendiert wird, weil sie in eine Prügelei verwickelt war und Jo deswegen mit Strenge reagiert, platzt dem Mädchen der Kragen. Sie klaut die Autoschlüssel von ihrem Vater und begibt sich selbst in große Gefahr.

25. April 2017

GZSZ-Vorschau: Elena verrät sich selbst und sorgt damit für Entsetzen!

Paul liegt mit einer dicken Erkältung flach. Emily schickt ihren Bruder Philip zu ihrem kranken Freund, weil sie sich nicht noch vor dem Interview fürs TV anstecken möchte. Doch sie vermisst ihren Liebsten zu sehr und wirft die Vernunft kurzerhand über Bord und kümmert sich doch selbst um den kranken Paul. Ein Fehler?

Jule fasst sich ein Herz und sucht das Gespräch mit Tuner. Sie appelliert an seine Vernunft, dass sie sich endlich mal wie normale Menschen verhalten. Zumindest solange, wie Tuner in der WG wohnt. Schließlich schafft Jule es, Tuner zu überzeugen.

Elena atmet auf, weil Emily und Jasmin offenbar nichts von ihrer Beziehung zu Jo mitbekommen haben. Trotzdem wird hinter dem Rücken von Jo bereits eifrig spekuliert, wer wohl die neue Freundin von Jo sein könnte. Als Elena dann mit Schmuck um die Ecke kommt, den Gerner ihr geschenkt hat, fällt es Jasmin und Tuner plötzlich wie Schuppen von den Augen und der Schock sitzt tief.

24. April 2017

GZSZ-Vorschau: Jule riskiert für Tuner ihren Job

Jule will Tuner gerade zur Rede stellen, da erfährt sie von seiner Wohnungsnot. Tuner hat Schimmel in seiner Bude und braucht dringend einen Unterschlupf. Also schluckt Jule ihre Wut runter und überzeugt Tuner davon, dass er in der WG übernachten soll. Dafür braucht sie dann allerdings einen alternativen Schlafplatz und schlüpft kurzerhand im Krankenhaus unter. Das ist jedoch gegen sämtliche Vorschriften…

Lilly ist verzweifelt, Sunny ignoriert ihre Warnungen vor Felix komplett und lädt sie dann auch noch von ihrer Hochzeit aus. Lilly wird wohl akzeptieren müssen, dass sie die Hochzeit von Sunny und Felix nicht verhindern kann. Und wenn es hart auf hart kommt, wird Chris auch noch unschuldig verurteilt.

Elena und Gerner genießen mal wieder verliebt Zeit zu zweit bei einem heimischen Mittagessen. Währenddessen versucht Katrin Jo zu erreiche, um ihn zu warne. Doch er ignoriert ihre Anrufe und die Affäre zwischen Elena und Gerner droht mal wieder aufzufliegen.

21. April 2017

GZSZ-Vorschau: Sunnys Verlobungsring wird gestohlen

Lilly versucht sich auf dem Junggesellinnenabschied von Sunny zusammenzureißen. Ihr ist klar, dass es völlig sinnlos ist, Sunny vor Felix zu warnen. Schließlich fehlen ihr Beweise. Als dann Sunnys Verlobungsring geklaut wird, ist Lilly fast froh. Bis sie ihn wiederbeschafft und die Braut sie zur Trauzeugin machen will.

Alex löst den Feueralarm in der Schule aus und die Abiturprüfung von Jonas muss unterbrochen werden. Als Maren und Alex begreifen, dass Jonas alle Aufgaben hätte lösen können, verschweigen sie ihm lieber, wer den Alarm ausgelöst hat.

Tuner will Jule möglichst gar nicht sehen und holt Anni alleine vom Flughafen ab. Gnadenlos verpetzt er Jule vor ihrer großen Schwester, die natürlich direkt wieder genervt ist. Doch zwischenzeitlich springt Jule spontan im Vereinsheim ein und tut Tuner damit einen großen Gefallen. Da packt ihn dann doch das schlechte Gewissen.

20. April 2017

Chris ist zu weit gegangen

Chris sieht ein, dass er zu weit gegangen ist, Sunny ist völlig verstört. Er versucht sich auf sein Ziel, seine Unschuld zu beweisen, zu konzentrieren. Doch dann kassiert er von Rosa einen heftigen Dämpfer. Seine Mutter macht ihm klar, dass sie nicht mehr an seine Unschuld glaubt und scheint sich Felix zuzuwenden. Für Chris bricht eine Welt zusammen.

Paul schafft es, Emily dazu zu bringen, sich endlich bei Jasmin zu entschuldigen. Als Emily dann auch noch mitbekommt, wie Jasmin sie vehement als wichtigen Teil von „Tussi Attack“ verteidigt, kann Emily ihr gar nicht mehr böse sein. Gemeinsam packen sie nun das Projekt TV-Show erneut an.

Maren will ihrem Sohn mit einem Fresspaket seine Physikklausur versüßen. Doch dann bemerkt sie, dass sie Jonas versehentlich Stifte mit in das Paket gelegt hat die nach Schummelversuch aussehen. Kann Alex noch das Schlimmste verhindern?

19. April 2017

Bewegt Rosa ihren Sohn Chris zu einem Geständnis?

Rosa hat das Unmögliche geschafft. Ihr Anwalt konnte einen Deal aushandeln, durch den Chris mit Glück dem Gefängnis entgehen könnte. Es gibt nur einen Haken, Chris müsste den Brand gestehen: “ Bei einem Geständnis könnte man nur wegen einfacher Brandstiftung und Sachbeschädigung gegen dich vorgehen. Im Moment geht es mir nur darum, dass du nicht Jahre lang ins Gefängnis musst!“ Doch Chris knurrt seine besorgte Mutter nur an: „Ich habe den Brand nicht gelegt. Es war Felix, wie oft noch!“ dann lässt er die verzweifelte Rosa in seinem Bauwagen alleine sitzen.

Johanna ist schockiert, nachdem sie den Kuss zwischen Elena und Jo beobachtet hat. Sie will die Sache für sich behalten und gibt sich verschlossen. Dies versteht Katrin komplett falsch, sie glaubt ihre Tochter in ihrer Trauer um Till vernachlässigt zu haben und will nun endlich wieder mehr Zeit mit ihr verbringen.

Die Dreharbeiten der TV-Castingshow laufen auf Hochtouren. Doch zwischen Emily und Jasmin brennt die Luft. Emily fühlt sich zu wenig beachtet und versucht sich in den Vordergrund zu rücken. Als Jasmin versucht, ihre Freundin auszubremsen, eskaliert die Situation.

18. April 2017

GZSZ-Vorschau: Tim Bendzko rockt das Mauerwerk

Tuner hat die Kontrolle verloren. Rasend vor Eifersucht, weil Jule eine heiße Nacht mit John verbracht hat, haut er mit seiner bloßen Faust ein Lock in die Wand vom Mauerwerk-Klo. Jule bekommt das mit und sucht das Gespräch mit Tuner, doch er weist sie wütend zurück.

Johanna freut sich auf ihren Abend mit Katrin, Tim Bedzko spielt ein Konzert im Mauerwerk. Doch dann kommt Katrin ein Termin dazwischen. Kurzerhand springt Elena für Katrin ein und verbringt einen tollen Abend mit Johanna. Bis die Tochter von Jo und Katrin ihren Vater bei einem leidenschaftlichen Kuss mit Elena erwischt.

Alexander tritt tapfer seine erste Schicht im Späti an. Er versucht positiv zu denken und nicht zu sehr seinem eigentlichen Traum, als Modefotograf zu arbeite, nachzuhängen. Als dann jedoch plötzlich Katrin und Jo vor ihm stehen, wird es unangenehm für Alex.

12. April 2017

Felix gesteht Chris die Wahrheit

Chris versteht die Welt nicht mehr. Felix hat seine Tat vor ihm endlich zugegeben und fühlt sich trotzdem gut dabei. Auch Lilly ist fassungslos über die perfekten Täuschungsmanöver, mit denen Felix jeden um den Finger wickelt. Sie bietet Chris an, eine Falschaussage für ihn zu machen. Währenddessen versucht Felix seine Verlobte Sunny mit einer Lüge wieder zu beruhigen. Denn auch sie zeigt sich verunsichert.

Jonas belügt Maren und Alex weiterhin eiskalt, er würde sein Abitur machen wollen. Paul kommt der Wahrheit auf die Spur und drängt Jonas dazu, seiner Mutter und Alex gegenüber zumindest ehrlich zu sein. Doch Alex ist Jonas‘ Schwindel bereits auf die Schliche gekommen und dementsprechend enttäuscht von ihm.

