GZSZ-Vorschau: Lilly startet verzweifelte Suche

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8363, die RTL am Dienstag, 23. September, zeigt, soll endlich Michis großer Traum wahr werden. Es steht sein Auftritt beim „Schlagerliebe LIVE”-Event an. Da Yvonne sich gegen den Auftritt entschieden hatte, musste Ersatz her. Doch mit der „Neuen” scheint es nicht so richtig zu matchen. Auf dem Weg zum Auftritt schwärmt Michi mal wieder von seinem „Yvönnchen” in den höchsten Tönen. Nur der Yvonne-Ersatz hat darauf so gar keine Lust. „Yvönnchen hier, Yvönnchen da. Ich spiele hier überhaupt keine Rolle“, beschwert sie sich bei Michi und fasst einen weitreichenden Entschluss. Sie fordert, dass Michi sie sofort aus dem Wagen aussteigen lässt. Der Auftritt droht endgültig zu platzen.