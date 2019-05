Hailey Bieber: Schwanger? Dieses Video ist eindeutig!

Seit Monaten wünschen sich die Fans ein Baby für Justin und Hailey Bieber. Ist es jetzt etwa soweit?

Dieses Video sorgt für Spekulationen

Grund für die Spekulationen ist ein Video, das gerade bei Twitter aufgetaucht ist. In dem kurzen Clip, der auf der diesjährigen Met Gala entstand, rocken Hailey und Freundin zu einem Song von Justin die Tanzfläche. Hailey trägt einen weiten Blazer. Plötzlich streichelt ihr Kendall über den Bauch. Wenn man ganz genau hinschaut, ist tatsächlich eine kleine Wölbung zu erkennen. Die Fans sind sich sicher: "Sie ist definitiv schwanger!"

Hailey Bieber y Kendall Jenner en el after-Party de la #MetGala pic.twitter.com/aroxo3SLHo — Hailey Bieber MX (@HaileyMxBaldwin) 7. Mai 2019

Justin Bieber & Hailey Bieber: Traurige Neuigkeiten von dem Traumpaar!

Schlimmer Baby-Zoff?

Möglich wär's. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich Justin Nachwuchs wünscht. "Justin würde gerne viele Kinder mit Hailey haben und er möchte, dass dies sehr bald geschieht. Sie sind verheiratet, er brennt voll und ganz für sie und er möchte eine Familie gründen", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber " Life" aus. Hailey will sich dagegen mit der Familienplanung noch Zeit lassen. "Sie möchte erst mal noch mehr arbeiten und mehr in ihrer Karriere erreichen, bevor sie Mutter wird, weil sie, wenn es passiert, ihre ganze Aufmerksamkeit der Aufgabe widmen will", so die Quelle weiter. Vielleicht hat sie ihre Meinung ja mittlerweile geändert...