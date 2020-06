GZSZ: Vorschau für die Woche vom 10.12.-14.12.2012

Gerner erpresst Emily. Sie soll vor der Presse seine Schuld an Patricks Tod dementieren. Und sie will mitspielen. Doch die Beerdigung nimmt Emily so sehr mit, dass sie nicht mehr Herr ihrer selbst ist. Denn als sie auf dem Heimweg interviewt wird, gibt sie Gerner die volle Schuld an Patricks Tod. Sie fühlt sich befreit, doch plötzlich werden die Vorwürfe, die die Presse Gerner macht, immer größer!

5 Millionen! Jetzt kann er sich endlich alle Träume erfüllen. Tayfun hat im Lotto gewonnen. Doch es gibt ein Problem: Die Quittung, die er zum Einlösen des Lottoscheins braucht, ist weg. Er durchsucht seine komplette Wohnung und wird einfach nicht fündig. Wo kann die Quittung nur stecken?

Zac und Vince haben sich geschworen: sie müssen über die Seefeld-Schwestern hinwegkommen und so vergnügen sich die beiden mit zwei fremden Mädels. Doch sie werden dabei beobachtet. Lilly bekommt alles mit und ist gar nicht erfreut Vince so zu sehen. Ob er so jemals wieder eine Chance bei ihr hat?

Pia muss sich eingestehen: es war keine gute Idee so lange das Vereinsheim geschlossen zu halten. Keine Kunden sind da und auch das Geld ist knapp. Doch sie hat eine Idee: auf dem Weihnachtsmarkt will sie einen Stand eröffnen und so die Kasse aufbessern. Doch alles geht nach hinten los...

