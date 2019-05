Hailey Bieber: Schwanger? Dieses Foto ist eindeutig!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und seiner Hailey. Seit ihrer standesamtlichen Trauung im vergangen Jahres wurde immer wieder spekuliert, ob die beiden Nachwuchs erwarten. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Selena Gomez: Heimliche Dates! Ist er ihre neue Liebe?

Erwartet Hailey Bieber ein Baby?

Erst vor einigen Tagen verzauberte Hailey bei der Met Gala ihre Fans in einer Traumrobe und zeigte sich von ihrer eleganten Seite. Doch nicht nur Haileys Outfit sorgte bei ihren Anhängern für mächtig Gesprächsstoff. Auch ihr Bauch stand im Fokus des Geschehens. Der Grund: Via Twitter teilte ein Video mit ihren Followers, in dem zu sehen ist, wie sie Hailey beim Tanzen liebevoll ihre Hand auf den Bauch legt. Für Haileys Fans eine eindeutige Geste, die Haileys Schwangerschaft bestätigten soll. Aber ist Hailey wirklich schwanger?

Hailey Bieber schwanger? Diese Bild ist eindeutig!

Via teilt Hailey nun ein Bild mit ihren Fans, welches eine Antwort auf alle Schwangerschafts-Spekulationen liefern könnte. Hailey präsentiert sich auf dem Foto nämlich in einem T-Shirt, welches sie über dem Bauch zusammengebunden hat. Ihre Fans haben somit die Möglichkeit, den durchtrainierten Bauch der zu bewundern. Von einer Baby-Kugel fehlt dabei jede Spur! Ob nach so einem eindeutigen Foto den Baby-Gerüchten wohl ein jähes Ende gesetzt werden? Wir können definitiv gespannt sein...