Hailey Bieber: Dieses Foto lüftet ein süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die Ehe von Justin Bieber und seiner Hailey am Ende ist. Doch jetzt die süße Überraschung!

Hailey Bieber lässt die Bombe platzen!

Via lässt Hailey Bieber nun die süße Bombe platzen und teilt zwei Bilder mit ihren Fans, die zeigen: Justin und Hailey sind so glücklich, wie am ersten Tag. So tauschen die beiden auf den Fotos heiße Küsse aus und zeigen sich in verschmusten Posen. Von Eheproblemen kann somit nicht die Rede sein! Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Haileys und Justins Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Foto von Justin und Hailey deutlich wird, haben sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre Anhänger: "Pärchen des Jahrtausends" sowie "Die Liebe ist immer noch lebendig." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, mit welchen Schnappschüssen uns die beiden als nächstes überraschen werden, wir freuen uns schon jetzt!