Nach dem Streit mit Jasmin steht Emily etwas blöd da. Wenn sie die TV-Show nun doch wieder absagt, droht „Tussi Attack“ eine Konventionalstrafe. Also verhandelt Emily auf Sophies Rat hin erneut mit der Producerin. Doch ob das die Situation verbessert, sei mal dahingestellt….

11. April 2017

GZSZ-Vorschau: Tussi Attack sitzt das Finanzamt im Nacken

Chris ergreift die Gelegenheit und schnappt sich das Zweithandy von Felix. Darauf befindet sich die Nachricht von Münzer. Mit der Chris seinen verlogenen Bruder endlich auffliege lassen kann. Doch Felix bemerkt den Verlust und ihm ist natürlich sofort klar, dass nur Chris der Übeltäter sein kann.

Bei „Tussi Attack“ flattert ein Schreiben des Finanzamtes herein. 20.000 Euro müssen innerhalb von zwei Wochen bezahlt werden. Gut, dass Emily das Label hinter Jasmins Rücken doch bei der TV-Show angemeldet hat. Sophie bringt das Thema erneut auf den Tisch, ohne von Emilys Alleingang zu wissen. Doch Jasmin zögert immer noch.

Elena und Jo schaffen es einfach nicht, aus dem Sprinter zu entkommen. Also unternehmen sie wohl oder übel einen ungewollten Ausflug, bei dem sie immerhin endlich mal ungestörte Zweisamkeit genießen können.

10. April 2017

Sunny ist wegen Felix durcheinander

Sunny ist völlig von der Rolle, nachdem Felix die Kontrolle über sich verloren hat. Mühsam versucht er seine Verlobte davon zu überzeugen, dass mit ihm alles in Ordnung sei. Währenddessen suchen Lilly und Chris weiterhin nach Beweisen, um Felix endlich auffliegen zu lassen.

Elena und Jo geben sich ihrer heimlichen Leidenschaft hin. Katrin riecht den Braten zwar, gibt den Turteltauben jedoch ihren Segen. Doch in einem unvorsichtigen Moment werden Jo und Elena von Tuner überrascht, als sie sich gerade leidenschaftlich küssen. Was hat Tuner wirklich gesehen?

Emily ist ganz aus dem Häuschen, als sie erfährt, dass „Tussi Atack“ zu einer renommierten TV-Show eingeladen wurde. Doch Jasmin hat das Angebot abgelehnt und Emily versteht die Welt nicht mehr.

7. April 2017

GZSZ: Wird Felix Sunny endlich die Wahrheit beichten?

Während Felix sein Ehegelübde niederschreibt, sitzt ihm das schlechte Gewissen im Nacken. Auch wenn er Sunny bedingungslose Ehrlichkeit versprechen will, hat er sie bislang eiskalt belogen. Und Felix hat einiges auf dem Kerbholz, wie der Brand, den er gelegt hat – und nun seinem Bruder Chris in die Schuhe schieben will. Es beschleicht Felix die Angst, dass er irgendwann doch noch vor Sunny auffliegt. Seine Nerven liegen blank und er betrinkt sich in seiner Verzweiflung hemmungslos, bis plötzlich Sunny vor ihm steht: „Du kannst mir alles sagen. Egal, was es ist.“

Durch den Kollaps von Jonas verliert Alex einen wichtigen Job. Eindringlich versucht er seinem Stiefsohn klarzumachen, dass er sich nicht weiter so überarbeiten kann und Prioritäten setzen muss. Doch leider ist Jonas nicht besonders einsichtig

6. April 2017

GZSZ-Vorschau: Jonas bricht zusammen!

Jonas ist fix und fertig. Der Spagat zwischen seiner Werkstatt, dem Job im Spätkauf und den Vorbereitungen auf seine noch anstehenden Abi-Prüfungen zermürben ihn. Jonas ist praktisch ständig müde und bekämpft dies mit Energydrinks. Der Konsum der aufputschenden Getränke hindert ihn natürlich daran, nachts zu schlafen. Es kommt, wie es kommen muss, Jonas bricht auf offener Straße zusammen. Wie schlecht steht es um ihn?

Felix bekommt die Kurve nicht und belügt Sunny weiter. Allerdings plant ihn das schlechte Gewissen. Dabei will er Sunny doch heiraten und sie für den Rest ihres Lebens glücklich machen. Seine Gewissenbisse sind für Felix nur schwer auszuhalten und er ist kurz davor, seiner Verlobten endlich die Wahrheit zu sagen.

5. April 2017

Jasmin ist mit Katrins Trauer überfordert

Jule versucht mittels One Night Stand mit John ihren Liebeskummer wegen Tuner zu vergessen. Das schein im ersten Moment auch funktionieren, doch dann kommt das böse Erwachen und Jule wird wieder von ihrem gebrochenen Herzen geplagt. Sie hat aber keine Lust mehr, unter Tuners Ablehnung zu leiden und klingelt kurzerhand wieder bei John an.

Jasmin ist völlig verunsichert, wie sie mit Katrin nach dem Tod von Till umgehen soll. Kurzerhand schleppt sie ihre trauernde Mutter zu einem Wellnesstag, doch schon auf dem Weg dorthin wird Katrin von ihren Erinnerungen an Till eingeholt.

Lilly hat ihre Zukunft in Gefahr gebracht, weil sie den flüchtigen Chris vor der Polizei mit einem falschen Alibi gedeckt hat. Doch Chris ist auf dem Weg nach Rotterdam und ignoriert sämtliche Kontaktversuche von Lilly. Verzweifelt bittet diese Sunny um Hilfe: „Ich brauche deine Hilfe. Chris ist unschuldig. Wenn er sich nicht bei der Polizei meldet, fahnden die nach ihm. Du musst ihn anrufen. Bitte. Du bist die Einzige, die ihn dazu bringen kann, zurückzukommen.“ Doch Sunny gibt sich abweisend: „Ich kann da aber auch nichts machen.“ Fraglich, ob Lilly die Verlobte von Felix noch umstimmen kann.

4. April 2017

GZSZ-Vorschau: Chris flüchtet aus Berlin

Chris ist schockiert, sogar seine Freunde zweifeln mittlerweile an seiner Unschuld. Niemand glaubt ihm, dass Felix ihm den Brandanschlag anhängen will, egal wie er versucht sie davon zu überzeugen. Plötzlich wird ihm selber klar, dass seine Geschichte völlig absurd klingt. Aus Angs vor der Anhörung vor Gericht ergreift er die Flucht.

3. April 2017

GZSZ-Vorschau: Gerner und Elena geben sich ihren Gefühlen hin

Jule versucht Tuner eingeschnappt aus dem Weg zu gehen, nachdem er sie hat abblitzen lassen. Das ist leider gar nicht so einfach, weil er ihr ständig über den Weg läuft. Dann muss sie Tuner auch noch untersuchen, als er zum Routinecheck ins Krankenhaus kommt. Und immer noch fühlt sie sich zu ihm hingezogen…

Gerner will seine Gefühle für Elena nicht wahrhaben. Auch wenn sie eindringlich auf ihn einredet, er sträubt sich. Es spricht zu viel gegen eine Beziehung. Doch dann gibt er sich seinen Gefühlen doch hin.

31. März 2017

GZSZ-Vorschau: Wegen Emily droht Tussi Attack der Ruin

Es ist passiert, Elena und Jo Gerner haben sich wieder geküsst. Elena ist anschließend komplett versichert, während auch Gerner komplett überfordert ist. Als dann auch noch seine Tochter Johanna eine Bemerkung über seine Schwiegertochter macht, verlangt Gerner, dass Elena auszieht.

Emily und Paul können kaum die Finger voneinander lassen. Darunter leidet natürlich auch ihre Arbeit und obwohl Emily versucht sich zusammenzureißen, lässt sie sich immer wieder von Paul ablenken. Bis sie einen folgenschweren Fehler macht…

30. März 2017

GZSZ-Vorschau: Felix gewinnt wieder die Oberhand

Der fiese Plan von Felix geht auf, Sunny glaubt tatsächlich daran, dass sich Chris sein Alibi erkaufen wollte. Prompt drängt er seine Verlobte, eine Aussage bei der Polizei gegen seinen verhassten Bruder zu machen. Und tatsächlich denkt Sunny darüber nach, weil sie in Chris mittlerweile eine ernsthafte Gefahr für Felix sieht. Doch dann meldet sich ihr Gewissen.

