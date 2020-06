GZSZ: Vorschau für die Woche vom 3. - 7. September 2012

Auch nachdem Dominik wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, gibt es laut Gerner keine Neuigkeiten von Patrick. Dominik bleibt skeptisch, hat aber keine Lust auf Diskussionen. In der U-Bahn hat er jedoch eine unerwartete Begegnung mit Patrick, der gar nicht gesund aussieht...

Für Emily steht der Schwangerschaftsabbruch fest. Erleichtert und glücklich über den Termin verlässt sie die Klinik und trifft ausgerechnet auf ihren Zwillingsbruder Philip, der sofort ahnt was mit Emily los ist. Zunächst streitet diese jedoch alles ab. Philip lässt einfach nicht locker und hakt weiter nach. Daraufhin platzt Emily endgültig der Kragen und sie sagt Dinge, die sie im Nachhinein bereut...

Zac, der noch immer von seinem Liebeskummer geplagt wird, weiß nicht mehr wie er Tanja zurückgewinnen kann. Er hat bisher alles Mögliche probiert und stößt trotzdem immer wieder auf Ablehnung. Während er so durch die Straßen Berlins schlendert, hat er eine letzte Idee: er will die ganze Stadt mit Plakaten und Liebeserklärungen für Tanja bekleben. Gibt es doch noch ein Happyend für die GZSZ-Teenager?

Seitdem Katrin von der Affäre zwischen ihrem Ex Kurt und ihrer eigenen Tochter erfahren hat, geht es ihr sehr schlecht. Die Affäre hat ihr noch einmal vor Augen geführt, wie alt sie doch geworden ist... Sie tut alles um den Kontakt der Beiden zu unterbinden. Jasmin kann das Verhalten ihrer Mutter nicht verstehen. Katrin beteuert, dass sie ihre Tochter doch nur schützen will. Dass Jasmin jedoch erfährt, dass ihre Mutter etwas mit Kurt hatte, hat Katrin nicht gewollt...

Das hat Tayfun sich verdient: er nimmt sich eine Auszeit und fliegt in den Urlaub. Er glaubt, dass er sich mittlerweile auf seinen Freund Mesut verlassen kann, der sich angeboten hat auf den Spätkauf aufzupassen. Alles läuft nach Plan bis plötzlich ein alter Kollege Mesuts vor der Tür steht und ihm ein verlockendes Geschäftsangebot macht... Das kann sich Mesut nicht entgehen lassen! Was soll schon passieren? Was er mit da aus seiner Leichtsinnigkeit angerichtet hat, ahnt er nicht...

Die GZSZ-Vorschau jeden Tag auf soapspoiler.de. GZSZ Gute Zeiten, schlechte Zeiten - immer Montag bis Freitag um 19:40 Uhr bei RTL.