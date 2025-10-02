Das passiert in den neuen Folgen

GZSZ-Vorschau: Vorfall hat böse Konsequenzen

Wie geht es bei GZSZ weiter? John und Zoe geraten erneut aneinander – mit bösen Konsequenzen.

GZSZ-Szene: John hält Zoe an den Armen fest. Jessica steht im Hintergrund und beobachtet die Szene.

Bei GZSZ kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall.

© RTL / Rolf Baumgartner

VonJanna Eiserbeck
Senior Editor
Inhalt
GZSZ: Kostet dieser Vorfall John das Sorgerecht?GZSZ-Serientod ausgeplaudertGZSZ: Ist die Krankheit zurückGZSZ: Gerner wird misstrauischGZSZ fällt ausGZSZ: Julian kehrt zurückGZSZ: Kampf um die Liebe

Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.

In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.

GZSZ: Kostet dieser Vorfall John das Sorgerecht?

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8374, die RTL am Donnerstag, 09. Oktober, zeigt, kommt es zu einem Zwischenfall, der böse Konsequenzen für John im Kampf um das Sorgerecht haben könnte. Als Zoe im Krankenhaus zu Clara ins Zimmer will, kommt es zwischen ihr und John zu einem Handgemenge, wobei Zoe zu Boden stürzt. Ein Vorfall, der ihr gelegen kommt. „Das kannst du der Polizei erzählen“, zischt sie sofort, als John sich entschuldigt. Auch Jessica wird Zeugin des Zwischenfalls und sofort zwischen die Fronten gezogen … Wird Zoe John vor Gericht wirklich als brutalen Schläger darstellen und sich so das Sorgerecht erschleichen?

GZSZ-Serientod ausgeplaudert

In einer XXL-Vorschau zu GZSZ hat Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert pikante Details über die Zukunft im Kolle-Kiez ausgeplaudert. So verriet sie bei RTL: „Bei Zoe wird es super spannend. Carlos wird an ihrer Seite bleiben, auch im Sorgerechtskampf um Tochter Clara. Es geht nicht nur um John, denn es wird jemand im Kiez auftauchen, den die Zuschauer auch schon kennen. Und ich kann so viel verraten: Es wird einen Serientod geben.“ Eine spannende Ankündigung. Doch bislang ist noch völlig unklar, wer den Serientod sterben und wann es so weit sein wird. Könnte es Hardenberg sein, gegen den Zoe damals als Kronzeugin ausgesagt hat? Alles ist möglich …

GZSZ: Ist die Krankheit zurück

GZSZ-Szene: Tobias steht mit verschränkten Armen vor Jessi und Philip in der Klinik.
Bei GZSZ bangt Tobias um seine Gesundheit. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8372, die RTL am Dienstag, 07. Oktober, zeigt, muss Tobias zu einer Nachsorgeuntersuchung ins Krankenhaus. Eigentlich wollte Emily ihn begleiten, doch sie ist spontan länger in Australien geblieben und hat ihren Bruder Philip stattdessen verdonnert, ihrem Freund beizustehen. Tobias ist zwar überzeugt, es alleine zu schaffen, doch Philip lässt sich nicht abwimmeln. In der Klinik beginnen bange Momente für Tobias. Er muss ungewöhnlich lange auf seine Untersuchungsergebnisse warten. Das könnte verschiedene Gründe haben, doch schnell steigt in ihm die Sorge auf: Ist der Krebs etwa zurück?

GZSZ: Gerner wird misstrauisch

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8371, die RTL am Montag, 06. Oktober, zeigt, beschleichen Gerner Zweifel in Bezug auf die wahren Gründe für Julians Rückzug aus der Bank. Er vertraut sich Katrin an und gesteht, dass er glaubt, dass mehr dahintersteckt – womöglich ein Streit zwischen den Zwillingen. Wird Katrin schweigen oder die Wahrheit offenbaren? Julian will tatsächlich am liebsten über die Geschehnisse auspacken, um einen echten Neuanfang zu wagen. Nur macht Matilda dabei mit?

GZSZ fällt aus

Am Freitag, 3. Oktober, zeigt RTL keine neue Folge GZSZ. Grund ist der Tag der Deutschen Einheit.

GZSZ: Julian kehrt zurück

GZSZ-Szene: Julian steht mit einem großen Rucksack vor seinem Vater Jo Gerner.
Julian ist zurück bei GZSZ. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8370, die RTL am Donnerstag, 02. Oktober, zeigt, kehrt Julian endlich nach Berlin zurück. Nachdem er von Lilly erfahren hat, dass sein Vater aus dem Koma aufgewacht ist, zögert er nicht lange, obwohl er Sorge hat, dass seine Schwester über die Geschehnisse der vergangenen Wochen vor Gerner ausgepackt haben könnte. Deshalb ist Julian vor dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem Vater nervös. Doch Gerner begegnet seinem Sohn mit aufrichtiger Freude – und weiß von nichts, wie Matilda versucht, ihrem Bruder noch rechtzeitig zu signalisieren. Nur wie lange kann der Schein der heilen Welt gegenüber Gerner aufrechterhalten bleiben?

GZSZ: Kampf um die Liebe

GZSZ-Szene: Johanna blickt nachdenklich in die Ferne und hält dabei die Hände von ihrem Vater Jo
Bei GZSZ will Johanna nicht aufgeben. © RTL / Rolf Baumgartner

In GZSZ-Folge 8369, die RTL am Mittwoch, 01. Oktober, gezeigt hat, will Johanna ihre Beziehung zu Jonas retten. Sie ist weiterhin sicher, dass trotz ihrer jüngsten Fehltritte ihre Liebe stärker ist und sie die Beziehung noch retten könnten. Um das Jonas zu beweisen, plant sie ein romantisches Picknick. Kann sie damit Jonas von einem Neuanfang überzeugen? Bei ihm scheint der Schmerz noch tief zu sitzen...

TVGute Zeiten Schlechte Zeiten