Maren ist besorgt, weil Jonas sich völlig übernommen hat. Er halst sich immer mehr auf, doch Maren will nicht die Übermutter raushängen lassen und lässt ihren Sohn machen. Dem steht das Wasser mittlerweile bis zum Hals, doch dann entdeckt er die vermeintliche Lösung für seine Probleme.

29. März 2017

Jule fliegt vor Tuner auf!

Jule schämt sich in Grund und Boden als sie erfährt, dass ihre Lüge vor Tuner aufgeflogen ist. Verzweifelt versucht sie das Objekt ihrer Begierde davon zu überzeugen, dass sie nur aus Liebe zu ihm geflunkert hat. Doch Tuner hat die Schnauze voll von Jules Spielchen und macht ihr eine knallharte Ansage, auf die Jule jedoch lieber mit kindischem Trotz, statt reifer Einsicht reagiert.

Sophie hat sich entschieden, sie wird Leon nicht nach L. A. begleiten. Sophie will in Berlin bleiben und ihren Freundinnen Emily und Jasmin bei der Steuerprüfung unter die Arme greifen. Zum Glück nimmt Leon ihr diese Entscheidung nicht übel, doch dann sieht es so aus, als könne er selbst auch nicht fliegen…

28. März 2017

GZSZ-Vorschau: Gesteht Felix Sunny die Wahrheit?

Gerade als Jule ihrem Crush Tuner ihre Liebe gestehen will, werden die Turteltauben unterbrochen. Kurzerhand verschiebt sie ihr Vorhaben. Tuner ahnt mittlerweile schon, dass Jule sich nun doch endlich für eine feste Beziehung mit ihm entschieden hat. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf ihr bevorstehendes Date. Dummerweise erfährt Tuner vorher von Jules Lüge…

Leon will gemeinsam mit Oskar nach L. A. fliegen, um Vince bei seiner Restauranteröffnung zur Seite zu stehen. Kurzerhand entschließt sich Sophie, die zwei zu begleiten und die kleine Familie freut sich auf ihren gemeinsamen Trip in die USA. Doch dann erfahren Jasmin und Emily, dass eine Steuerprüfung ins Haus steht. Was soll Sophie jetzt tun? Entweder lässt sie ihre Freundinnen hängen, oder ihre Familie.

Felix und Chris werden versehentlich zusammen im Spätkauf eingesperrt. Chris appelliert eindringlich an seinen Bruder, Sunny endlich die Wahrheit über den Brandanschlag zu gestehen. Immerhin kann Chris mittlerweile seine Unschuld beweisen und Sunny hat eingewilligt, Felix zu heiraten. Will Felix seine zukünftige Frau wirklich weiter anlügen?

27. März 2017

GZSZ-Vorschau: Wendet sich das Blatt für Chris?

Felix fühlt sich nach Sunnys Heiratsantrag als Sieger. Zwischenzeitlich sieht es für Chris schlecht aus, die Polizei stellt die Suche nach dem Entlastungszeugen ein. Doch plötzlich bekommt Chris Hilfe von ganz unerwarteter Seite: Katrin.

Emily hat sich ihr Widersehen mit Paul anders vorgestellt und ist enttäuscht. Sie hatte extra einen früheren Flug genommen und schmollt nun. Doch Paul spielt das Spiel nicht mit. Er lässt seine zickige Freundin schmoren und erreicht genau damit sei Ziel.

24. März 2017

GZSZ-Vorschau: Jule baut einen Unfall

Jule schleicht zwar nonstop um Tuner herum, schafft es jedoch nicht, ihm ihre Liebe zu gestehen. Völlig gefrustet feiert sie, um ihren Herzschmerz zu vergessen und übertreibt dabei maßlos. Dadurch bringt sich Jule in eine ehr gefährliche Situation.

Paul hilft Jasmin dabei, die 500 Becher, die Anni zu viel bestellt hat, neu zu beschriften. Dabei denkt er aber nur an Emily, die er bald vom Flughafen abholen will. Paul ist verunsichert, weil sie so lange voneinander getrennt waren und natürlich läuft ihr Wiedersehen gründlich schief.

23. März 2017

GZSZ-Vorschau: Fliegen Elena und Gerner auf?

Elena reißt sich am Riemen und versucht ihre Gefühle für ihren Schwiegervater zu unterdrücken. Als sie schließlich völlig verzweifelt ihrer Tante ihr Herz am Telefon ausschüttet wie sehr sie unter ihrem Liebeskummer leidet, belauschen Johanna und Katrin versehentlich das Gespräch.

Chris schafft es nicht, die Beweise gegen Felix rechtzeitig zu sichern und muss seinem verhassten Bruder dessen Laptop wohl oder über wiedergeben. Er beauftragt Lilly, ihm das Gerät schnell wiederzubeschaffen. Doch dummerweise ist bereits das Misstrauen von Felix erwacht.

22. März 2017

GZSZ-Vorschau: Gerner kann Elena nicht länger widerstehen

Elena und Jo Gerner sind sich einig, dass sie sich auf keinen Fall aufeinander einlassen dürfen. Sie versuchen einfach ihre Gefühle füreinander zu ignorieren und ihren Alltag weiterzuleben. Doch Elena scheint genau die Frau zu sein, nach der Jo Gerner sich sehnt. Sie steht in allen Situationen zu ihm und weicht nicht von seiner Seite. Es fällt Dr. Gerner immer schwerere, seiner bildhübschen Schwiegertochter zu widerstehen.

Die Schlinge um Chris‘ Hals wird immer enger. Er muss dringend seine Unschuld beweisen, sonst wandert er für viele Jahre im Gefängnis. Doch sein Zeuge bleibt unauffindbar. Chris will die Flinte schon fast ins Korn werfen, da unterläuft Felix en gravierender Fehler…

21. März 2017

Jasmin gibt Sunny Beziehungstipps

Sunny ist es leid, sich immer wieder und wieder mit Felix zu streiten. Sie kann einfach nicht verstehen, warum Felix es gleich persönlich nimmt und ihr Gefühle für Chris unterstellt, nur weil sie ihn in Schutz nimmt. Bis Jasmin sie mit der Nase darauf stößt, dass Felix vielleicht immer noch unter der geplatzten Verlobung leidet. Also fasst Sunny einen Entschluss.

Maren kann die Pläne von Jonas nicht abwenden. Er ist fest entschlossen, die Roller-Werkstatt wieder anzumieten. Maren ist erleichtert, als das Vorhaben am nötigen Kleingeld scheitert. Doch so leicht lässt Jonas sich nicht unterkriegen, er gibt nicht auf.

20. März 2017

GZSZ-Vorschau: Kommen sich Tuner und Jule doch wieder näher?

Lilly ist verunsichert. Der Kuss mit John scheint ihm durchaus gefallen zu haben und nun fürchtet sie, ein peinliches Gespräch mit ihm führen zu müssen. Als John sie um ein Date bittet, redet sie sich raus, doch damit macht sie alles noch viel schlimmer.

Jule versinkt mal wieder im Chaos. Tuner hat ihr deutlich gesagt: „Jeder macht sein Ding und gut ist.“ Nun ist nicht nur ihr Herz ein Scherbenhaufen, leider ist bei ihrer wilden Party das Mosaik von Bommel zu Bruch gegangen, an dem Katrin so sehr hängt. Tuner fasst sich ein Herz und hilft der chaotischen Blondine dabei, es wieder zusammenzukleben. Plötzlich kleben ihre Ärmel aneinander fest. Kommen sie sich dank dieses Missgeschicks doch wieder näher?

17. März 2017

GZSZ-Vorschau: Was läuft da zwischen Lilly und John?

Um sich von Tuners Zurückweisung abzulenken, organisiert Jule einen Mädelsabend. Leider läuft der Abend ziemlich aus dem Ruder und nach einer wilden Party landet Jule vor Tuners Tür und blafft ihn an. Als Tuner ihr dann klarmacht, dass sie zu unreif für ihn ist, beschließt Jule verletzt, den Kontakt zu Tuner abzubrechen.

Lilly ist ziemlich irritiert. Plötzlich schickt John ihr nämlich Liebesbotschaften, dabei ist doch zwischen ihr und John alles geklärt. Doch dann erfährt Lilly, dass der kleine Oskar ihr die romantischen Smiley-Nachrichten geschickt hat. Aber natürlich wird im Kiez bereits wieder darüber spekuliert, was zwischen John und Lilly läuft. Die finden das erst ganz witzig, doch plötzlich wird es ernst…

16. März 2017

Bringt Sunny Chris wieder ins Gefängnis?

