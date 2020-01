Hailey Bieber: Schock-Enthüllung! Sie hat einen Gendefekt

Keine Frage: Hailey Bieber ist eine wunderschöne Frau. Trotzdem muss die Ehefrau von sich immer wieder fiese Kommentare anhören. Der Grund: Ihre schiefen Finger!

Hailey zeigt ihre Fehlbildung

Auf erklärt die 23-Jährige nun, warum ihre kleinen Finger so krumm sind. „Ok, lass uns in die kleine Unterhaltung eintauchen, weil ich mich schon immer über mich selbst lustig gemacht habe, also kann ich genauso gut allen anderen erzählen, warum sie so krumm und beängstigend sind“, schreibt sie zu einem Foto ihrer Hand.

Hailey Bieber hat krumme Finger. Foto: GettyImages

„Es ist genetisch bedingt, ich habe es mein ganzes Leben lang gehabt“, erklärt das Model und verweist auf die Wikipedia-Seite der Krankheit Ektrodaktylie. Bei der angeborenen Fehlbildung können Hände und Füße verstümmelt sein oder einzelne Finger und Zehen fehlen.

„Also können die Leute aufhören mich zu fragen ‚Was ist falsch mit ihren kleinen Fingern‘. Das hier ist falsch“, so Hailey.

