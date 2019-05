GZSZ: Wird Emily ermordet?

Reddit this

Oh nein! Steigt Anne Menden nach 15 Jahren bei GZSZ aus?

Bei GZSZ wird es nochmal richtig spannend. Die Geschichte um Karla und Emily erreicht ihren Höhepunkt. Doch endet der mit einem Mord?

GZSZ-Star Daniel Fehlow: Ausstiegs-Schock!

GZSZ: Muss Emily sterben?

Seit Wochen mischt Karla den Kiez auf. Sie himmelt Emily an und ist förmlich besessen von ihr. Außer Sunny merkt davon aber niemand was. Doch dann kommt es zum Eklat! Karla betäubt Emily und entführt sie. Die Designerin ist in Lebensgefahr. Wie weit wird Karla gehen? Wird sie Emily töten, weil sie es nicht verkraftet, sie als Freundin zu verlieren?

Als Emily versucht zu flüchten, steht Karla jedenfalls mit einer Schaufel vor ihr!

Schock: Ganz schön PsYChO und gar nicht mehr sweet! Karla hat Emily (@annemenden) entführt und diese versucht nun zu fliehen. Gelingt ihr das? Nächste Woche bei #GZSZ! pic.twitter.com/Fjevsho3gf — (@RTLde) 26. Mai 2019

"Karla ist aufgeflogen, ihre ganzen Psycho-Spielchen sind ans Licht gekommen und das kann sie so natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat sich gedacht, da braucht sie ein bisschen Freundschaftszeit mit Emily zu zweit, um das Ganze wieder hinzubiegen", verrät Janina Kranz im Interview.

Steigt Anne Menden aus?

Für die Fans wäre der Serientod von Emily jedenfalls ein echter Schock. gehört zu den beliebtesten Rollen der Serie, sie ist seit 15 Jahren dabei. Bleibt zu hoffen, dass sie der Serie noch lange treu bleibt.