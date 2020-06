GZSZ: Vorschau für die Woche vom 12.11.-16.11.2012

Dick, unattraktiv, hässlich einfach nicht schön. So fühlt sich Emily und will gar nicht wissen, was noch während der Schwangerschaft alles passieren wird. Sie vertraut sich Pia an, doch auch die tut sich schwer Emily aufzumuntern. Dann erfährt sie auch noch von Patricks Selbstmord. Er hat seine Ankündigung wirklich durchgezogen. Sie ist schockiert. Ist sie schuld an seinem Tod?

Auch Gerner hat Schuldgefühle. Ist er der Auslöser für Patricks Selbstmord? Er kann es einfach nicht glauben, dass Patrick wirklich ernst gemacht hat.

Doch Patrick ist gar nicht verstorben... Er hat seinen Tod inszeniert und beobachtet die Geschehnisse aus einiger Entfernung. Sein Plan war ein Erfolg.

Es musste ja mal soweit kommen. Tanja und Zac haben es übertrieben, sind auf Drogen und dann entfacht Tanja auch noch ein riesiges Feuer. Doch es kommt noch schlimmer. Lilly gerät hinein und Vince kann sie erst in letzter Sekunde retten. Tanja bekommt aber von der ganzen Sache gar nichts mit und realisiert erst am nächsten Tag was sie da getan hat. Wird Lilly, die jetzt im Krankenhaus ist, überleben?

