Oh je, es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber. Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass die beiden nach Kanada umziehen wollen, um sie auf ihre Baby-Planung zu konzentrieren. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Justin Bieber: Jetzt ist es raus! Er spricht ENDLICH Klartext!

Hailey zieht einen radikalen Schluss-Strich

Obwohl Hailey Bieber als waschechte Social Media-Königin bekannt ist, müssen ihre Fans nun eine traurige Entscheidung der Beauty verkraften! In einem emotionalen Post kündigt sie nämlich eine " "-Auszeit an. Für ihre Followers absolut unvorstellbar. Schließlich teilt Hailey regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Berufs- sowie Privatalltag. Doch damit ist jetzt Schluss!

Hailey verabschiedet sich

"Eine Instagram-Auszeit ist das Beste überhaupt. Immer wenn ich mir eine Pause davon gönne, fühle ich mich so viel besser und so viel glücklicher als Person. In der Sekunde, in der ich wieder online gehe, bekomme ich sofort Angst, werde traurig und rege mich auf", kündigt Hailey in ihrem Account an. Was Der Grund für diese Entscheidung ist, will Hailey jedoch nicht verraten. Ist allerdings zu hoffen, dass sie ihre Fans nicht all zu lange auf ihr "Instagram"-Comeback warten lässt...