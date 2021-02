Hal Holbrook: Der Schauspieler ist tot

Hal Holbrook blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Den meisten ist er vor allem durch seine Darstellung des Schriftstellers Mark Twain in seiner selbst inszenierten Ein-Mann-Show bekannt. Für seine herausragende Leistung bekam Hal 1996 sogar den amerikanischen Theaterpreis Tony überreicht. Doch auch in zahlreichen Filmen und Serien wie "Die Firma", "Lincoln" und "Wasser für die Elefanten" war der Schauspieler zu sehen. Insgesamt durfte er sich fünf Mal über den begehrten Emmy-Award freuen. Seine Rolle in dem Aussteiger-Drama "Into the Wild" brachte ihm sogar eine Oscar-Nominierung ein. Fest steht: Auch wenn Hal jetzt von uns gegangen ist, seine Schauspiel-Auftritte werden unvergessen bleiben.

