GZSZ: Vorschau für die Woche vom 5.11.-9.11.2012

Er ist sich sicher, dass er Emily verloren hat und fühlt sich um seinen perfekt geplanten Neuanfang betrogen. Zu allem Überfluss hat Gerner, sein Adoptivvater, auch noch Mitleid mit Patrick und möchte ihm, statt dem versprochenen Geld, helfen sich wieder in die Familie zu integrieren. Das ist nicht das was Patrick wollte, aber vorerst nimmt er die Einladung an... Vince bekommt endlich die Gelegenheit bei Leon zu kochen. Und das obwohl die beiden eigentlich noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben.

Doch dazu kommt es nicht, denn Vince plagen plötzlich furchtbare Zahnschmerzen. Behandeln lassen möchte er sich jedoch nicht, da er tierische Angst vor dem Zahnarzt hat. Es kommt raus, dass sein Vater Leon die gleichen Ängste hat und so stellt Vince ihm die Bedingung zusammen zum Zahnarzt zu gehen.

Vorerst scheint die Auseinandersetzung vergessen zu sein... Tuner ist überrascht als er hört, dass Emily noch immer schwanger ist. Er ist sich sicher, dass sie überfordert sein muss und springt über seinen Schatten, um sie zu unterstützen.

Emily kann mit Tuners plötzlichem Hilfsangebot gar nichts anfangen und macht ihm das auch deutlich klar. Frustriert zieht er sich zurück und ärgert sich, dass er ihr überhaupt einen Gefallen tun wollte...

