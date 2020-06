GZSZ: Vorschau für die Woche vom 29.10.-2.11.2012

Das ist doch endlich mal eine tolle Nachricht für Philip. Er darf sechs Wochen lang in Rumänien arbeiten. Ein Traumjob für einen jungen Mediziner wie ihn. Er sagt sofort zu. Doch als er später alles Ayla erzählt, ist diese gar nicht so erfreut wie er. Sie stimmt nur widerwillig zu. Und dann werden Ayla und er auch noch beim Sex im Krankenhaus von Philips Chef erwischt. Anlass für diesen, Philip vom Auslandseinsatz wieder auszuladen. Kann Ayla Philip jetzt wieder aufheitern?

Eigentlich sollte Zac jetzt lernen, doch er meint, dass er sich vom Abi-Stress erholen muss. Zusätzlich stört ihn, dass seine Freundin in letzter Zeit auffällig viel mit Bommel, ihrem besten Freund, rumhängt. Daher will er Tanja mal wieder richtig beeindrucken und stellt eine große Party auf die Beine. Eine legendäre Nacht folgt, aber am nächsten Tag kommt er zu spät zur Bio-Klausur. Kann er sich da noch mal irgendwie rausreden?

Platzt Tayfuns großer Traum? Er will unbedingt den Kiosk in der Nachbarschaft kaufen. Doch dafür müsste er einen Kredit aufnehmen und sein Bioladen ist noch gar nicht abbezahlt. Die Folge: Die Bank will ihm kein Geld leihen und auch sein Freund Mesut ist blank. Er muss sich damit abfinden, dass er seinen Traumladen wohl vergessen kann und sparen muss, damit vielleicht sein Traum irgendwann in Erfüllung geht.

Emily ist am Ende. Niemand interessiert sich für sie und zudem ist sie auch noch pleite. Wie soll sie da ihren Laden am Laufen halten? Erst ihr Zwillingsbruder Philip ist bereit, ihr aus der Patsche zu helfen. Doch statt die Miete mit dem Geliehenen zu bezahlen, zieht sie es vor, das Geld beim Shoppen rauszuschmeißen.

