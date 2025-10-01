GZSZ-Vorschau: Serientod enthüllt!

In einer XXL-Vorschau zu GZSZ hat Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert pikante Details über die Zukunft im Kolle-Kiez ausgeplaudert. So verriet sie bei RTL: „Bei Zoe wird es super spannend. Carlos wird an ihrer Seite bleiben, auch im Sorgerechtskampf um Tochter Clara. Es geht nicht nur um John, denn es wird jemand im Kiez auftauchen, den die Zuschauer auch schon kennen. Und ich kann so viel verraten: Es wird einen Serientod geben.“ Eine spannende Ankündigung. Doch bislang ist noch völlig unklar, wer den Serientod sterben und wann es so weit sein wird. Könnte es Hardenberg sein, gegen den Zoe damals als Kronzeugin ausgesagt hat? Alles ist möglich …