Felix hat es geschafft, seine Bruder Chris hat die Kontrolle verloren, nachdem Felix ihn bis aufs Blut gereizt hat. Nun ist er zufrieden und freut sich, dass Chris nun wohl wieder in der Untersuchungshaft landet, wo ihn Rosa gerade erst rausgeboxt hat. Allerdings müsste Sunny eine Zeugenaussage machen, damit Chris wieder hinter Gittern landet Und das bringt Sunny einfach nicht über sich. Wütend konfrontiert Felix seine Freundin mit dem Verdacht, sie würde Gefühle für Chris haben. Daraufhin zieht Sunny Konsequenzen.

Jule leidet darunter, dass Tuner distanziert ihr gegenüber ist. Trotzdem versucht sie natürlich zu respektieren, dass er Abstand braucht. Doch dann erfährt Jule, dass Tuner das Geburtstagsgeschenk für seine Mutter verloren hat. Kurzerhand taucht sie auf der Geburtstagsfeier auf, um die ursprünglich geplante Rock'n'Roll-Einlage zu tanzen. Das ist eigentlich nicht in Tuners Sinn….

15. März 2017

GZSZ-Vorschau: Gerner gesteht Alex seine Gefühle für Elena

Als Elena sich auf ein Date mit einem Gast aus dem Vereinsheim einlässt, brodelt in Jo Gerner die Eifersucht. Irritiert vertraut er sich seinem Freund Alex an. Der redet ihm ins Gewissen, das Elena ja immer noch seine Schwiegertochter ist.

Felix steht unter Druck, weil Rosa dafür gesorgt hat, dass Chris wieder auf freiem Fuß ist. Als er dann auch noch erfährt, dass Sunny versucht den wahren Brandstifter zu finden und somit die Unschuld von Chris zu beweisen, reicht es ihm. In der Gegenwart von Sunny versucht Felix seinen Bruder zu provozieren, um ihn vor Sunny bloßzustellen.

14. März 2017

Jonas fliegt auf - ihm droht der Rauswurf!

Jonas sitzt in der Klemme. Der Nachholtermin für seine geschwänzte Klausur steht fest, doch ausgerechnet jetzt muss Jonas die Schicht von Danny im Späti übernehmen. Mesut setzt Jonas unter Druck, dass er ihm kündigt, wenn er nicht für seinen Kollegen einspringt. Der Rauswurf droht! Also wendet er sich in seiner Verzweiflung an Alex. Dabei rutscht ihm versehentlich raus, dass er die Klausur geschwänzt hat und nun nachschreiben muss. Alex hat Mitleid und springt für Jonas im Spätkauf ein, da steht plötzlich Maren vor ihm und Alex gerät in Erklärungsnot.

Chris ist verzweifelt, niemand glaubt ihm. Auch wenn Rosa ihn aus dem Gefängnis geholt hat, scheint sie Felix mehr zu glauben und zweifelt somit an der Unschuld von Chris. Auch Sunny hat sich hinter Felix gestellt, ein Stich ins Herz für den gebeutelten Chris. Zumindest scheinen seine Freunde noch zu ihm zu stehen und wollen ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen. Und plötzlich will sich auch Sunny die Geschichte von Chris nochmal anhören.

13. März 2017

Hält Rosa ihren Sohn Chris für gefährlich?

Der kleine Oskar bedrängt Leon und Sophie, ihm ein Geschwisterchen zu schenken. Der kleine Mann wünscht sich so sehr einen Spielkamerad. Sophie kann zu dem Thema aktuell noch gar nichts sagen und Leon steht in diesem Punkt voll und ganz hinter seiner Frau. Um die zwei davon zu überzeugen, dass er wirklich Gesellschaft bracht, schleppt Oskar kurzerhand einen Hamster an. Da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert.

Rosa kommt extra nach Berlin, um ihren Sohn Chris aus der U-Haft zu holen. Das passt Felix natürlich gar nicht. Als versucht er sie davon zu überzeugen, dass sein Bruder gefährlich ist und ihm mit dem Brandanschlag aus Eifersucht schaden wollte. Als Rosa sich mit Chris unterhält, empfindet sie ihren Sohn plötzlich selbst als etwas schräg. Möglicherweise hat Felix es geschafft seine Mutter davon zu überzeugen, Chris sei gefährlich.

10. März 2017

Katrin flüchtet sich in Alkohol und Schlaftabletten

Große Sorge um Katrin, tut sie sich in ihrer Trauer um ihre große Liebe Till etwas an? Eigentlich ist sie in Schweden, um Tills letzten Wunsch zu erfüllen. Seine Urne soll dort ihren letzten Platz in einer Bar finden. Doch Katrin kann nicht loslassen und verschanzt sich mit Tills Asche, Alkohol und Schlaftabletten in ihrem Hotelzimmer. Zu Hause in Berlin sind Maren und Jo Gerner mehr als besorgt. Am Telefon werden sie von Katrin nur abgewimmelt und Jo versucht, Maren zu beruhigen: „Wenn Katrin noch mehr Zeit zum Trauern braucht, müssen wir das wohl akzeptieren.“ Doch Maren spürt, dass etwas nicht stimmt und ihre beste Freundin sie jetzt sofort braucht. Hoffentlich ist sie noch rechtzeitig bei Katrin, bevor die Trauernde eine große Dummheit begeht.

Leon und Sophie genießen endlich mal wieder ungestörte Zweisamkeit. Doch plötzlich steht Oskar vor ihnen und überrascht sie beim Sex. Natürlich hat der kleine Mann Fragen, was sein Papa und Sophie da treiben. Es führt also kein Weg an einer sofortigen Aufklärung vorbei. Doch dann reißt Oskar eine tiefe Wunde wieder auf und fragt, wann er ein Geschwisterchen bekommt.

09. März 2017

Elena hat sich in Gerner verliebt

Elena tritt auf die Notbremse. Sie hat sich tatsächlich in ihren eigenen Schwiegervater verliebt und der Kuss hat alles noch schlimmer gemacht. Also packt sie kurzerhand ihre Sachen und will ausziehen. Doch Gerner hält sie auf, er ahnt schließlich nichts von ihren Gefühlen: „Elena, mach dir keine Gedanken. Ich mache mir auch keine. Ich weiß, dass es gerade nicht so leicht für dich ist und da passieren schon einmal komische Sachen. Johanna und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn du bleibst.“ Elena lässt sich umstimmen und versucht sich zusammenzureißen. Doch dann sitzt sie wieder nach einer romantischen Liebekomödie mit ihrem Schwiegervater bei einem Glas Rotwein zusammen.

Tuner versucht ebenfalls gegen seine Gefühle anzukämpfen. Egal was er versucht, Jule geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Doch ein Abend unter Kumpels mit Paul scheint dem Liebeskummergeplagtem endlich zu helfen. Endlich sieht er ein Licht am Horizont und ist plötzlich optimistisch, dass er bald über Jule hinweg sein wird. Prompt klingelt es und Jule steht vor der Tür um ihm zu erklären, wie sehr sie ihn vermisst.

08. März 2017

Sunny hält Chris für unschuldig

Sunny glaubt fest daran, dass Chris unschuldig ist. Gemeinsam mit Lilly, Anni und Tuner überlegt sie, wie die Fingerabdrücke von Chris auf den Molotow-Cocktail gekommen sein könnten. Über die Grübelei vergisst sie völlig, dass Felix mit einer Rauchvergiftung zu Hause sitzt und auf sie wartet. Schließlich sucht Felix nach Sunny und findet sie im Vereinsheim bei Tuner. Dass seine Freundin so besorgt um seinen verhassten Bruder ist, passt Felix natürlich gar nicht in den Kram. Entnervt versucht er Sunny davon zu überzeugen, dass Chris den Brand doch gelegt hat: „Vielleicht ist er ja schuldig. Wenn ihm jemand in die Quere kommt, dann wird er extrem, radikal. Er war schon immer so. Warum willst du das nicht sehen?“ Schafft Felix es, Sunny umzustimmen?

Elena sitzt in der Zwickmühle, sie kann ihre Gefühle für ihren Schwiegervater nicht unterdrücken. Und trotzdem fühlt sie sich schlecht, schließlich ist Jo Gerner der Vater ihres verstorbenen Ehemannes Dominik. Überfordert von der Situation beschließt sie auf Abstand zu gehen und sich eine neue Wohnung zu suchen.

