GZSZ: Vorschau für die Woche vom 17. - 21. September 2012

Sie hat Patrick wieder. Emily ist so froh, dass ihn sie in dieser Zeit als Stütze bei sich hat. Endlich ist er wieder in Berlin. Und es ist etwas mit ihr passiert seit dem Zusammentreffen mit Patrick. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob sie die Schwangerschaft abbrechen soll. Dennoch streitet sie vor Patrick alles ab, als der Verdacht schöpft und sie fragt, ob sie schwanger ist. Sie will ihn damit jetzt nicht belasten. Noch nicht. Doch wie lange kann das gutgehen? Und was wird aus dem ungeborenem Baby?

Ein Neuanfang in den USA? So könnte es für Jasmin weitergehen. Ihre Affäre Kurt zieht in die USA und sie will ihn und ihre Beziehung einfach nicht wegwerfen. Sie empfindet mehr für Kurt und auch als sie ihm das endlich beichtet, ist dieser nicht schockiert, sondern will es mit Jasmin ausprobieren. Sie muss nur mitkommen. Jasmin steht vor der Wahl: USA oder Deutschland? Kurt oder ihre Freunde? Wird sie den Neuanfang wagen? Pia entscheidet sich...

Vince ist derweil immer noch unzufrieden mit der Beziehung für die sich sein Vater Leon entschieden hat. Er teilt sich seine Freundin Pia mit einem anderen Mann. Mit John. Vince will, dass sein Vater mit jemandem anderen anbandelt. Und so legt er für seinen Vater ein Profil auf einer Single-Börse an. Doch auch dieser Plan gerät außer Kontrolle. Es meldet sich eine Frau. Sophia. Vince bestellt sie ins Mauerwerk. Aber da passiert es: statt mit Leon zu flirten, flirtet John mit ihr. Kann Vince die Situation retten?

