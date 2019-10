Hailey Bieber: Das erste Brautkleid-Foto ist da!

Am 30.09.2019 gaben sich Hailey und das zweite Jawort. Doch während die beiden eigentlich dafür bekannt sind, dass sie regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Leben via Social Media teilen, zeigte Hailey ihr Brautkleid nur in Ausschnitten - bis jetzt...

Hailey Bieber postet Brautkleid-Foto

Via " " lässt Hailey Bieber nun die Brautkleid-Bombe platzen und teilt ein Foto mir ihren Fans, auf dem ihre Traumrobe zu sehen ist. Hailey zeigt sich dabei in dem schulterfreien, langärmeligen Kleid mit langer Schleppe und einem unendlichen Schleier, an dessen Ende die Worte "Till death do us part" (zu Deutsch: "Bis dass der Tod uns scheidet") zu lesen sind. Die Blumenstickereien aus Spitze verleihen dem Kleid eine verspielte Note, die dem Dress den letzten Schliff verpasst. Doch aus wessen Designer-Feder stammt das Kleid von Hailey?

Dieser Designer durfte das Kleid entwerfen

Wie bekannt ist, wurde das Kleid von Designer Virgil Abloh entworfen, der ebenfalls Geschäftsführer des Mailänder Labels Off-White ist. Hailey wendet sich in dem Post mit liebevollen Worten an ihn: "Danke, dass du meiner Vision Leben eingehaucht und mein Traumkleid erschaffen hast. Du und dein Team von Off-White sind unglaublich und ich bin für immer dankbar, dass ich dein wunderschönes Werk getragen habe."