07. März 2017

Chris landet im Gefängnis

Noch im Krankenhaus wird Chris von der Polizei verhaftet. Der Kommissar ist sicher, dass er in ihm den Schuldigen für den Brandanschlag auf die Lagerhalle gefunden hat: „Sie waren wütend auf Herrn Benecke, damit haben Sie ein Motiv und wir haben Ihre Fingerabdrücke.“ Chris versteht gar nichts mehr. Es ist ihm ein Rätsel, wie seine Fingerabdrücke auf die Flasche kommen. Nur leider fehlt ihm ein Alibi und ist rastlos, wie er nun seine Unschuld beweisen kann, um wieder aus dem Gefängnis entlassen zu werden.

Jonas ist fest entschlossen im Rollerbusiness durchzustarten. Natürlich mangelt es ihm am nötigen Kleingeld, aber Mama Maren kann helfen. Dafür muss Jonas allerdings versprechen, dass für ihn das Abitur an erster Stelle steht. Erst willigt er natürlich ein, doch kaum sicher Maren ihm finanzielle Unterstützung zu, schlägt er plötzlich ganz andere Töne an.

06. März 2017

Felix bringt sich in Lebensgefahr!

Die Katze ist aus dem Sack, Mesut kennt nun die ganze Wahrheit über Emma. Und auch er kann sich endlich überwinden ihr zu beichten, dass er gar kein Arzt ist. Mesut ist prompt noch verliebter in die Frau an seiner Seite und ist davon überzeugt, dass er endlich glücklich werden könnte. Doch dann erhält Emma ein Jobangebot, für das sie Berlin verlassen und nach Frankfurt ziehen müsste…..

Der Plan seinem Bruder Chris die Brandstiftung anzuhängen, geht mächtig daneben. Felix gerät selbst in Lebensgefahr und landet schließlich mit einer schweren Rauchvergiftung im Krankenhaus. Chris und Sunny sin natürlich sehr besorgt um Felix, dessen größte Sorge nun allerdings ist, dass er Chris nun doch nichts anhängen kann und die Polizei gar nicht erst auf die Idee kommt, Chris könnte das Feuer gelegt haben.

03. März 2017

Anni spielt mit ihrer Gesundheit

Mesut steht kurz davor, von Emma enttarnt zu werden. Sie steht nämlich urplötzlich im Späti vor ihm und Pseudo-Doktor Mesut hat gerade Schicht. Panisch redet er sich raus und tischt seiner Flamme neue Ausreden und Lügen auf, doch irgendwie beschleicht ihn doch das Gefühl, dass Emma ihm nicht glaubt. Also beschließt er, reinen Tisch zu machen. Aber was Emma ihm dann eröffnet, überrumpelt Mesut komplett.

Anni spielt mit ihrer Gesundheit. Sie leidet unter Hörproblemen und lässt sich aufgrund dessen im Jeremias-Krankenhaus untersuchen. Dort wird entschieden, dass Anni lieber über Nacht in der Klinik bleiben soll und ihre Halbschwester Jule will sich um sie kümmern. Das gefällt Anni natürlich überhaupt nicht, sie will unbedingt zum Abschiedskonzert ihrer Lieblingsband und plant, aus dem Krankenhaus türmen. Die Situation überfordert Schwesternschülerin Jule und sie schließt die widerspenstige Anni kurzerhand einfach ein.

02. März 2017

Felix haut Chris übers Ohr

Während Chris darauf wartet, dass endlich der Pachtvertrag von Benecke zurückkommt, arbeitet sein Bruder Felix weiterhin gegen ihn. Vor Chris wahrt Felix die gute Miene und stachelt ihn sogar noch an, ein Video fürs Crowdfunding zu produzieren. Als dann plötzlich die Absage des Grundstückseigentümers kommt, fällt Chris aus allen Wolken.

Und auch in Liebesdingen bleibt es chaotisch. Während sich Gerner darüber klar wird, dass er auf gar keinen Fall eine Liebesbeziehung mit seiner Schwiegertochter Elena anfangen darf und klare Grenzen zieht, trauert Jule Tuner hinterher. Nachdem Tuner ihre Beziehung beendet hat, fürchtet Jule nun, ihn für immer verloren zu haben.

01. März 2017

Tuner gibt Jule noch eine Chance

Elena versucht sich gegen ihre Gefühle für Jo zu wehren. Doch dann wird Elena krank und Jo Gerner ist für sie da und kümmert sich rührend um sie. Dabei bleiben beide Seiten alles andere als kalt.

Tuner versucht der coole Macker zu sein. Doch in Wahrheit verletzte es ihn sehr, dass sich Jule und Jonas geküsst haben. Trotzdem lässt er sich nochmal auf sie ein, muss aber schnell einsehen, dass er einfach nicht der Typ für eine lockere Affäre ist. Also zieht Tuner schweren Herzens die Konsequenz en und beendet seine Beziehung mit der unsteten Jule.

28. Februar 2017

Jule und Tuner nähern sich wieder an

Alle Pärchen im Kiez scheinen nur ein Ziel zu haben: John und Lilly miteinander zu verkuppeln. Völlig genervt gehen sie zusammen was trinken und werden am nächsten Morgen beobachtet, wie sie gemeinsam Johns Wohnung verlassen.

Jule und Tuner vermissen sich und Jule sucht zaghaft wieder den Kontakt. Doch dann bekommt Tuner mit, dass Jule mit Jonas geknutscht hat..

Auch bei Chris und Felix kommt es durch die gemeinsame Arbeit an Chris Projekt zu einer Annäherung. Doch dann erkennt Felix, dass Chris en Kampf um Sunny nicht aufgeben wird. Da nimmt Felix seine Rachepläne wieder auf.

27. Februar 2017

GZSZ: Rosa Lehmann kehrt zurück

Überraschende Wendung auf dem GZSZ-Kiez: Rosa Lehmann kehrt zurück, und sie will sich endlich mit ihrem Sohn Chris aussprechen. Sie bietet ihm sogar an, ihn bei seiner Aktion zu unterstützen. Zunächst ist Chris skeptisch, doch Rosa lässt nicht locker. Und plötzlich steht er zwischen Rosa und seinem Bruder Chris, denn beide wollen seine Gunst.

Der Grund für den Streit zwischen Rosa und Felix: Er will Chris ein Grundstück verpachten, Rosa ist strikt dagegen."Mit diesem Grundstück begibst du dich in ihre Abhängigkeit. Du lässt dich kaufen," redet sie ihm ins Gewissen. Wie sich Chris entscheiden wird und wie der Familienstreit ausgeht, zeigt sich diese Woche bei GZSZ.

24. Februar 2017

GZSZ: Emily geht auf Paul zu

Emily (Anne Menden) versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass es richtig war mit Paul (Nikals Osterloh) Schluss zu machen. Nach einem Gespräch mit Jasmin (Janina Uhse) ändert sie aber ihre Meinung und will sich wieder mit Paul vertragen. Und auch Paul sucht die Aussprache mit ihr. Doch die Zeit drängt, schließlich wird Emily bald abreisen.

Mesut (Mustafa Alin) gerät aufgrund seiner Arzt-Lüge ganz schön in Stress, als Emma bei ihm übernachten will. Er präpariert seine Wohnung und schafft es auch Emma durch den Kiez zu steuern, ohne jemandem von seinen Freunden zu begegnen. Doch schon am nächsten Tag droht seine Lüge aufzufliegen.

Elena (Elena García Gerlach) ist ziemlich gerührt von Gerners (Wolfgang Bahro) Versuchen seine Tochter aufzuheitern. Schließlich vermisst die Katrin sehr. Als es ihr schließlich gelingt Johanna Trost zu spenden, dankt ihr Gerner. Er erzählt ihr auch, wie sehr er sich um Katrin sorgt, was bei Elena dazu führt, dass sie von ihren Emotionen übermannt wird.

23. Februar 2017

Emily trifft eine Entscheidung

Emily (Anne Menden) und Jasmin (Janina Uhse) erhalten eine Einladung in die USA zu reisen. Eigentlich tolle Nachrichten, doch Emily ist super verliebt in Paul (Niklas Osterloh) und fürchtet, dass eine lange Trennung ihrer noch jungen Beziehung schaden könnte. Zusätzlich keimt in ihr wieder der Verdacht auf, Paul könnte immer noch nicht über Eva hinweg sein. Daraufhin trifft sie eine harte Entscheidung.

