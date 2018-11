GZSZ: Zusammenbruch! Wie krank ist Chris wirklich?

Reddit this

Chris hat es gerade nicht leicht. Besonders die Situation mit seinem Bruder Felix spitzt sich immer weiter zu. Chris will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch das ist nicht das Einzige, dass ihn belastet...

GZSZ-Star: Zwillinge! Sie ist heimlich Mama geworden

GZSZ: Chris bricht zusammen!

Chris hat plötzlich mit seltsamen Symptomen zu kämpfen und bricht schließlich bewusstlos zusammen. Doch was ist los mit ihm?Hat er eine unheilbare Krankheit? Muss er vielleicht sogar den Serientod sterben?

Achtung, Spoiler!

Schock-Diagnose!

Nach dem Zusammenbruch können im Krankenhaus zunächst keine Auffälligkeiten bei Chris festgestellt werden. Aber sein Zustand wird nicht besser. Chris kollabiert wieder. Als Toni ihn findet, ruft sie sofort einen Rettungswagen.

Die erste Vermutung: Chris ist an Malaria erkrankt. Doch die Diagnose ist falsch. Es ist sogar noch schlimmer! Chris ist an Amazonas-Fieber erkrankt. Lilly ist geschockt und in großer Sorge um ihren Freund. Sie bringt es nicht einmal übers Herz, Chris die Wahrheit über seinen Zustand zu sagen.

Muss er etwa sterben?

Die Antwort gibt es bei GZSZ. Mo - Fr, 19.40 Uhr bei