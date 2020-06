GZSZ: Welches dunkle Geheimnis verbirgt Tuner vor seinen Freunden?

Der Gastronom grüßt sie nicht auf der Straße, stolpert über seine eigenen Füße und wirft alles um. Anni gegenüber stellt Lilly Theorien auf: „Er ist irgendwie komisch. Ich bin echt eine schlechte Freundin. Was ist, wenn's ihm schlecht geht und ich habe es nicht gemerkt. Vielleicht hat er wieder was am Herzen.“

Dann kommt Lilly in den Sinn, dass ihr Kumpel vielleicht verliebt ist. Anni kann sich über so viel Fantasie nur lustig machen: „Eben hat er es noch mit dem Herzen. Jetzt steht er auf Katha?“ Lilly bietet dem völlig irritierten Tuner Hilfe an: „Geht's dir gut? Du bist so anders. Du weißt, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn etwas ist oder zu Anni.“ Aber auch Tuner kann Lilly nicht ernst nehmen: „Sag mal, habt ihr Lack geschnüffelt oder was?“ Aber Lilly ist sich sicher, dass etwas faul ist und sie wird nicht ruhen, bis sie Tuners Geheimnis gelüftet hat.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.