Chris (Eric Stehfest) traut dem Angebot seines Bruders nicht so ganz. Doch Felix (Thaddäus Meilinger) legt sich ins Zeug, dass Chris doch auf seinen Plan hereinfällt. Wird es ihm gelingen?

Eigentlich versucht Elena (Elena García Gerlach) Gerner (Wolfgang Bahro) aus dem Weg zu gehen, doch als er ihr das Angebot macht ihr Gästezimmer neu zu gestalten, fährt sie mit ihm ins Möbelhaus. Und dort haben die beiden richtig Spaß miteiander und werden auch gleich für ein Paar gehalten.

22. Februar 2017

Felix hat es auf Chris abgesehen

Jule (Luise von Finckh) hat Jonas geküsst. Schlecht will sie sich deswegen aber nicht fühlen, schließlich ist sie ja eigentlich Single, wie sie gegenüber Lilly (Iris Mareike Steen) betont. Doch Tuner (Thomas Drechsel) erzählt sie nichts von dem Kuss. Dass irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist wird dem aber trotzdem klar und so spricht er Jule darauf an, die nicht ganz so gut reagiert.

Leon (Daniel Fehlow) wird klar, dass er doch nicht mehr nach Amerika möchte und Sophie (Lea Marlen Woitack), dass sie Leon nicht gehen lassen kann. Und endlich finden die beiden wieder zueinander.

Felix (Thaddäus Meilinger) sucht in Chris' (Eric Stehfest) Wohnwagen nach einer Möglichkeit, um ihn fertigzumachen und entwickelt einen fiesen Plan.

21. Februar 2017

Sophie und Leon nähern sich an

Sophie (Lea Marlen Woitack) und Leon (Daniel Fehlow) sprechen endlich ganz offen über ihre Gefühle und alles was passiert ist. So offenbart Sophie Leon, dass sie sich schuldig fühlt, was Lenis Tod angeht und möchte von ihm auch, dass er ihr von der Beerdigung erzählt. Finden die beiden nun wirklich wieder zueinander?

Bei Jule (Luise von Finckh) herrscht Gefühlschaos. Eigentlich ist sie mit Tuner (Thomas Drechsel) glücklich, doch dann bezeichnet sie ihn unbeabsichtigt als ihren Freund und erwischt sich auch dabei wie sie ihn innig ansieht. Ihre Reaktion: Sie sagt ein Treffen mit Tuner ab und küsst sogar kurzerhand einen anderen.

Die Situation zwischen Felix (Thaddäus Meilinger) und Chris (Eric Stehfest) ist äußerst angespannt. Als Felix auch noch mitbekommt, dass sich sein Bruder tatsächlich Hoffnungen macht, was Sunny (Valentina Pahde) angeht, ist für ihn endgültig Schluss mit lustig.

20. Februar 2017

Sophie kämpft um Leon

Sophie (Lea Marlen Woitack) gelingt es, sich endlich ihrer Trauer zu stellen und sich von Leni zu verabschieden. Als sie erfährt, dass Leon (Daniel Fehlow) immer stärker überlegt, in die USA zu fahren, fürchtet sie, ihn zu verlieren. Doch sie will nicht aufgeben und bringt Leon an einen besonderen Ort.

Marens (Eva Mona Rodekirchen) erotische Fotos verbreiten sich rasant im Internet. Klar, dass sie deswegen zunächst ganz schön sauer ist. Doch das ändert sich ein wenig, als sie im Mauerwerk nicht nur mehr Trinkgeld sondern auch Komplimente und Telefonnummern bekommt. Zusätzlich gefällt ihr, dass Alexanders (Clemens Löhr) Eifersucht langsam geweckt wird.

Zwischen Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) kriselt es ein bisschen. Der Grund: Paul hält sich nach ihrem Date ganz schön zurück und Emily findet das gar nicht gut. Sofort glaubt sie, dass er noch nicht über Eva hinweg ist und verhält sich ihm gegenüber deswegen ziemlich kühl. Doch als Paul klar wird, was eigentlich los ist, erklärt er Emily seine Beweggründe und die beiden finden wieder zueinander.

17. Februar 2017

Emily und Paul kommen sich näher

Aufregung pur! Bei Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) steht das erste Date an. Und für das legt sich besonders Paul richtig ins Zeug. Dumm nur, dass der Abend unerwartet im Krankenhaus endet. Doch dort lässt es sich Paul trotzdem nicht nehmen Emily zu küssen.

Nach der Arbeit für Tussi Attack will Alexander (Clemens Löhr) wieder mehr als Modefotograf arbeiten. Maren (Eva Mona Rodekirchen) ist davon echt angetan und stimmt spontan erotischen Aufnahmen zu. Schön findet sie sich auf den Bildern allerdings nicht, da sie die Nacht zuvor nicht geschlafen hat. Und dann findet sie die Bilder auch noch an dem denkbar ungünstigsten Ort.

Sophie (Lea Marlen Woitack) weiß, was passieren muss, damit sie und Leon (Daniel Fehlow) wieder eine Chance haben. Sie muss mit ihrer Vergangenheit abschließen. Und Oskar hat auch schon eine Idee, wie sie den Tod von Leni endgültig bewältigen kann. Wird sie es schaffen?

16. Februar 2017

Zwischen Anni und Jule kommt es zum Streit

Jule (Luise von Finckh) plant sich trotz ihrer Affäre mit Tuner (Thomas Drechsel) noch mit jemand anderem zu treffen. Anni (Linda Marlen Runge) findet das gar nicht gut und nutzt eine Autofahrt, um mit Jule darüber zu reden. Leider fangen die beiden einen Streit miteinander an und Anni erleidet einen Hörsturz. Jule versucht daraufhin ihre Freundin dazu zu bringen zum Arzt zu gehen, doch die will nicht.

Nachdem Paul (Niklas Osterloh) gehört hat, was Jasmin (Janina Uhse) gesagt hat, fasst er den Entschluss, weiter um Emily (Anne Menden) zu kämpfen. Hilfe bekommt er dabei von Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jasmin, die es hinkriegen, dass Paul für Tussi Attack als Model einspringt. Emily findet das aber gar nicht lustig und sorgt letztendlich dafür, das Paul das Shooting abbricht. Doch genau das bringt bei Emily den Sinneswandel.

Leon (Daniel Fehlow) ist zurück aus den USA, Sophie gibt er aber nicht Bescheid. Stattdessen geht er mit Maren (Eva Mona Rodekirchen) und John (Felix von Jascheroff) feiern und hat dabei endlich wieder richtig Spaß. Sophie hofft derweil, dass sie und Leon wieder zueinanderfinden, doch der sieht das ein wenig anders.

15. Februar 2017

GZSZ: Platzt die Verlobung?

Eigentlich schienen Sunny und Felix auf Wolke sieben zu schweben. Ganz romantisch hielt er um ihre Hand an und sie sagte Ja. Doch der Verlobungsring an ihrem Finger bereitet Sunny zunehmend Kopfzerbrechen. Hat sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Der Grund für ihre Zweifel hat auch einen Namen: Chris. Immer wenn sie Felix' Bruder begegnet, bekommt sie Herzklopfen. Hat sie sich etwa doch für den falschen Bruder entschieden? Chris ist jedenfalls davon überzeugt, besser zu Sunny zu passen und sagt ihr das auch ins Gesicht. Und tatsächlich entschließt sie sich dazu, Felix den Ring zurückzugeben. " Dieser Ring, der macht mir so viel Stress ", gesteht sie ihm. Ob das die Trennung bedeutet?

10. Februar 2017

Elena entwickelt Gefühle für Gerner

Gerner (Wolfgang Bahro) bietet Elena (Elena García Gerlach) nicht nur einen Job als Übersetzerin an sondern versichert ihr auch erneut, dass sie Teil seiner Familie ist. Elena zeigt sich davon nicht nur gerührt, sie merkt auch, dass sie Gefühle für Gerner entwickelt. Grund genug für sie, ihn zu einem Essen zu überreden. Als sie fürchten muss, dass Gerner in einen Unfall verwickelt sein könnte, wird sie von großen Sorgen geplagt. Doch als es schließlich Entwarnug gibt, fällt ihr ein Stein vom Herzen und sie betrachtet innig ein zufällig entdecktes Foto von ihm. Könnte es sein, dass sie sich ein wenig in Gerner verliebt hat? Zeitgleich kommt Gerner aber einer anderen Frau näher.

