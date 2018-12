Hailey Bieber: Frisuren-Hammer! Ihre Haare sind ab!

Reddit this

Obwohl Hailey Bieber erst vor einigen Tagen verkündete, dass sie sich eine "Instagram"-Auszeit nehmen möchte, überrascht sie ihre Fans nun mit einem Post, durch den sie die Haar-Bombe platzen lässt...

Justin Bieber: Jetzt ist es raus! Er spricht ENDLICH Klartext!

Haileys Haare sind ab!

Eigentlich ist Hailey Bieber für ihre lange Mähne bekannt, die sie nicht nur bei ihren Model-Shootings perfekt in Szene setzte, sondern auch damit im Alltag stets für einen absoluten "wow"-Auftritt sorgte. Doch jetzt die Überraschung. Mit Haileys Langhaarfrisur ist jetzt Schluss. Wie die nämlich nun in ihrer " "-Story zeigt, hat sie sich einen süßen Fransen-Bob schneiden lassen. Was für eine Überraschung!

Hailey überrascht mit neuer Frisur

Via "Instagram" teilt Hailey nun zwei Schnappschüsse mit ihren Fans, die ihnen einen direkten Haarvergleich bieten. So ist auf dem einen Foto zu sehen, wie Hailey mit ihrer Langhaarfrisur mondän in die Kamera blickt, auf dem anderen Foto zeigt Haily ihre neue kurze Frise. Doch welcher Haarschnitt ist besser? Entscheidet selbst...

Noch sind Hailey Haare lang: Instagram/Hailey Bieber