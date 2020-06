GZSZ: Vorschau für die Woche vom 19.11.-23.11.2012

Stocksauer. Lilly versteht die Welt nicht mehr. Erst bringt Tanja sie fast um und dann interessiert sich keiner dafür, wenn sie im Krankenhaus liegt. Selbst ihre Mutter Maren vergisst sie und bemüht sich lieber, dass Tanja aus der Geschichte ohne Probleme herauskommt. Lediglich Vince ist auf Lillys Seite. Jeden Tag kommt er zu ihr ins Krankenhaus. Und die beiden stellen nach und nach jeder für sich selbst fest: Sie empfinden mehr für den anderen. Doch trauen sie sich zu offenbaren?

Emily ist am Ende und weiß nicht weiter. Als sie von Patricks Selbstmord erfährt, kann sie das Gehörte einfach nicht glauben und so macht sich die Schwangere immer mehr Vorwürfe. Ist sie an seinem Ableben schuld? Auch ihr Freund Tayfun kann die Situation nicht verbessern. Sie steigert sich immer mehr in alles rein und selbst Tayfuns Idee, sie auf andere Gedanken zu bringen, entpuppt sich als schlecht...

Was für Glück! Der Tote ist nicht Patrick. Gerner ist erfreut und beginnt langsam an Patricks Tod zu zweifeln. Gaukelt der vielleicht allen nur etwas vor. Als Gerner dann auch noch merkt, dass ihm 15.000 Euro fehlen, ist für ihn die Situation klar. Patrick spielt nur mit ihm. Doch wie kann er das beweisen?

Die GZSZ-Vorschau jeden Tag auf soapspoiler.de. GZSZ Gute Zeiten, schlechte Zeiten - immer Montag bis Freitag um 19:40 Uhr bei RTL.