Maren (Eva Mona Rodekirchen), Jasmin (Janina Uhse) und Anni (Linda Marlen Runge) haben zunächst keine Idee, was sie tun könnten um die Journalistin davon abzuhalten zu Katrin (Ulrike Frank) nach Schweden zu fahren. Doch Anni erkennt, dass sie schon mal mit Viola Peters geflirtet hat und so entwickeln sie einen Plan: Anni macht sich an Viola heran und schafft es sie davon zu überzeugen, dass Katrin wirklich auf den Malediven ist.

Nach Pauls (Niklas Osterloh) Geständnis verabredet sich Emily (Anne Menden) mit ihm. Doch als sie von seinen Himalaya-Plänen Wind bekommt, erscheint sie nicht und kapselt sich auch total ab. Paul will das aber nicht hinnehmen und macht Emily deutlich, dass er für sie da ist.

09. Februar 2017

Maren versucht Katrin zu helfen

Maren (Eva Mona Rodekirchen) erfährt, dass eine Journalistin auf Katrin (Ulrike Frank) bezogen, eine Story vermutet und macht sich deswegen Sorgen um ihre Freundin. Da sie verhindern will, dass Katrin in Schweden gestört wird versucht sie die Journalistin abzulenken. Leider klappt das nicht ganz wie geplant.

Tuner (Thomas Drechsel) ist überglücklich, dass Jule (Luise von Finckh) sich öffentlich zu ihm bekannt hat. Jule wiederum freut sich, dass sie jetzt weiterhin in der WG wohnen kann. Im Gegensatz zu Tuner hat sie aber eine andere Sicht auf ihre Affäre. Denn die wird ihr schon jetzt ein bisschen zu eng.

Emily (Anne Menden) hat keine Lust sich von Paul (Niklas Osterloh) mit einem Kletterausflug ablenken zu lassen. Trotz dem Besuch ihrer Freunde und Familie hat sie an ihrem Hochzeitstag aber mit den Erinnerungen an Tayfun zu kämpfen. So entschließt sie sich also doch noch in die Kletterhalle zu gehen, um endlich an etwas anderes denken zu können. Dort erzählt Paul ihr schließlich warum er nach Berlin zurückgekehrt ist.

08. Februar 2017

Felix versucht die Hoffnung nicht aufzugeben

Dass Felix (Thaddäus Meilinger) Sunny (Valentina Pahde) einen Antrag machen will setzt Chris (Eric Stehfest) ganz schön zu. Seine große Hoffnung, dass Sunny den Antrag nicht animmt schwindet aber stark, als ihm klar wird, wie verliebt die beiden eigentlich sind.

Tuner (Thomas Drechsel) wird von ersten Zweifeln, was Jule (Luise von Finckh) angeht, geplagt. Die wiedderum möchte trotzdem den Tag mit ihm genießen und nimmt ihn mit in ein Requistenlager. Während sie dort damit angibt, dass sie sich vor nichts fürchtet, kriegt Tuner dann doch mit was ihre Schwachstelle ist. Und so kann er sich vor ihr als Held beweisen. Ihr Dank: Sie steht öffentlich zu ihm.

John (Felix von Jascheroff) und Philip (Jörn Schlönvoigt) gelingt es Paul (Niklas Osterloh) zu überreden, die Küche neu zu planen. Komisch wirkt auf ihn aber, dass Emily (Anne Menden) das überhaupt nicht zu kümmern scheint. Als Paul schließlich erfährt, warum Emily so down ist, hat er ein gewagtes Ablenkungsmanöver für sie parat.

07. Februar 2017

Elena ist überrascht

Elena (Elena García Gerlach) befürchet, dass sie Gerner (Wolfgang Bahro) das Geschäft versaut hat und er deswegen böse auf sie ist. Als sie Gerner schließlich von Sanchez Belästigung erzählt, glaubt er ihr. Vollkommend überraschend für Elena -Gerner lässt daraufhin den Geschäftsdeal platzen. Als Gerner Elena schließlich auch noch sagt, dass sie Teil seiner Familie ist und niemand so mit ihr umgehen darf, ist Elena total gerührt und gewinnt zum ersten Mal einen neuen Blick auf Gerner.

Tuner (Thomas Drechsel) und Jule (Luise von Finckh) wollen nicht, dass jemand von ihrer Affäre erfährt. Immer wieder werden sie in ihrer geheimen Zweisamkeit gestört und werden letztendlich auch noch inflagranti erwischt.

Felix (Thaddäus Meilinger) hat Chris (Eric Stehfest) gleich zweimal geholfen: Bei der Prügelei stand er ihm zur Seite und auch vor der Polizei nimmt er ihn in Schutz. Doch Chris ist nicht besonders dankbar. Felix wird schließlich auch klar, was mit Chris los ist und entschuldigt sein Verhalten. Auch Chris will sich seinem Bruder wieder annähern, bis er eine entscheidende Neuigkeit erfährt: Felix will Sunny (Valentina Pahde) bitten seine Frau zu werden!

Elena teilt aus

Elena (Elena García Gerlach) ist fassunglos darüber, dass Herr Sanchez sie begrabscht hat. Doch sie traut sich nicht Gerner (Wolfgang Bahro) davon zu erzählen, da sie Angst hat, dass Geschäft könnte platzen. Aber der Argentinier lässt nicht locker und wird wieder zudringlich. Die Situation eskaliert und Elena gibt ihm eine Ohrfeige und das vor den Augen Gerners.

Nachdem Maren (Eva Mona Rodenkirchen) schließlich von Jonas' (Felix van Deventer) Rollerkauf erfährt, macht sie sich große Sorgen um sein Abitur. Alexander (Clemens Löhr) schlägt sich aber auf Jonas Seite und so gelingt es den drei sich erstmal auf einen Kompromiss zu einigen.

Die ersten Tiny Huts für das Obdachlosenprojekt sind fertig. Eigentlich wären das gute Nachrichten für Chris (Eric Stehfest), doch dann kommt heraus, dass es Probleme mit den Hütten gibt. Zu allem Überfluss ist sich der Fabrikant keiner Schuld bewusst. Kein Wunder, dass Chris richtig wütend wird und den Fabrikanten konfrontieren will. Felix (Thaddäus Meilinger) versucht ihn zu beruhigen, doch Chris ist überhaupt nicht zugänglich. Wird Felix doch noch zu ihm durchdringen?

03. Februar 2017

Tuner steht zu seinen Gefühlen

Tuners (Thomas Drechsel) Eifersuchts-Ausbruch holt ihn ein, denn Jule (Luise von Finckh) fand das überhaupt nicht angebracht und stellt ihn zur Rede. Im ersten Moment sucht er deswegen den einfachen Ausweg und spielt die ganze Angelegenheit herunter. Doch später entscheidet er sich für einen mutigen Schritt und offenbart Jule seine Gefühle. Doch die erwidert Tuners starke Gefühle leider nicht so ganz. Wie wird es mit den beiden weitergehen?

Statt sich auf sein Abitur zu konzentrieren hat Jonas (Felix van Deventer) nur Augen für seinen Roller. Kein Wunder, dass sich Maren (Eva Mona Rodekirchen) Sorgen macht. Verkaufen möchte Jonas seinen Roller auf keinen Fall, schließlich würde er nicht genügend Geld bekommen. Doch dann findet sich doch eine Interessentin, die Jonas den Roller zu einem Wahnsinnspreis abkauft. Und was macht Jonas? Er kauft sich von dem Geld drei weitere Roller.

Gerner (Wolfgang Bahro) hat dieses Jahr keine Lust seinen Geburtstag zu feiern. Doch Elena (Elena García Gerlach) und Sunny (Valentina Pahde) entscheiden sich dazu ihn mit einem Brunch zu überraschen. Blöd nur, dass der fast scheitert, da sich ein argentinischer Geschäftspartner von KFI ankündigt. Die Lösung: Sunny und Elena können Gerner überzeugen den Geschäftsmann einfach einzuladen. Elena fungiert dann auch als Dolmetscherin und versucht Hernn Sanchez zu unterhalten. Das scheint ihr auch zu gelingen, schließlich beginnt der auf einmal mit ihr zu flirten.

02. Februar 2017

Wird es Katrin gelingen sich endgültig von Till zu verabschieden?

Heute Abend begibt sich Katrin (Ulrike Frank) auf ihre letzte Reise mit Till (Merlin Leonhardt). Ihr Ziel: Kopenhagen. Denn dort möchte Till seine letzte Ruhe finden, wie er ihr vor seinem Tod erzählt hatte. Ganz unkonventionell soll seine Urne in einer Bar stehen - umgeben von Absinthflaschen. Während der Fahrt lässt Katrin ihren Tränen freien Lauf. Als sie endlich angekommen ist, wird ihr sofort klar, dass dies der perfekte Ort für Tills Urne ist. Kein Wunder also, dass sie sich dort Till so richtig nahe fühlt. Doch wird es Katrin wirklich gelingen endgültig Abschied von ihrer großen Liebe zu nehmen und die Asche dort zu lassen?

