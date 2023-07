GZSZ-Vorschau: John und Zoe haben Sex!

In der Folge, die nächste Woche über die TV-Bildschirme flimmert, kommt es im Hinterzimmer des Mauerwerks zum ersten Sex zwischen ihm und Zoe. Doch schnell plagt ihn das schlechte Gewissen und erleidet einen emotionalen Zusammenbruch. Zu allem Überfluss werden die beiden auch noch von Erik (Patrick Heinrich) erwischt. Für John fühlt es sich an, als wenn er die vermeintlich tote Laura betrogen hat. Wenig später besucht er mit Philip (Jörn Schlönvoigt) endlich ihre Grab. Zoe beschließt währenddessen doch in Berlin zu bleiben. Sie hat mittlerweile Gefühle für John aufgebaut...