GZSZ: Vorschau für die Woche vom 3.12.-7.12.2012

Er war sein Sohn, doch jetzt ist er tot. Gerner weiß nicht weiter, da er sich immer wieder die eine Frage, auf die er keine Antwort hat, stellt: Ist er schuld an Patricks Tod? Es geht ihm immer schlechter und die Presse macht alles noch viel schlimmer. Sie haben ihn als Schuldigen abgestempelt... Es wird wohl noch ewig dauern bis Gerner das Drama verarbeitet hat.

Jetzt wird alles gut. Philip kommt endlich aus Rumänien wieder und Ayla hat auch noch ihre fruchtbaren Tage. Für sie ist klar: jetzt können sie endlich die gemeinsame Familienplanung angehen. Doch alles kommt anders: Philip ist krank und Ayla davon genervt.

Sie sind verheiratet und alle sollen es wissen. Mit dieser Einstellung kehren Jasmin und Kurt aus L.A. zurück. Doch plötzlich ist alles anders. Sie erfahren von Patricks Selbstmord und können nicht fassen was sie da hören. Sofort eilen die beiden zu Emily. Die aber gibt sich stark, doch insgeheim wissen Jasmin und Emily sofort, dass sie sich jetzt beide brauchen!

Sie muss weg aus Berlin. Das ist für Tanja sonnenklar. In Berlin hat jeder ein Problem mit ihr und es wird sich nicht bessern. Und so stiehlt sie Geld aus der Vereinskasse und bucht sich einen Flug aus L.A.! Sie will bei Kurt unterkommen und steigt in den Flieger. Nur was sie nicht weiß: Kurt ist ja gerade in Berlin angekommen...