Seit wann gibt es Gute Zeiten, schlechte Zeiten?

Kaum zu glauben aber tatsächlich wird die beliebte deutsche Seifenoper bereits seit 1992 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten starteten damals am 16. März, die erste Folge wurde rund zwei Monate später, am 11. Mai, gesendet.

GZSZ-Drehorte: Wo entsteht die Serie?

Zu Beginn wurde die Serie in Berlin gedreht und zwar in den UFA-Studios in Berlin-Tempelhof. Doch schon 1995 zog das Team um. Seitdem wird die Serie nicht mehr in Berlin sondern in Potsdam, der Landeshauptstadt Brandenburgs, gedreht. Genauer gesagt: Im größten Filmstudio Europas, dem Studio Babelsberg.

Wann läuft GZSZ?

Ein Hoch auf Kontinuität. Seit ihrem Start wird die Seifenoper montags bis freitags von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Gab es früher nur eine Werbepause werden die Folgen mittlerweile durch zwei unterbrochen: Jeweils am Anfang und um kurz nach 20 Uhr.

Wann kommt die GZSZ-Wiederholung?

Sollte man einmal eine Folge verpasst haben kann man die am Folgetag um 8.30 Uhr auf RTL ansehen. Auf RTLnow lassen sich die aktuellen Folgen zudem jeweils eine Woche kostenlos abrufen.

Wie viele Wochen vorher wird GZSZ gedreht?

Tatsächlich hat die Serie einen ganz schönen Vorlauf. Rund Sieben Wochen liegen zwischen der Ausstrahlung und dem tatsächlichen Dreh.

Wie viele Schauspieler gibt es bei GZSZ?

Wie Fans von GZSZ wissen herscht in der Serie ein reges Kommen und Gehen. Immer wieder müssen sich die Zuschauer von geliebten Rollen verabschieden. Momentan stehen übrigens diese 21 Hauptdarsteller vor der Kamera:

Wolfgang Bahro als Jo Gerner

Felix von Jascheroff als John Bachmann

Eric Stehfest als Chris Lehmann

Elena García Gerlach als Elena Castillo

Felix van Deventer als Jonas Seefeld

Mustafa Alin als Mesut Yildiz

Linda Marlen Runge als Anni Brehme

Ulrike Frank als Katrin Flemming-Gerner

Eva Mona Rodekirchen als Maren Seefeld

Clemens Löhr als Alexander Köster

Iris Mareike Steen als Lilly Seefeld

Thomas Drechsel als Max "Tuner" Krüger

Jörn Schlönvoigt als Philip Höfer

Valentina Pahde als Sunny Richter

Daniel Fehlow als Leon Morano

Anne Menden spielt Emily Badak

Janina Uhse spielt Jasmin Flemming

Lea Marlen Woitack spielt Sophie Lindh

Thaddäus Meilinger als Felix Lehmann

Luise von Finckh als Jule Vogt

Niklas Osterloh als Paul Wiedmann

Welche GZSZ-Stars waren im Playboy?

Diese sieben GZSZ-Stars haben bereits für das berühmte Magazin die Hüllen fallen lassen:

Sandra Keller - Sie spielte von 1992 bis 1996 Tina Zimmermann. 1996 war sie im Playboy.

Saskia Valencia - Sie spielte von 1993 bis 1996 Saskia Rother. 2001 war sie im Playboy.

Nina Bott - Sie spielte von 1997 bis 2005 Cora Hinze. 2002 und 2010 war sie im Playboy.

Sila Sahin - Sie spielte von 2009 bis 2014 Ayla Höfer. 2011 war sie im Playboy.

Ulrike Frank - Sie spielt seit 2002 Katrin Flemming. 2014 war sie im Playboy.

Isabell Horn - Sie spielte von 2009 bis 2014 und in 2015 Pia Koch. 2015 war sie im Playboy.

Iris Mareike Steen - Sie spielt seit 2010 Lilly Seefeld. 2015 war sie im Playboy.

Was haben GZSZ und das Dschungelcamp gemein?

Ob Haupt-, Nebenrolle oder Gastauftritt: So mancher GZSZ-Schauspieler war auch schon beim Dschungelcamp dabei. Hier erfahrt ihr, um wen es sich handelt.

Benjamn Boyce - Durch einen Auftritt bei GZSZ im Jahr 1994 gelang seiner damaligen Boygroup "Caught in the Act" der Durchbruch. In der neunten Staffel war der Sänger dann beim Dschungelcamp dabei und landete auf dem neunten Platz.

Mariella Ahrens - 1995 spielte sie bei GZSZ die Rolle der Elinor Schwarz. 2004 war sie in der ersten Staffel des Dschungelcamps zu sehen und belegte dort den sechsten Platz.

Carlo Thränhardt - Genau wie Mariella Ahrens war der ehemalige Leichtathlet 1995 bei GZSZ und 2004 beim Dschungelcamp zu sehen. In der Soap absolvierte er in einer Folge einen Gastauftritt und spielte sich selbst. Im Dschungel belegte er Platz 9.

Peer Kusmagk - Durch GZSZ wurde der Schauspieler so richtig bekannt - von 2001 bis 2003 spielte er dort die Hauptrolle des Ben Bachmann. 2009 zog es ihn dann in den australischen Dschungel, wo er den ersten Platz holte.

Jenny Elvers - 2003 stand sie bei GZSZ für eine Folge vor der Kamera und gab dabei sich selbst. Erst letztes Jahr nahm sie am Dschungelcamp teil und landete auf Platz 9.

Caroline Beil - 2006 übernahm sie in der Serie die Rolle der Juliane Welker. Sie ist der dritte GZSZ-Star der 2004 im Dschungelcamp dabei war. Dort erreichte sie den vierten Platz.

Lisa Bund - 2007 nahm sie bei DSDS teil, im gleichen Jahr war sie dann auch in einer Gastrolle bei GZSZ zu sehen. Ein Jahr später konnten die Zuschauer sie dann im Dschungelcamp bewundern. Aus gesundheitlichen Gründen verließ sie das Camp aber vorzeitig.

Jörn Schlönvoigt - Er ist bis heute als Hauptdarsteller bei GZSZ dabei. 2015 verpasste er im Dschungelcamp den ersten Platz.

Welche GZSZ-Stars waren schon bei Let's Dance?

Wer schon mal das Tanzbein geschwungen habt, erfahrt ihr hier:

Nina Bott - Von 1997 bis 2005 spielte sie die Rolle der Cora Hinze. Fünf Jahre nach ihrem Ausstieg tanzte sie sich dann bei Let's Dance auf den dritten Platz.

Susan Sideropoulos - 2001 stieg sie bei GZSZ ein, spielte sich bis zu ihrem tragischen Ausstieg als Verena Koch in die Herzen der Zuschauer. Und auch bei der zweiten Let's Dance Staffel konnte sie die Zuschauer von sich überzeugen und landete auf dem ersten Platz.

Jenny Elvers - Wie bereits beschrieben spielte sich die Schauspielerin 2003 bei GZSZ in einer Folge selbst. Auch sie war in Staffel 2 der Tanzshow dabei und belegte den zehnten Platz.

Jörn Schlönvoigt - Seit 2004 begeistert er als Philip Höfer die Zuschauer. 2011 nahm er an der vierten Let's Dance-Staffel teil und erreichte den fünften Platz.

Raúl Richter - Sieben Jahre, von 2007 bis 2014, trat er als Dominik Gundlach in der Soap auf. 2010 schaffte er es bei Let's Dance auf den vierten Platz

Sila Sahin - Auch sie verabschiedete sich 2014 von GZSZ, die Rolle der Ayla Höfer blieb aber weiterhin bestehen. Zwei Jahre vor ihrem Serien-Aus nahm sie bei Let's Dance teil und holte den zweiten Platz.

Thomas Drechsel - Seit 2009 gibt er den sympathischen Max "Tuner" Krüger. 2015 landete er bei Let's Dance auf dem fünften Platz.

Eric Stehfest - Auch er spielt in der Serie aktuell eine der Hauptrollen. Letztes Jahr war er schließlich auch bei Let's Dance dabei und erreichte den vierten Platz.