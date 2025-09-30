GZSZ-Vorschau: Angst um Tobias – ist der Krebs zurück?

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8368, die RTL am Dienstag, 30. September, zeigt, bahnt sich eine Hochzeitssensation an. Nachdem Zoe Carlos einen ziemlich unromantischen Heiratsantrag gemacht hat, bei dem sie auch nicht verbarg, dass sie vor allem heiraten möchte, um bessere Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Clara zu haben, scheint plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Carlos ist von der Idee einer Traumhochzeit total angetan, auch wenn Zoe es nur klein haben will. Doch seine Schwärmerei scheint sie anzustecken und sie merkt, was für ein Glück sie wirklich hat, einen Mann wie Carlos an ihrer Seite zu haben. Die Hochzeit nimmt konkrete Formen an und könnte schneller stattfinden als erwartet …