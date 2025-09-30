GZSZ-Vorschau: Angst um Tobias – ist der Krebs zurück?
Wie geht es bei GZSZ weiter? Tobias macht sich große Sorgen: Ist der Krebs doch zurück?
Bei GZSZ bangt Tobias um seine Gesundheit.
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Ist die Krankheit zurück
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8372, die RTL am Dienstag, 07. Oktober, zeigt, muss Tobias zu einer Nachsorgeuntersuchung ins Krankenhaus. Eigentlich wollte Emily ihn begleiten, doch sie ist spontan länger in Australien geblieben und hat ihren Bruder Philip stattdessen verdonnert, ihrem Freund beizustehen. Tobias ist zwar überzeugt, es alleine zu schaffen, doch Philip lässt sich nicht abwimmeln. In der Klinik beginnen bange Momente für Tobias. Er muss ungewöhnlich lange auf seine Untersuchungsergebnisse warten. Das könnte verschiedene Gründe haben, doch schnell steigt in ihm die Sorge auf: Ist der Krebs etwa zurück?
GZSZ: Gerner wird misstrauisch
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8371, die RTL am Montag, 06. Oktober, zeigt, beschleichen Gerner Zweifel in Bezug auf die wahren Gründe für Julians Rückzug aus der Bank. Er vertraut sich Katrin an und gesteht, dass er glaubt, dass mehr dahintersteckt – womöglich ein Streit zwischen den Zwillingen. Wird Katrin schweigen oder die Wahrheit offenbaren? Julian will tatsächlich am liebsten über die Geschehnisse auspacken, um einen echten Neuanfang zu wagen. Nur macht Matilda dabei mit?
GZSZ fällt aus
Am Freitag, 3. Oktober, zeigt RTL keine neue Folge GZSZ. Grund ist der Tag der Deutschen Einheit.
GZSZ: Julian kehrt zurück
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8370, die RTL am Donnerstag, 02. Oktober, zeigt, kehrt Julian endlich nach Berlin zurück. Nachdem er von Lilly erfahren hat, dass sein Vater aus dem Koma aufgewacht ist, zögert er nicht lange, obwohl er Sorge hat, dass seine Schwester über die Geschehnisse der vergangenen Wochen vor Gerner ausgepackt haben könnte. Deshalb ist Julian vor dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem Vater nervös. Doch Gerner begegnet seinem Sohn mit aufrichtiger Freude – und weiß von nichts, wie Matilda versucht, ihrem Bruder noch rechtzeitig zu signalisieren. Nur wie lange kann der Schein der heilen Welt gegenüber Gerner aufrechterhalten bleiben?
GZSZ: Kampf um die Liebe
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8369, die RTL am Mittwoch, 01. Oktober, zeigt, will Johanna ihre Beziehung zu Jonas retten. Sie ist weiterhin sicher, dass trotz ihrer jüngsten Fehltritte ihre Liebe stärker ist und sie die Beziehung noch retten könnten. Um das Jonas zu beweisen, plant sie ein romantisches Picknick. Kann sie damit Jonas von einem Neuanfang überzeugen? Bei ihm scheint der Schmerz noch tief zu sitzen...
GZSZ: Hochzeitsüberraschung!
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8368, die RTL am Dienstag, 30. September, zeigt, bahnt sich eine Hochzeitssensation an. Nachdem Zoe Carlos einen ziemlich unromantischen Heiratsantrag gemacht hat, bei dem sie auch nicht verbarg, dass sie vor allem heiraten möchte, um bessere Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Clara zu haben, scheint plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Carlos ist von der Idee einer Traumhochzeit total angetan, auch wenn Zoe es nur klein haben will. Doch seine Schwärmerei scheint sie anzustecken und sie merkt, was für ein Glück sie wirklich hat, einen Mann wie Carlos an ihrer Seite zu haben. Die Hochzeit nimmt konkrete Formen an und könnte schneller stattfinden als erwartet …
GZSZ: Wo ist Julian?
In GZSZ-Folge 8367, die RTL am Montag, 29. September, gezeigt hat, will Lilly nicht mehr länger auf ein Lebenszeichen von Julian warten. Sie beschließt, sich mit Hilfe von Alicia auf die Suche nach ihm zu machen. Denn seit seiner Abreise nach Indonesien ist einiges passiert. Gerner ist aus dem Koma erwacht, aber Julian ahnt davon nichts. Lilly will es ihm erzählen, in der Hoffnung, dass er zurückkommt. Maren scheint von der Idee wenig begeistert zu sein. Sie hat weiterhin Angst, dass Julian ihrer Tochter das Herz brechen könnte. Wird sie ihr von ihrer eigenen Vorgeschichte mit Julian erzählen?
