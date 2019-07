Hailey Bieber: Jetzt lässt sie Baby-Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei Hailey und ! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die beiden unter massiven Eheproblemen leiden. Doch jetzt die Überraschung!

Schon des Öfteren sorgten Hailey und Justin Bieber für eine Reihe von Baby-Spekulationen. Sei es via Social Media, oder in persönlichen Statements: Justin und Hailey ließen die Baby-Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln bringen. Doch damit nicht genug! Das jüngstes Statement von Hailey stellt alles Vorherige nun in den Schatten!

Vor einigen Tagen postete via ein süßes Foto ihrer kleinen Tochter, welches bei Hailey scheinbar die Muttergefühle in Wallung brachte. So kommentierte die schöne Frau von Justin Bieber zu dem Schnappschuss: "Bitte hör auf, mich ins Babyfieber zu versetzen. Sie ist einfach die Süßeste." Wow! Können sich alle Bieber-Fans also schon bald auf Nachwuchs freuen?

Leider nein! Ein weiterer Post von Hailey verschaffte schnell Ernüchterung: "Ich himmle lediglich das Kind meiner Freundin an. Das heißt nicht gleich, dass ich selbst jeden Moment ein Kind in die Welt setzen werde", verkündet die via Social Media. Wie schade! Ob sich Hailey und Justin das jedoch nochmal überlegen werden? Wir können gespannt sein...

