Hailey Bieber: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Fast hätten wir sie nicht erkannt! Hailey Bieber überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur und die hat es wirklich in sich!

Wenn man an Hailey Bieber denkt, kommen einem wahrscheinlich direkt ihre blonden Haare in den Sinn. Die färbt die Ehefrau von sich nämlich schon seit Jahren regelmäßig! Nun überrascht sie ihre Fans aber plötzlich mit einem völlig neuen Look!

Hailey Bieber überrascht mit neuer Frisur

Auf postete Hailey ein Foto von sich, das sie mit dunklen und ziemlich kurzen Haaren zeigt. Und fast hätten ihre Fans sie nicht erkannt! Kein Wunder: Plötzlich sieht die 22-Jährige aus, als wäre sie eine komplett andere Person!

Hat das Model sich etwa wirklich die Haare gefärbt? Wahrscheinlich handelt es sich nur um eine Perücke, die Hailey für das Fotoshooting aufsetzte. Denn schon kurze Zeit später postete sie Fotos aus ihrem Urlaub mit Justin – mit gewohnt blonder Mähne. Doch spätestens jetzt wissen ihre Fans, dass ihr eben jede Haarfarbe wahnsinnig gut steht!

