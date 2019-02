Hailey Bieber: ENDLICH! Sie lüftet ihr süßes Geheimnis!

Es wird nicht ruhig bei Justin und Hailey Bieber! In der letzten Zeit machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen von einer Schwangerschaft der Beauty gesprochen wird. Ähnlich zum Thema Hochzeit, hält sich das Paar auch zu diesen Gerüchten stets bedeckt. Doch jetzt die Überraschung...

Hailey Bieber gibt intime Einblicke

Es war im vergangen Jahr das Thema Nummer 1, als sich Justin und Hailey Bieber still und heimlich das standesamtliche Jawort gaben. Weder ein Hochzeitsfoto, noch ein privates Detail der Zeremonie gelang damals an die Öffentlichkeit. Für ihre Fans definitiv enttäuschend. Umso schöner somit, dass Hailey nun in einer überraschenden Beichte intime Einblicke in ihr Privatleben mit Justin gibt...

So hielt Justin um Haileys Hand an

Wie Hailey nun berichtet, machte ihr Justin den Heiratsantrag in einer absoluten TRAUM-Kulisse. So verrät die gegenüber "Vogue": "Justin hat mir den Antrag auf den Bahamas gemacht. Wir waren alleine in einem Haus, es war sehr besonders." Wow! Was für intime Einblicke in das Privatleben von Justin und Hailey! Ob uns die Beauty nach diesem süßen Detail mit noch mehr Informationen zu ihrem Eheleben versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...